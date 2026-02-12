É A LUD!

Fervo da Lud arrasta multidão no Carnaval de Salvador pelo quarto ano seguido

Bastaram os primeiros acordes de “Cheguei” da cantora para os foliões irem ao delírio

Maria Raquel Brito

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 23:39

Fervo da Lud Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Carnaval é tempo de ferver. E, se tem alguém que entende bem disso, é Ludmilla. A artista carioca deu o pontapé inicial na sua participação no Carnaval de Salvador nesta quinta-feira (12), comandando o Fervo da Lud no circuito Barra-Ondina.

Pelo quarto ano consecutivo, a cantora levou sua pipoca para a abertura da folia soteropolitana. A concentração arrastou uma multidão ao circuito Dodô e, antes mesmo da saída do trio, a festa na avenida já corria solta.

O grupo Ludmillers Bahia que o diga. Com camisas estampando o rosto da artista, os fãs aguardavam juntos o início do desfile, com a energia nas alturas.

Um deles era o operador de telemarketing Ramon Ventura, de 30 anos. Fã de Lud há mais de cinco anos, ele conta que se apaixonou pela cantora após assistir a um show e nunca mais deixou de acompanhá-la. “Amo o carisma, o respeito e a forma como ela levanta a bandeira LGBTQIA+. Lud é vida”, afirmou.

O trio partiu do Farol da Barra em direção à Ondina por volta das 22h20. Bastaram os primeiros acordes de “Cheguei” para os foliões irem ao delírio.

“A gente espera por essa bagaceira o ano inteiro. E hoje eu quero que seja um dos dias mais felizes da vida de vocês e que guardem esse momento no coração, assim como eu”, declarou a cantora, celebrando mais um ano na folia baiana.

No repertório, sucessos como “Rainha da Favela” e “Verdinha” dividiram espaço com o hit mais recente, “Bota”, parceria com Latto e Emilia, além de faixas do novo álbum Fragmentos adaptadas ao clima carnavalesco. Músicas de outros artistas também marcaram presença, como “Alegria”, de Ivete Sangalo.

Com o tema “Ritmos”, a edição de 2026 do Fervo da Lud celebra os gêneros que marcaram a trajetória da cantora desde a infância, como samba, funk, sertanejo, tecnobrega e, claro, o axé. Em Salvador, Ludmilla fez ainda uma homenagem especial ao gênero que completou 40 anos em 2025, reforçando sua conexão com a música baiana.

Após a passagem pela capital baiana, o Fervo da Lud segue para o Marco Zero, em Recife (14), e passa por São Paulo e Belo Horizonte (15), antes de encerrar a maratona no Rio de Janeiro, no dia 17, no circuito Preta Gil, com expectativa de público superior a um milhão de pessoas.