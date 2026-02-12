Fervo da Lud arrasta multidão no Carnaval de Salvador pelo quarto ano seguido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 23:39
Carnaval é tempo de ferver. E, se tem alguém que entende bem disso, é Ludmilla. A artista carioca deu o pontapé inicial na sua participação no Carnaval de Salvador nesta quinta-feira (12), comandando o Fervo da Lud no circuito Barra-Ondina.
Pelo quarto ano consecutivo, a cantora levou sua pipoca para a abertura da folia soteropolitana. A concentração arrastou uma multidão ao circuito Dodô e, antes mesmo da saída do trio, a festa na avenida já corria solta.
O grupo Ludmillers Bahia que o diga. Com camisas estampando o rosto da artista, os fãs aguardavam juntos o início do desfile, com a energia nas alturas.
Um deles era o operador de telemarketing Ramon Ventura, de 30 anos. Fã de Lud há mais de cinco anos, ele conta que se apaixonou pela cantora após assistir a um show e nunca mais deixou de acompanhá-la. “Amo o carisma, o respeito e a forma como ela levanta a bandeira LGBTQIA+. Lud é vida”, afirmou.
O trio partiu do Farol da Barra em direção à Ondina por volta das 22h20. Bastaram os primeiros acordes de “Cheguei” para os foliões irem ao delírio.
“A gente espera por essa bagaceira o ano inteiro. E hoje eu quero que seja um dos dias mais felizes da vida de vocês e que guardem esse momento no coração, assim como eu”, declarou a cantora, celebrando mais um ano na folia baiana.
No repertório, sucessos como “Rainha da Favela” e “Verdinha” dividiram espaço com o hit mais recente, “Bota”, parceria com Latto e Emilia, além de faixas do novo álbum Fragmentos adaptadas ao clima carnavalesco. Músicas de outros artistas também marcaram presença, como “Alegria”, de Ivete Sangalo.
Com o tema “Ritmos”, a edição de 2026 do Fervo da Lud celebra os gêneros que marcaram a trajetória da cantora desde a infância, como samba, funk, sertanejo, tecnobrega e, claro, o axé. Em Salvador, Ludmilla fez ainda uma homenagem especial ao gênero que completou 40 anos em 2025, reforçando sua conexão com a música baiana.
Após a passagem pela capital baiana, o Fervo da Lud segue para o Marco Zero, em Recife (14), e passa por São Paulo e Belo Horizonte (15), antes de encerrar a maratona no Rio de Janeiro, no dia 17, no circuito Preta Gil, com expectativa de público superior a um milhão de pessoas.
