Governador do Rio, Cláudio Castro curte Carnaval no meio da multidão em Salvador

Político foi visto entre foliões no circuito Osmar nesta quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 21:44

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro vai para a multidão durante o Carnaval 2026 em Salvador
Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro vai para a multidão durante o Carnaval 2026 em Salvador Crédito: Vitor Santos / AgNews

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aproveitou o Carnaval 2026 longe dos compromissos oficiais e decidiu se misturar à multidão em Salvador. Ele foi visto no meio dos foliões no circuito Osmar nesta quinta-feira (12), primeiro dia oficial da folia na capital baiana.

Sem grande aparato e cercado por seguranças discretos, Castro circulou entre o público enquanto acompanhava a passagem dos trios elétricos. A presença do governador chamou atenção de alguns foliões.

O circuito Osmar concentra algumas das principais atrações do Carnaval de Salvador e reúne milhares de pessoas por dia, entre turistas, artistas e autoridades que escolhem a capital baiana para aproveitar a festa.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

