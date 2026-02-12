Governador do Rio, Cláudio Castro curte Carnaval no meio da multidão em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 21:44
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aproveitou o Carnaval 2026 longe dos compromissos oficiais e decidiu se misturar à multidão em Salvador. Ele foi visto no meio dos foliões no circuito Osmar nesta quinta-feira (12), primeiro dia oficial da folia na capital baiana.
Sem grande aparato e cercado por seguranças discretos, Castro circulou entre o público enquanto acompanhava a passagem dos trios elétricos. A presença do governador chamou atenção de alguns foliões.
O circuito Osmar concentra algumas das principais atrações do Carnaval de Salvador e reúne milhares de pessoas por dia, entre turistas, artistas e autoridades que escolhem a capital baiana para aproveitar a festa.
