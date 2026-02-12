Acesse sua conta
Do calor ao estilo: leque se consolida como símbolo do Carnaval de Salvador

Acessório que viralizou em 2025 retorna às ruas e ganha adeptos fiéis nas pipocas da folia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 21:30

Leque no Carnaval
Leque no Carnaval Crédito: Millena Marques/CORREIO

Fenômeno do Carnaval de 2025, ele está de volta! Além de ser um acessório fashion, o leque embeleza os blocos e as pipocas da folia em Salvador. Natural de Feira e Santana, segunda maior cidade da Bahia, o auxiliar administrativo e atleta de handebol Zé Marry, 50 anos, ensina como usar o objeto.

O feirense é fã de Daniela Mercury desde 1992. Em cinco décadas de vida, foi a incontáveis edições da Pipoca da Rainha e do Bloco Crocodilo.

Leque no Carnaval

Leque no Carnaval por Millena Marques/CORREIO
Leque no Carnaval por Millena Marques/CORREIO
1 de 2
Leque no Carnaval por Millena Marques/CORREIO

"Vou atrás de Daniela Mercury desde o Trio Pães Mendonça. Eu era proibido de pular Carnaval, mas com 18 anos fui ao meu primeiro Carnaval. Depois disso, não parei mais", conta o folião, que aguarda a saída da Pipoca da Rainha nesta quinta-feira (12), primeiro dia do Carnaval de Salvador, no Circuito Osmar (Campo Grande).

Um dos grandes trios elétricos independentes e de patrocínio, o Pães Mendonça ficou marcado em Salvador nas décadas de 1989 e 1990. Associado ao grupo de supermercado de Mamede Pães Mendonça, arrastou multidões na avenida, recebendo diversos artigos, entre eles Daniela Mercury e a Banda Reflexu's.

