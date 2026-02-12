Carnaval 2026: confira programação completa do Campo Grande (Circuito Osmar) nesta quinta-feira (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 07:35
O Carnaval de Salvador 2026 começa oficialmente na quinta-feira (12), a partir das 18h, no Circuito Osmar, no Campo Grande, com uma programação que celebra a tradição e a diversidade da música baiana. A noite de abertura reúne nomes históricos do axé, do samba, do pagode e dos blocos afro, marcando o início de seis dias intensos de folia no centro da cidade.
A festa começa com a abertura oficial comandada por Xanddy Harmonia, em pranchão especial com sambistas convidados. Na sequência, desfilam Mudei de Nome, Alexandre Peixe, Gilmelândia e Luiz Caldas, um dos precursores do axé. O pagode ganha força com La Fúria, Uel Cantor e É o Tchan. Daniela Mercury e Jau também estão entre os destaques da noite.
Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)
17h30 – Abertura oficial do Carnaval (Pranchão com Xanddy Harmonia e sambistas convidados)
Mudei de Nome
Gilmelândia
La Fúria
Luiz Caldas
Alexandre Peixe
A Mulherada
Daniela Mercury
Jau
Uel Cantor
Alerta Geral (Fred Gramacho, Swing de Fora, Anderson Bombom, Davi e Arlindinho)
É o Tchan (Bloco Pagode Total)
Nelson Rufino, Batifun e Eduardinho Fora da Mídia (Bloco Amor e Paixão)
Tonho Matéria (Bloco Afro Mangangá/Bloco da Capoeira)
Banda Bankoma
Alobened
Samba Trator, Eduardo Duller e Fuzukda (Bloco Proibido Proibir)
Jorge Fogueirão e Dan Mocidade (Bloco Fogueirão)
DNA e Samba e Suor (Bloco Samba & Folia)
Escandurras
Bjú de Milho (Trio do Comcar)
Adão Negro (Reggae o Bloco)
Sambaiana
Chicana
