SALVADOR

Uso de IA e drones vai monitorar transporte público durante o Carnaval e permitir ajustes operacionais em tempo real

Número de passageiros na Estação da Lapa no Carnaval será contado em tempo real por meio de câmeras de videomonitoramento equipadas com IA

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:00

Uso de IA e drones vai monitorar transporte público durante o Carnaval e permitir ajustes operacionais em tempo real Crédito: Divulgação

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) vai utilizar tecnologia de ponta para reforçar o monitoramento do transporte público durante o Carnaval de 2026. A iniciativa inclui o uso de inteligência artificial, drones e sistemas integrados de monitoramento em tempo real, com o objetivo de otimizar a operação e garantir mais eficiência e segurança para os foliões que utilizam o sistema de transporte da cidade.

Uma das novidades será a contagem de passageiros na Estação da Lapa por meio de câmeras de videomonitoramento equipadas com inteligência artificial. Os equipamentos, instalados nos terminais de embarque e desembarque, realizarão o reconhecimento facial, respeitando os protocolos legais de proteção de dados, para contabilizar o fluxo de usuários que acessam o terminal ao longo da festa. A medida representa uma ação inovadora, sendo a primeira vez que a tecnologia é aplicada no sistema de transporte público da capital baiana durante o Carnaval.

Além disso, agentes da Semob irão operar dois drones para acompanhamento da movimentação nos principais pontos de transporte da cidade. As imagens captadas serão integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO), que reúne câmeras de monitoramento distribuídas em locais estratégicos de Salvador, permitindo o acompanhamento em tempo real da operação de transporte.

O CCO também monitora a circulação dos ônibus por meio do sistema de geolocalização (GPS), possibilitando o acompanhamento do deslocamento da frota e a adoção de ajustes operacionais conforme a demanda. Outro recurso utilizado é o monitoramento dos trios elétricos, realizado por meio de parceria institucional, o que auxilia na análise da logística de transporte e na identificação da necessidade de reforço da frota, especialmente durante o encerramento das apresentações nos circuitos carnavalescos.