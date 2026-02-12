CORRIEO FOLIA 2026

Com look ousado, Mari Antunes puxa bloco Chá da Alice nesta quinta de Carnaval

Cantora puxou trio nesta quinta-feira (12) e deu o pontapé inicial na folia com repertório animado e energia lá no alto

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:50

Mari Antunes Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnews

O Carnaval de Salvador já começou para Mari Antunes. A cantora comandou o Bloco Uau Chá da Alice nesta quinta-feira (12), marcando presença no primeiro dia da folia na capital baiana.



À frente da banda Babado Novo, a cantora levou para o circuito um repertório vibrante, misturando sucessos do axé com hits atuais. Logo nas primeiras músicas, a artista colocou os foliões para dançar e transformou a avenida em um grande coro coletivo.

Mari Antunes na quinta-feira de Carnaval 1 de 4

Com figurino chamativo e coreografias ensaiadas, Mari interagiu com o público do início ao fim do percurso, reforçando a tradição do bloco que reúne milhares de pessoas todos os anos.

A apresentação abriu oficialmente a maratona de shows que promete tomar conta das ruas de Salvador nos próximos dias.