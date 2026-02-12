Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com look ousado, Mari Antunes puxa bloco Chá da Alice nesta quinta de Carnaval

Cantora puxou trio nesta quinta-feira (12) e deu o pontapé inicial na folia com repertório animado e energia lá no alto

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:50

Mari Antunes
Mari Antunes Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnews

O Carnaval de Salvador já começou para Mari Antunes. A cantora comandou o Bloco Uau Chá da Alice nesta quinta-feira (12), marcando presença no primeiro dia da folia na capital baiana.

À frente da banda Babado Novo, a cantora levou para o circuito um repertório vibrante, misturando sucessos do axé com hits atuais. Logo nas primeiras músicas, a artista colocou os foliões para dançar e transformou a avenida em um grande coro coletivo.

Mari Antunes na quinta-feira de Carnaval

Mari Antunes por Tomzé Fonseca/ Agnews
Mari Antunes por Tomzé Fonseca/ Agnews
Mari Antunes por Tomzé Fonseca/ Agnews
Mari Antunes por Tomzé Fonseca/ Agnews
1 de 4
Mari Antunes por Tomzé Fonseca/ Agnews

Com figurino chamativo e coreografias ensaiadas, Mari interagiu com o público do início ao fim do percurso, reforçando a tradição do bloco que reúne milhares de pessoas todos os anos.

Leia mais

Imagem - Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara

Imagem - Filhos, água na galera e gari com gingado: veja as fotos de Bell Marques na quinta de Carnaval

Filhos, água na galera e gari com gingado: veja as fotos de Bell Marques na quinta de Carnaval

Imagem - Bell Marques abre maratona do Carnaval com Bloco da Quinta ao lado dos filhos e comemora fase como vovô

Bell Marques abre maratona do Carnaval com Bloco da Quinta ao lado dos filhos e comemora fase como vovô

A apresentação abriu oficialmente a maratona de shows que promete tomar conta das ruas de Salvador nos próximos dias.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Treta? Fãs do Mudei de Nome se irritam com a demora para a largada do trio de Xanddy, no Campo Grande

Treta? Fãs do Mudei de Nome se irritam com a demora para a largada do trio de Xanddy, no Campo Grande
Imagem - Ao som de 'Panamera', Tony Salles inicia apresentação no Circuito Barra/Ondina

Ao som de 'Panamera', Tony Salles inicia apresentação no Circuito Barra/Ondina
Imagem - Após polêmica, Lincoln Senna e Guga Meyra relançam 'Tapa Tapa' com nova letra; entenda

Após polêmica, Lincoln Senna e Guga Meyra relançam 'Tapa Tapa' com nova letra; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara
01

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara

Imagem - Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo
02

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
03

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona