FOLIA 2026

Leo Santana levanta público à loucura em primeiro dia do Carnaval; veja fotos

Cantor puxa a Pipoca do GG

O pagodão já tomou conta da Barra Ondina. Léo Santana iniciou nesta quinta-feira (12) mais uma apresentação no Carnaval de Salvador, arrastando uma multidão logo nos primeiros acordes do trio. Com o tema “BrasileiraGGem”, o artista celebra a cultura popular brasileira e confirma, mais uma vez, o posto de um dos grandes protagonistas da folia.