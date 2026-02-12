Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leo Santana levanta público à loucura em primeiro dia do Carnaval; veja fotos

Cantor puxa a  Pipoca do GG

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 19:33

Léo Santana
Léo Santana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O pagodão já tomou conta da Barra Ondina. Léo Santana iniciou nesta quinta-feira (12) mais uma apresentação no Carnaval de Salvador, arrastando uma multidão logo nos primeiros acordes do trio. Com o tema “BrasileiraGGem”, o artista celebra a cultura popular brasileira e confirma, mais uma vez, o posto de um dos grandes protagonistas da folia.

Entre os sucessos, o pai de Liz cantor escolheu Santinha, Marquinha de Fitinha, Desliza ("Ólhinho" No Corpinho) e Surto Coletivo, além de sucessos como Rebolation e Tchubirabiron.

Léo Santana

Léo Santana por Reprodução
Léo Santana por Reprodução
Léo Santana por Reprodução
Léo Santana por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Arisson Marinho/CORREIO
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
Leo Santana no primeiro dia de Carnaval por Webert Belicio / Agnews
1 de 26
Léo Santana por Reprodução

Leia mais

Imagem - BA-099: Pedágio vai aumentar na Estrada do Coco e Linha Verde durante o Carnaval e Corpus Christi

BA-099: Pedágio vai aumentar na Estrada do Coco e Linha Verde durante o Carnaval e Corpus Christi

Imagem - Laroyê! Com homenagem a Exu, Ara Ketu desfila no Carnaval de Salvador

Laroyê! Com homenagem a Exu, Ara Ketu desfila no Carnaval de Salvador

Imagem - FOTOS: Léo Santana chega ao circuito e está pronto para começar maratona de Carnaval

FOTOS: Léo Santana chega ao circuito e está pronto para começar maratona de Carnaval

Mais recentes

Imagem - Treta? Fãs do Mudei de Nome se irritam com a demora para a largada do trio de Xanddy, no Campo Grande

Treta? Fãs do Mudei de Nome se irritam com a demora para a largada do trio de Xanddy, no Campo Grande
Imagem - Ao som de 'Panamera', Tony Salles inicia apresentação no Circuito Barra/Ondina

Ao som de 'Panamera', Tony Salles inicia apresentação no Circuito Barra/Ondina
Imagem - Após polêmica, Lincoln Senna e Guga Meyra relançam 'Tapa Tapa' com nova letra; entenda

Após polêmica, Lincoln Senna e Guga Meyra relançam 'Tapa Tapa' com nova letra; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara
01

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara

Imagem - Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo
02

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
03

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona