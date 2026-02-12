Leo Santana levanta público à loucura em primeiro dia do Carnaval; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 19:33
O pagodão já tomou conta da Barra Ondina. Léo Santana iniciou nesta quinta-feira (12) mais uma apresentação no Carnaval de Salvador, arrastando uma multidão logo nos primeiros acordes do trio. Com o tema “BrasileiraGGem”, o artista celebra a cultura popular brasileira e confirma, mais uma vez, o posto de um dos grandes protagonistas da folia.
Entre os sucessos, o pai de Liz cantor escolheu Santinha, Marquinha de Fitinha, Desliza ("Ólhinho" No Corpinho) e Surto Coletivo, além de sucessos como Rebolation e Tchubirabiron.
Léo Santana