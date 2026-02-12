Laroyê! Com homenagem a Exu, Ara Ketu desfila no Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 19:22
O bloco Ara Ketu levou para a avenida uma homenagem a Exu e celebrou a força da ancestralidade no Carnaval de Salvador. O desfile reuniu foliões no circuito com um repertório marcado por clássicos da banda e referências à cultura afro-brasileira.
No comando do trio, o cantor Guga Camafêu conduziu a apresentação com energia e destacou a importância do tema escolhido para este ano. A proposta foi exaltar a espiritualidade, a comunicação e os caminhos abertos, simbolismos ligados à figura de Exu nas tradições de matriz africana.
Ara Ketu
Com figurinos inspirados na temática e elementos visuais que dialogavam com o universo afro, o bloco transformou o percurso em um cortejo de celebração às origens do grupo, que nasceu dentro do movimento afro-baiano e mantém essa identidade como marca principal.
O público acompanhou cantando sucessos que atravessam gerações, reafirmando o Ara Ketu como um dos nomes tradicionais da folia na capital baiana.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.