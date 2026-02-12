Acesse sua conta
Laroyê! Com homenagem a Exu, Ara Ketu desfila no Carnaval de Salvador

Grupo levou tema de ancestralidade para o circuito e reforçou ligação com as raízes afro-baianas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 19:22

Ara Ketu
Ara Ketu Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O bloco Ara Ketu levou para a avenida uma homenagem a Exu e celebrou a força da ancestralidade no Carnaval de Salvador. O desfile reuniu foliões no circuito com um repertório marcado por clássicos da banda e referências à cultura afro-brasileira.

No comando do trio, o cantor Guga Camafêu conduziu a apresentação com energia e destacou a importância do tema escolhido para este ano. A proposta foi exaltar a espiritualidade, a comunicação e os caminhos abertos, simbolismos ligados à figura de Exu nas tradições de matriz africana.

Com figurinos inspirados na temática e elementos visuais que dialogavam com o universo afro, o bloco transformou o percurso em um cortejo de celebração às origens do grupo, que nasceu dentro do movimento afro-baiano e mantém essa identidade como marca principal.

O público acompanhou cantando sucessos que atravessam gerações, reafirmando o Ara Ketu como um dos nomes tradicionais da folia na capital baiana.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

