FOTOS: Léo Santana chega ao circuito e está pronto para começar maratona de Carnaval

Fernanda Varela
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18:53
O circuito Dodô, na Barra-Ondina, já entrou no clima do pagodão. Léo Santana chegou nesta quinta-feira (12) para comandar mais uma apresentação da sua maratona no Carnaval de Salvador. Um dos principais nomes da música baiana na atualidade, o artista segue com o tema “BrasileiraGGem”, celebrando a cultura brasileira com repertório marcado por sucessos e coreografias que dominam a avenida.
Léo Santana chega ao circuito
Confira a agenda de Léo Santana no Carnaval de Salvador:
12 de fevereiro
Salvador, Barra Ondina, Pipoca do GG
Salvador, Camarote Brahma
13 de fevereiro
Salvador, Barra Ondina, Bloco Vem Com o Gigante, Nana
Salvador, Camarote Salvador
14 de fevereiro
Salvador, Barra Ondina, Bloco Vem Com o Gigante, Nana
Salvador, Camarote Villa
17 de fevereiro
Salvador, Campo Grande, Pipoca do GG
Salvador, Barra Ondina, Arrastão do Gigante
Salvador, Camarote Club
Com agenda cheia até o último dia de folia, o cantor reafirma o posto de um dos protagonistas do Carnaval na capital baiana.
