FOTOS: Léo Santana chega ao circuito e está pronto para começar maratona de Carnaval

Cantor mantém tema “BrasileiraGGem” e encara agenda intensa no Carnaval de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18:53

Léo Santana chega ao circuito
Léo Santana chega ao circuito Crédito: Webert Belicio / Agnews

O circuito Dodô, na Barra-Ondina, já entrou no clima do pagodão. Léo Santana chegou nesta quinta-feira (12) para comandar mais uma apresentação da sua maratona no Carnaval de Salvador. Um dos principais nomes da música baiana na atualidade, o artista segue com o tema “BrasileiraGGem”, celebrando a cultura brasileira com repertório marcado por sucessos e coreografias que dominam a avenida.

Confira a agenda de Léo Santana no Carnaval de Salvador:

12 de fevereiro

Salvador, Barra Ondina, Pipoca do GG

Salvador, Camarote Brahma

13 de fevereiro

Salvador, Barra Ondina, Bloco Vem Com o Gigante, Nana

Salvador, Camarote Salvador

14 de fevereiro

Salvador, Barra Ondina, Bloco Vem Com o Gigante, Nana

Salvador, Camarote Villa

17 de fevereiro

Salvador, Campo Grande, Pipoca do GG

Salvador, Barra Ondina, Arrastão do Gigante

Salvador, Camarote Club

Com agenda cheia até o último dia de folia, o cantor reafirma o posto de um dos protagonistas do Carnaval na capital baiana.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

