Carnaval do Pelô 2026 terá mais de 150 atrações no Centro Histórico de Salvador; confira

Millena Marques
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:09
O Pelourinho terá mais de 150 atrações em seis dias de programação intensa no Centro Histórico. Os shows serão distribuídos entre os Largos do Pelourinho, Pedro Archanjo, Tereza Batista, Quincas Berro D’Água e a Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba.
Entre os destaques da programação estão Rachel Reis convida Os Gilsons, Afrocidade convida Duquesa, Mariene de Castro, Nelson Rufino convida Sandra Sá, Banjo Novo convida Samba de Oyá, Chico César, Criolo, Luedji Luna, Nação Zumbi e Os Garotin, Quabales convida MV Bill e Vandal convida Ministereo Público.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL DO PELÔ 2026:
QUINTA-FEIRA – 12/02
Largo Pedro Archanjo
17h30 | 18h30 – Legião do Samba
19h00 | 20h00 – Filomena Bagaceira
20h30 | 21h30 – Saulo Braga
22h00 | 23h00 – Dan Valente
23h30 | 00h30 – Carla Visi
Largo Tereza Batista
17h30 | 18h30 – Jorge Zarath
19h00 | 20h00 – Zé Paulo
20h30 | 21h30 – Sarajane
22h00 | 23h00 – Lhego Valentim e Leva Trio
23h30 | 00h30 – Elas Cantam Axé
Largo Quincas Berro D’Água
17h30 | 18h30 – Rafael Pondé
19h00 | 20h00 – Wilsinho Kraychete
20h30 | 21h30 – Escandurras
22h00 | 23h00 – Márcia Short
23h30 | 00h30 – Ricardo Chaves
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
17h30 | 18h30 – Amanda Santiago
19h00 | 20h00 – Lazzo Matumbi
20h30 | 21h30 – Aloísio Menezes
22h00 | 23h00 – Bailinho de Quinta
23h30 | 00h30 – Jammil
SEXTA-FEIRA – 13/02
Largo do Pelourinho
19h00 | 20h30 – Rachel Reis convida Os Gilsons
20h30 | 21h00 – DJ Prettin D’King
21h00 | 22h30 – Márcia Short convida Lazzo e Aloísio Menezes
22h30 | 23h00 – DJ Prettin D’King
Largo Pedro Archanjo
17h30 | 18h30 – Adão Negro
19h00 | 20h30 – Afro – Grupo Atabasabar
21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Alvinho, Indy e Brena
23h00 | 00h30 – Serestão do Lopes
Largo Tereza Batista
16h00 | 17h00 – Frevo Elétrico – Tributo a Carlos Pita
17h30 | 18h30 – Tonho Matéria
19h00 | 20h30 – Projeto 03 Artistas – Igor Gnomo, Chibatinha e Ágatha Macedo
21h00 | 22h30 – Axé – Oxeturá
23h00 | 00h30 – Lukas Miranda
Largo Quincas Berro D’Água
17h30 | 18h30 – Carla Cristina
19h00 | 20h30 – Orquestra Compassos
21h00 | 22h30 – Reggae – Sine Calmon e Morrão Fumegante
23h00 | 00h30 – Serginho Pimenta Nativa
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
17h30 | 18h30 – Diego Henrique
19h00 | 20h30 – Samba – As Ganhadeiras de Itapuã
21h00 | 22h30 – Antigos Carnavais – Claudia Cunha
23h00 | 00h30 – Márcia Freire
SÁBADO – 14/02
Largo do Pelourinho
17h00 | 18h30 – Majur
18h30 | 19h00 – DJ Telefunksoul
19h00 | 20h30 – Jeremias Gomes e convidados
20h30 | 21h00 – DJ Telefunksoul
21h00 | 22h30 – Afrocidade convida Duquesa
22h30 | 23h00 – DJ Telefunksoul
23h00 | 00h30 – Nação Zumbi
Largo Pedro Archanjo
14h00 | 15h00 – Aila Menezes
15h30 | 17h00 – Maya
17h30 | 19h00 – Igor Serravalle
19h30 | 21h00 – Igor Hereda
21h30 | 23h00 – Paulo Marcos
23h30 | 00h30 – Edu Casanova
Largo Tereza Batista
14h00 | 15h00 – Ana Mametto
15h30 | 17h00 – Breno Casagrande
17h30 | 19h00 – Viny Brasil
19h30 | 21h00 – Bonneco
21h30 | 23h00 – Pradarrum
23h30 | 00h30 – Luciano Calazans
Largo Quincas Berro D’Água
14h00 | 15h00 – CBX
15h30 | 17h00 – Sonora Amaralina
17h30 | 19h00 – Sávio Assis
19h30 | 21h00 – Gal do Beco
21h30 | 23h00 – Juliana Ribeiro
23h30 | 00h30 – Batifun
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
13h30 | 15h30 – Corrupio (Baile Infantil)
16h00 | 18h00 – Gatos Multicores (Baile Infantil)
19h00 | 20h30 – Larissa Luz
21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Ifá, Alissa Sanders e João Teoria
23h00 | 00h30 – Mariene de Castro
DOMINGO – 15/02
Largo do Pelourinho
17h00 | 18h30 – Gerônimo
18h30 | 19h00 – MC Fall Clássico
19h00 | 20h30 – Três Marias: Larissa Luz + Anelis Assumpção + Sued Nunes
20h30 | 21h00 – MC Fall Clássico
21h00 | 22h30 – Nelson Rufino convida Sandra Sá
22h30 | 23h00 – MC Fall Clássico
23h00 | 00h30 – Banjo Novo convida Samba de Oyá
Largo Pedro Archanjo
14h00 | 15h00 – Cesar Figueiredo
15h30 | 17h00 – Folia Delas
17h30 | 19h00 – Samba – Matilde Charles, Sambaiaiá!
19h30 | 21h00 – Samba – Raimundo Sodré
21h30 | 23h00 – Reggae – Jô Kallado
23h30 | 00h30 – Magary
Largo Tereza Batista
14h00 | 15h00 – Ruan Vaqueirinho
15h30 | 17h00 – Paulinho Boca
17h30 | 19h00 – Reggae – Danzi
19h30 | 21h00 – Orquestra – Maestro Zeca Freitas
21h30 | 23h00 – Guitarra Baiana – Cassio Nobre
23h30 | 00h30 – Gereba
Largo Quincas Berro D’Água
14h00 | 15h00 – Tenysson Del Rey
15h30 | 17h00 – Orquestra – Orquestra Reggae de Cachoeira
17h30 | 19h00 – Samba – Grupo Botequim
19h30 | 21h00 – Pagode/Pagotrap – Banda Laskinê
21h30 | 23h00 – Arrocha – Gutto Cabaré
23h00 | 00h30 – Nando Borges
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
13h30 | 15h30 – Grupo Canela Fina (Baile Infantil)
16h00 | 18h00 – Lilica Rocha (Baile Infantil)
19h00 | 20h30 – DH8
21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Jussara Silveira + Sylvia Patricia + Morotó Slim To Slim
23h00 | 00h30 – Vânia Abreu
SEGUNDA – 16/02
Largo do Pelourinho
17h00 | 18h30 – Pepeu Gomes e Davi Moraes
18h30 | 19h00 – DJ Bruxa Braba
19h00 | 20h30 – Os Garotin
20h30 | 21h00 – DJ Bruxa Braba
21h00 | 22h30 – Chico César
22h30 | 23h00 – DJ Bruxa Braba
23h00 | 00h30 – Filhos de Jorge
Largo Pedro Archanjo
14h00 | 15h00 – Patrick Levy
15h30 | 17h00 – Joyce Alane
17h30 | 19h00 – Reggae – Nelma Marks
19h30 | 21h00 – Samba – Banda Afrosambah
21h30 | 23h00 – Arrocha – Kelly Cristina
23h00 | 00h30 – Juan E Ravena
Largo Tereza Batista
14h00 | 15h00 – Pierre Onassis
15h30 | 17h00 – Afro – Aiace
17h30 | 19h00 – Reggae – Mukambu
19h30 | 21h00 – Projeto 03 Artistas – Fusão Afróxé Bass – Acoustic Pressure
21h30 | 23h00 – Rap – Negro Davi
23h00 | 00h30 – Thathi
Largo Quincas Berro D’Água
14h00 | 15h00 – Uel
15h30 | 17h00 – Samba – Samba de Roda da Dona Dalva
17h30 | 19h00 – Samba – Mestre Aurino Da Viola
19h30 | 21h00 – Projeto 03 Artistas – Trinca do Samba canta o Samba da Bahia
21h30 | 23h00 – Savannah Lima (à confirmar)
23h00 | 00h30 – Gui Vieira
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
13h30 | 15h30 – Zé Livrório (Baile Infantil)
16h00 | 18h00 – Ray Gramacho (Baile Infantil)
19h00 | 20h30 – Marcia Castro
21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Show Oritá – Laiô, Rê Freitas e Rei Souza
23h00 | 00h30 – Motumbá
TERÇA – 17/02
Largo do Pelourinho
17h00 | 18h30 – Luedji Luna
18h30 | 19h00 – DJ Preta
19h00 | 20h30 – Vandal e Ministereo Público
20h30 | 21h00 – DJ Preta
21h00 | 22h30 – Quabales convida MV Bill
22h30 | 23h00 – DJ Preta
23h00 | 00h30 – Criolo
Largo Pedro Archanjo
14h00 | 15h00 – Igor Serravalle
15h30 | 17h00 – Projeto 03 Artistas – Apaxes do Tororó | Cabokaji | Udi
17h30 | 19h00 – Reggae – Dionorina
19h30 | 21h00 – Reggae – Joh Ras
21h30 | 23h00 – Arrocha – Alinne Silva
23h00 | 00h30 – Eletrikaz
Largo Tereza Batista
14h00 | 15h00 – Dan Miranda
15h30 | 17h00 – Rap – Aspri RBF
17h30 | 19h00 – Projeto 03 Artistas – Pílula Dendê Sounds
19h30 | 21h00 – Rap – Cangaço Preto
21h30 | 23h00 – Rap – Ravi Lobo
23h00 | 00h30 – Gabriel Mercury
Largo Quincas Berro D’Água
14h00 | 15h00 – Viola de Doze
15h30 | 17h00 – Orquestra – Orquestra Santo Antônio
17h30 | 19h00 – Tereza Cristina (à confirmar)
19h30 | 21h00 – Antigos Carnavais – Miss Sueter
21h30 | 23h00 – Gabi Lins
23h00 | 00h30 – Vinnicius
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
13h30 | 15h30 – Cadeira de Brin (Baile Infantil)
16h00 | 18h00 – Musiclauns (Baile Infantil)
19h00 | 00h30 – Celebração ao Dia Nacional da Axé Music
O Carnaval do Pelô integra a programação oficial do Governo da Bahia no tema “Carnaval da Bahia: Um Estado de Alegria”, reunindo ações do edital público da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), que contemplou 81 propostas artísticas, além da participação da Secretaria de Turismo (Setur), por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), que fortalece o calendário cultural do território. No Largo do Pelourinho, parte da grade de atrações é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.