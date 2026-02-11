Acesse sua conta
Guia para turista evitar perrengue no Carnaval de Salvador

CORREIO dá dicas para o folião turista; confira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  Millena Marques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 05:30

Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Falta apenas um dia para a maior festa de rua começar. Nesta quinta-feira (12), a abertura oficial do Carnaval de Salvador reúne milhares de pessoas na capital baiana. Para curtir a folia momesca, que vai até a Quarta-feira de Cinzas, é importante seguir dicas que todo soteropolitano conhece, mas que podem passar despercebidas por muitos turistas. O CORREIO fez um guia para você não passar perrengue nos circuitos da festa. Confira abaixo:

Uso da doleira

É indispensável o uso da doleira no Carnaval de Salvador. O acessório fica na cintura, debaixo da roupa, e possui compartimentos para carregar itens pequenos e de valor, como dinheiro, cartão e celular.

Atenção ao celular

Evite pegar o celular nos espaços em que há um grande volume de pessoas. Se precisar usar o aparelho, fique próximo aos postos da polícia. Os criminosos se aproveitam da aglomeração para cometer furtos. Além disso, deixe o celular sempre na doleira.

Roupas leves

Para curtir pipocas e blocos, o traje tem que ser o mais confortável possível. Nada de calças e roupas apertadas. Evite usar tênis novos e sandálias. A melhor opção é sempre um tênis. Uso de salto só em camarotes (opte por plataforma).

Vai de metrô? Estações do Metrô Bahia vendem fantasias e acessórios de Carnaval

Clientes do Metrô Bahia encontram acessórios e roupas carnavalescas no trajeto diário por Divulgação
Clientes do Metrô Bahia encontram acessórios e roupas carnavalescas no trajeto diário por Divulgação
Clientes do Metrô Bahia encontram acessórios e roupas carnavalescas no trajeto diário por Divulgação
Clientes do Metrô Bahia encontram acessórios e roupas carnavalescas no trajeto diário por Divulgação
Clientes do Metrô Bahia encontram acessórios e roupas carnavalescas no trajeto diário por Divulgação
Clientes do Metrô Bahia encontram acessórios e roupas carnavalescas no trajeto diário por Divulgação
Clientes do Metrô Bahia encontram acessórios e roupas carnavalescas no trajeto diário por Divulgação
1 de 7
Clientes do Metrô Bahia encontram acessórios e roupas carnavalescas no trajeto diário por Divulgação

Leve o necessário

Evite usar joias, correntes e relógios. Esses itens chamam muita atenção e são fáceis de ser furtados nas aglomerações. Se for possível, leve um celular mais simples, para usar apenas em casos de urgência.

Customização de abadá

Tenha cuidado ao customizar o abadá. Cortar demais a peça pode configurar descaracterização e gerar problemas ao entrar no bloco.

Proteção e hidratação

Para evitar uma insolação, use bastante protetor solar. O álcool e o calor são a combinação perfeita para desidratação grave. Intercale bebida alcoólica com muita água para não passal mal.

Comportamento

O melhor lugar para curtir com segurança é atrás do trio elétrico. As laterais são mais apertadas.

Pontos de encontro

O sinal de celular falha durante a folia e, por isso, é importante marcar pontos encontro. Lugares como postos da polícia e de saúde, placas, lugares conhecidos e fachadas de camarotes são os ideais.

‘Não é não’

Respeite o espaço e o corpo alheio. Assédio é crime. Se presenciar alguma situação, denuncia nos postos de Secretaria de Políticas para Mulheres que estarão distribuídos na festa.

Evite carro próprio

Para não ter problemas com estacionamento, opte por chegar aos circuitos por meio do metrô, ônibus, aplicativo, táxi e mototáxi.

Não leve

É proibido entrar no circuito com garrafas de vidro, latas, sprays inflamáveis ou qualquer objeto cortante.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

