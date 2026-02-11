CARNAVAL

Margareth Menezes recebe Luedji Luna e Josyara no Trio da Cultura no Carnaval de Salvador

Desfile acontece no sábado de folia, dia 14 de fevereiro, no circuito Barra-Ondina

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:23

Margareth Menezes Crédito: Divulgação

O Trio da Cultura está de volta ao circuito Barra-Ondina no Carnaval de Salvador 2026. O projeto, que tem à frente a cantora Margareth Menezes, sairá no sábado, 14 de fevereiro, com um desfile que promete traduzir a potência criativa do povo brasileiro e unir arte popular, música e participação coletiva.

Em seu terceiro ano consecutivo de Trio da Cultura, Margareth vai comemorar os 25 anos do Afropopbrasileiro, conceito artístico, estético e político que marca a sua trajetória artística. "O Afropopbrasileiro é mais do que um estilo musical. É uma forma de ver o mundo, de afirmar nossas raízes, nossa criatividade e nossa potência cultural. Celebrar esses 25 anos no Carnaval, na rua, junto do povo, é reafirmar que a cultura brasileira é viva, diversa e transformadora", comentou.

Em cima do trio elétrico, a artista terá a companhia de duas vozes baianas que representam a força da nova geração da música brasileira: Luedji Luna e Josyara. "“Sempre acreditei na troca entre gerações como um motor de renovação da cultura. Luedji e Josyara trazem vozes potentes, autorais e profundamente conectadas com o nosso tempo. É um encontro que emociona e aponta para o futuro", comemorou a anfitriã.

Além dos shows, o Trio da Cultura mantém a tradição de reunir grupos e manifestações populares ao longo do percurso. Estão previstas alas com artistas e coletivos como Circo Picolino, Grupo Mamulengo da Bahia, Maracatu Ventos de Ouro, Quadrilhas Juninas, Ala de Baianas, Ternos de Reis e Capoeiristas.

"Sempre acreditei em um Carnaval plural, diverso e aberto ao povo. O Trio da Cultura é isso: um convite para que as pessoas tragam sua arte, seu instrumento, sua fantasia e façam essa festa junto com a gente, ocupando esse palco enorme que é a avenida", explicou Margareth.

O projeto também movimenta uma ampla estrutura de profissionais. Mais de 400 pessoas devem atuar diretamente no desfile, entre artistas das alas culturais, equipe, produtores, seguranças, brigadistas, carregadores, além de trabalhadores de áreas como comunicação, audiovisual, música, iluminação, alimentação e serviços técnicos. "Quando falamos de Carnaval, falamos de cultura, identidade e geração de oportunidades. Cada trio movimenta uma cadeia enorme de profissionais e saberes", comentou a anfitriã.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Serviço

Trio da Cultura – Margareth Menezes convida Luedji Luna e Josyara

Data: 14 de fevereiro de 2026 (sábado)

Local: Circuito Dodô (Barra–Ondina)

Horário: saída prevista às 20h30