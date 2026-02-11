Carnaval 2026: veja como ativar 5 ajustes de segurança nos apps bancários

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:14
Com aglomerações, distração e uso intenso do celular durante o Carnaval, reforçar a proteção dos aplicativos bancários é fundamental para evitar golpes e prejuízos. Veja cinco medidas práticas e recomendadas para aumentar a segurança antes de sair para a folia:
Abra o aplicativo do seu banco;
Vá em Configurações, Segurança ou Limites;
Ajuste o valor máximo diário ou por transação (Pix, TED e pagamentos).
Entre no app do banco;
Acesse Configurações de segurança;
Ative biometria (impressão digital ou reconhecimento facial).
Android:
Vá em Configurações → Bem-estar Digital e Controle dos Pais;
Toque em Painel de controle;
Selecione o app do banco e defina um limite de tempo diário.
iPhone (iOS):
Acesse Ajustes → Tempo de Uso;
Toque em Limites de Apps → Adicionar Limite;
Escolha o app bancário e defina o tempo.
Android:
Em celulares Samsung, use a Pasta Segura;
Em aparelhos Xiaomi, utilize o Segundo Espaço;
Outros modelos permitem ocultar apps nas configurações da tela inicial.
iPhone:
O app pode ser movido para a pasta “Ocultos”, acessível apenas com Face ID.
Vá em Configurações → Segurança e privacidade;
Ative recursos como Bloqueio por detecção de roubo, Bloqueio remoto e Bloqueio off-line;
Em caso de roubo, o bloqueio remoto pode ser feito pelo site android.com/lock.