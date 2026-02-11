Acesse sua conta
Carnaval 2026: veja como ativar 5 ajustes de segurança nos apps bancários

Medidas ajudam a reduzir riscos de golpes durante a folia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:14

iPhone 6 Plus
iPhone 6 Plus Crédito: Reprodução

Com aglomerações, distração e uso intenso do celular durante o Carnaval, reforçar a proteção dos aplicativos bancários é fundamental para evitar golpes e prejuízos. Veja cinco medidas práticas e recomendadas para aumentar a segurança antes de sair para a folia:

1. Limitar o valor das transferências

Abra o aplicativo do seu banco;

Vá em Configurações, Segurança ou Limites;

Ajuste o valor máximo diário ou por transação (Pix, TED e pagamentos).

2. Ativar acesso ao app com biometria

Entre no app do banco;

Acesse Configurações de segurança;

Ative biometria (impressão digital ou reconhecimento facial).

3. Definir um timer para apps bancários

Android:

Vá em Configurações → Bem-estar Digital e Controle dos Pais;

Toque em Painel de controle;

Selecione o app do banco e defina um limite de tempo diário.

iPhone (iOS):

Acesse Ajustes → Tempo de Uso;

Toque em Limites de Apps → Adicionar Limite;

Escolha o app bancário e defina o tempo.

4. Ocultar aplicativos de banco

Android:

Em celulares Samsung, use a Pasta Segura;

Em aparelhos Xiaomi, utilize o Segundo Espaço;

Outros modelos permitem ocultar apps nas configurações da tela inicial.

iPhone:

O app pode ser movido para a pasta “Ocultos”, acessível apenas com Face ID.

5. Ativar o “modo ladrão” no Android

Vá em Configurações → Segurança e privacidade;

Ative recursos como Bloqueio por detecção de roubo, Bloqueio remoto e Bloqueio off-line;

Em caso de roubo, o bloqueio remoto pode ser feito pelo site android.com/lock.

Carnaval 2026

