Carnaval de Salvador 2026: confira programação completa do Campo Grande (circuito Osmar)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:06
O Carnaval de Salvador 2026 no Circuito Osmar, no Campo Grande, já tem programação definida e promete uma maratona de grandes encontros da música baiana e nacional entre os dias 12 e 17 de fevereiro. A festa começa oficialmente na quinta-feira, a partir das 18h, e reúne trios independentes, blocos tradicionais, projetos especiais e apresentações sem cordas, contemplando do samba ao pagode, do axé ao reggae e aos blocos afro.
Ao longo de seis dias, nomes consagrados como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Leo Santana, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, BaianaSystem, Olodum, Timbalada, Parangolé, Psirico e Igor Kannário dividem espaço com atrações infantis, projetos culturais e blocos históricos, consolidando o Campo Grande como palco da diversidade e da tradição do Carnaval da Bahia.
Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)
17h30 – Abertura oficial do Carnaval (Pranchão com Xanddy Harmonia e sambistas convidados)
Mudei de Nome
Gilmelândia
La Fúria
Luiz Caldas
Alexandre Peixe
A Mulherada
Daniela Mercury
Jau
Uel Cantor
Alerta Geral (Fred Gramacho, Swing de Fora, Anderson Bombom, Davi e Arlindinho)
É o Tchan (Bloco Pagode Total)
Nelson Rufino, Batifun e Eduardinho Fora da Mídia (Bloco Amor e Paixão)
Tonho Matéria (Bloco Afro Mangangá/Bloco da Capoeira)
Banda Bankoma
Alobened
Samba Trator, Eduardo Duller e Fuzukda (Bloco Proibido Proibir)
Jorge Fogueirão e Dan Mocidade (Bloco Fogueirão)
DDN e Samba e Suor (Bloco Samba & Folia)
Escandurras
Bjú de Milho (Trio do Comcar)
Adão Negro (Reggae o Bloco)
Sambaiana
Chicana
13h00 – Saulo (Pipoca do Saulo)
FitDance
Banda Eva
Alexandre Peixe
Trio Juan e Ravena
Aline Rosa
Araketu
Quabales
Alexandre Leão
Tony Salles
Levi Alvim
Filhos de Jorge
É o Tchan
Jau
Silvano Salles
Vina Calmon
Projeto Especial “A Gente Faz Saúde” (Samba Trator)
Thiago Aquino
Solange Almeida
Bloco dos Servidores
Alvorada
Escandurras (Reduto do Samba)
Olodum
Cortejo Afro
Filhos de Marujo
Samba Popular
As Transformistas
Chica Fé
Soweto
Ni Soares (Trio do Comcar)
Bloco do Gueto
Os Negões
Jogo do Ifá
Pimenta Nativa
Robyssão
Taian Riachão
Pierre Onassis
Bandana
Tio Paulinho e Filhos de Jorge (Bloco Happy)
Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)
Teen Gatas e Gatos
Samba Tororó e Jorge Fogueirão
Banda Feminina Didá
Banda da Saudade
Durval Lelys
Sambamaria
Polimania
Xanddy Harmonia (As Muquiranas)
Escandurras
Thiago Aquino
Canelight
Projeto Especial Alegria Alegria Viva o Carnaval
Viviane Tripodi
Bola Cheia
Juan e Ravena
Tonho Matéria
Targino Godim
Armandinho, Dodô e Osmar
Banda Papa
As Kuviteiras
Revelação
BaianaSystem
Silvano Salles
Malê Debalê
Muzenza
Magary Lord
Bloco do Cajá
Banda Bankoma
Jaké
Mr. Galiza (Trio do Comcar)
Afinidade
Q Felicidade
Bloco Tô Aê
Trio Nessa, Tiri e Taian Riachão
Ilê Aiyê
A Vingadora
Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)
Banda Ibeji
Exclusivas Kids
Rhataplan
Zum Zum Mel
Bloco Yaya Muxima
Bloco dos Pierrots
Saulo
Pagodart
É o Tchan
Trio Isqueminha
Tayrone
Carlinhos Brown
Parangolé
Psirico
Timbalada
Commanche do Pelô
Apaxes do Tororó
Muquisamba (Caju pra Baixo, Vou Pro Sereno, Samba Trator, Samba e Suor e convidados)
Trio Thay Agazzi/Berguinho
Gigantes do Brasil
Projeto Especial Frenesi (Tatau – homenagem a Wanda Chase e Ademar, com Banda Furtacor)
Trio Comcar
As Suburbanas
Os Negões
100 Censura
Larissa Marques
Bloco dos Servidores
Banana Reggae
Trio do Comcar
Blocão da Liberdade
Luanna Monalisa
Rose e Banda
Banda Demorô
Saulo Calmon
Leocrete
10h30 – Tio Paulinho
Projeto Animou Geral
Olodum
Tayrone
Commanche do Pelô
Zum Zum Mel
Didá
Trio Alinne Rosa
Parangolé
Banda da Saudade
As Muquiranas
Trio Berguinho
Os Internacionais
Mudança do garcia
Igor Kannário
Silvano Salles
Diggo
Alexandre Leão
Larissa Mello
Nando Borges
Toque Dez
As Kuviteiras
Nelson Rufino
Trio Comcar
Arrastão dos Mutantes
Ilê Ayiê
AH! Chapa
Millenar
Trio do Arrocha
Cirilo Teclas
Celebração na Palma da Mão
Afro Reggae Bahia
Edu Casanova
Kayala da Bahia
Trio do Comcar
Trio DH8
10h30 – Tio Paulinho
Rhataplan
Vamos Nessa
Blocos dos Pierrots
Olodum
Guig Ghetto
Mudei de Nome
Leo Santana
Ivete Sangalo
Daniela Mercury
Tony Salles (As Muquiranas)
Lucas Melo
Breno Casagrande
Daniel Vieira
Luciano Calazans
Margareth Menezes
Commanche do Pelô
O Pretinho (Trio do Comcar)
Muzenza
Four Days
Filhos do Congo
Ilê Aiyê
BaianaSystem
Ricardo Chaves
100 Censura
Tarrindo de Q
Trio do Comcar
Ricardo Chaves
Patrulha do Samba
Pimenta Nativa
Afrocidade
DNA Dodô
Araketu (Projeto Especial)
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.