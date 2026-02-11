Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval de Salvador 2026: confira programação completa do Campo Grande (circuito Osmar)

Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar) divulgou agenda da folia em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:06

Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande nesta terça-feira (4)
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande na Super Terça de 2025 Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Carnaval de Salvador 2026 no Circuito Osmar, no Campo Grande, já tem programação definida e promete uma maratona de grandes encontros da música baiana e nacional entre os dias 12 e 17 de fevereiro. A festa começa oficialmente na quinta-feira, a partir das 18h, e reúne trios independentes, blocos tradicionais, projetos especiais e apresentações sem cordas, contemplando do samba ao pagode, do axé ao reggae e aos blocos afro.

Ao longo de seis dias, nomes consagrados como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Leo Santana, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, BaianaSystem, Olodum, Timbalada, Parangolé, Psirico e Igor Kannário dividem espaço com atrações infantis, projetos culturais e blocos históricos, consolidando o Campo Grande como palco da diversidade e da tradição do Carnaval da Bahia.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)

Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
1 de 20
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução

12 de fevereiro (quinta-feira) – a partir das 18h

17h30 – Abertura oficial do Carnaval (Pranchão com Xanddy Harmonia e sambistas convidados)

Mudei de Nome

Gilmelândia

La Fúria

Luiz Caldas

Alexandre Peixe

 A Mulherada

 Daniela Mercury

Jau

Uel Cantor

Alerta Geral (Fred Gramacho, Swing de Fora, Anderson Bombom, Davi e Arlindinho)

É o Tchan (Bloco Pagode Total)

 Nelson Rufino, Batifun e Eduardinho Fora da Mídia (Bloco Amor e Paixão)

Tonho Matéria (Bloco Afro Mangangá/Bloco da Capoeira)

Banda Bankoma

 Alobened

Samba Trator, Eduardo Duller e Fuzukda (Bloco Proibido Proibir)

 Jorge Fogueirão e Dan Mocidade (Bloco Fogueirão)

 DDN e Samba e Suor (Bloco Samba & Folia)

Escandurras

Bjú de Milho (Trio do Comcar)

Adão Negro (Reggae o Bloco)

Sambaiana

Chicana

Leia mais

Imagem - De graça! Prefeitura de Salvador lança nova linha de ônibus para o Carnaval

De graça! Prefeitura de Salvador lança nova linha de ônibus para o Carnaval

Imagem - Carnaval do Pelô 2026 terá mais de 150 atrações no Centro Histórico de Salvador; confira

Carnaval do Pelô 2026 terá mais de 150 atrações no Centro Histórico de Salvador; confira

Imagem - Guia para turista evitar perrengue no Carnaval de Salvador

Guia para turista evitar perrengue no Carnaval de Salvador

13 de fevereiro (sexta-feira) – a partir das 13h

13h00 – Saulo (Pipoca do Saulo)

FitDance

Banda Eva

Alexandre Peixe

Trio Juan e Ravena

Aline Rosa

 Araketu

Quabales

Alexandre Leão

Tony Salles

Levi Alvim

 Filhos de Jorge

 É o Tchan

Jau

Silvano Salles

 Vina Calmon

 Projeto Especial “A Gente Faz Saúde” (Samba Trator)

Thiago Aquino

 Solange Almeida

Bloco dos Servidores

 Alvorada 

Escandurras (Reduto do Samba)

 Olodum

Cortejo Afro

Filhos de Marujo

Samba Popular

 As Transformistas

 Chica Fé

 Soweto

Ni Soares (Trio do Comcar)

Bloco do Gueto 

 Os Negões

 Jogo do Ifá

 Pimenta Nativa

 Robyssão

Taian Riachão

 Pierre Onassis

Bandana

14 de fevereiro (sábado) – a partir das 10h30

Tio Paulinho e Filhos de Jorge (Bloco Happy)

Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)

Teen Gatas e Gatos

Samba Tororó e Jorge Fogueirão

Banda Feminina Didá

Banda da Saudade

 Durval Lelys

Sambamaria

Polimania

 Xanddy Harmonia (As Muquiranas)

 Escandurras

 Thiago Aquino

Canelight

Projeto Especial Alegria Alegria Viva o Carnaval

 Viviane Tripodi

Bola Cheia

Juan e Ravena

 Tonho Matéria

Targino Godim

Armandinho, Dodô e Osmar

 Banda Papa

As Kuviteiras 

Revelação

BaianaSystem

Silvano Salles

Malê Debalê

 Muzenza

Magary Lord

Bloco do Cajá

 Banda Bankoma

Jaké

Mr. Galiza (Trio do Comcar)

Afinidade

Q Felicidade

 Bloco Tô Aê

Trio Nessa, Tiri e Taian Riachão 

Ilê Aiyê

 A Vingadora

15 de fevereiro (domingo) – a partir das 11h

Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)

 Banda Ibeji

 Exclusivas Kids

 Rhataplan

Zum Zum Mel

Bloco Yaya Muxima

Bloco dos Pierrots

 Saulo

Pagodart

 É o Tchan

Trio Isqueminha

Tayrone

 Carlinhos Brown

 Parangolé

 Psirico

 Timbalada

Commanche do Pelô

Apaxes do Tororó

Muquisamba (Caju pra Baixo, Vou Pro Sereno, Samba Trator, Samba e Suor e convidados)

Trio Thay Agazzi/Berguinho

Gigantes do Brasil

Projeto Especial Frenesi (Tatau – homenagem a Wanda Chase e Ademar, com Banda Furtacor)

Trio Comcar

As Suburbanas

 Os Negões

100 Censura

 Larissa Marques

Bloco dos Servidores

Banana Reggae

Trio do Comcar

Blocão da Liberdade

 Luanna Monalisa

Rose e Banda

Banda Demorô

Saulo Calmon

Leocrete

16 de fevereiro (segunda-feira) – a partir das 10h30

10h30 – Tio Paulinho

Projeto Animou Geral 

Olodum

Tayrone

Commanche do Pelô

Zum Zum Mel

Didá

Trio Alinne Rosa

Parangolé

Banda da Saudade

As Muquiranas

Trio Berguinho

Os Internacionais

Mudança do garcia

Igor Kannário

Silvano Salles

Diggo

Alexandre Leão

Larissa Mello

Nando Borges

Toque Dez

As Kuviteiras 

Nelson Rufino

Trio Comcar

Arrastão dos Mutantes

Ilê Ayiê

AH! Chapa

Millenar

Trio do Arrocha

Cirilo Teclas

Celebração na Palma da Mão

Afro Reggae Bahia

Edu Casanova

Kayala da Bahia

Trio do Comcar

Trio DH8

17 de fevereiro (terça-feira) – a partir das 10h30

10h30 – Tio Paulinho

Rhataplan

Vamos Nessa

Blocos dos Pierrots

Olodum

 Guig Ghetto

Mudei de Nome

Leo Santana

Ivete Sangalo

Daniela Mercury

Tony Salles (As Muquiranas)

Lucas Melo

Breno Casagrande

Daniel Vieira

Luciano Calazans

Margareth Menezes

Commanche do Pelô

O Pretinho (Trio do Comcar)

Muzenza

Four Days

Filhos do Congo

Ilê Aiyê

BaianaSystem

Ricardo Chaves

100 Censura

Tarrindo de Q

Trio do Comcar

Ricardo Chaves

Patrulha do Samba

Pimenta Nativa

Afrocidade

DNA Dodô

Araketu (Projeto Especial)

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Salvador Campo Grande Carnaval 2026 Circuito Osmar

Mais recentes

Imagem - Na véspera do Carnaval, Edcity cancela desfile no Circuito Barra-Ondina: 'Muita Tristeza'

Na véspera do Carnaval, Edcity cancela desfile no Circuito Barra-Ondina: 'Muita Tristeza'
Imagem - Sala de imprensa do Carnaval de Salvador vai homenagear Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO

Sala de imprensa do Carnaval de Salvador vai homenagear Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO
Imagem - De artista da Globo ao técnico da Seleção: veja os famosos que confirmaram presença no Carnaval de Salvador

De artista da Globo ao técnico da Seleção: veja os famosos que confirmaram presença no Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos