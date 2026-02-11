Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De graça! Prefeitura de Salvador lança nova linha de ônibus para o Carnaval

Iniciativa contempla as linhas C010 – Lapa x Calabar e a nova C011 – Lapa x Garibaldi

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:19

Buzu da Folia
Buzu da Folia Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) anunciou a criação do Buzu da Folia, serviço gratuito de transporte durante o Carnaval 2026. A iniciativa contempla as linhas C010 – Lapa x Calabar e a nova C011 – Lapa x Garibaldi.

De acordo com a pasta municipal, o serviço conta com identificação lateral e frontal dos ônibus, além da bandeira dos coletivos que terão o nome da linha e do serviço.

Confira produtos de Carnaval que podem ser encontrados na Avenida Sete

Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO
Busca por fantasias e adereços aumenta nos dias por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 15
Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais por Arisson Marinho/CORREIO

Ao todo, 136 veículos serão empregados nas duas linhas, com funcionamento 24 horas por dia, a partir das 12h do dia 12 de fevereiro até as 12h da Quarta-feira de Cinzas, em 18 de fevereiro.

A nova linha C011 – Lapa x Garibaldi foi criada com o objetivo de facilitar a saída dos foliões que encerram o desfile no Circuito Dodô (Barra–Ondina), ampliando as opções de deslocamento e reduzindo a sobrecarga em outros modais ao final dos desfiles.

Leia mais

Imagem - Carnaval do Pelô 2026 terá mais de 150 atrações no Centro Histórico de Salvador; confira

Carnaval do Pelô 2026 terá mais de 150 atrações no Centro Histórico de Salvador; confira

Imagem - Guia para turista evitar perrengue no Carnaval de Salvador

Guia para turista evitar perrengue no Carnaval de Salvador

Imagem - Carnaval impulsiona vendas de fantasias e acessórios em Salvador

Carnaval impulsiona vendas de fantasias e acessórios em Salvador

Estrutura

O ponto de embarque e desembarque da C011 será instalado na saída da Avenida Milton Santos para a Avenida Garibaldi, em local estratégico para atender o fluxo de público que deixa o circuito. Já o da linha C010 ficará na Avenida Centenário nas proximidades da entrada do Calabar. Na Estação da Lapa, o ponto de embarque vai funcionar no subsolo e o de desembarque será no térreo do terminal.

A operação da C011 também contará com estrutura especial de pré-embarque no ponto localizado na saída da Av. Milton Santos. Os locais terão instalação de toldos e uso de gradis organizadores para orientar o fluxo de passageiros, garantindo mais segurança, conforto e agilidade no acesso aos ônibus, especialmente nos períodos de maior movimento. A medida busca melhorar a experiência dos foliões, reduzir aglomerações e tornar o embarque mais ordenado durante todo o funcionamento do serviço.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Salvador Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Na véspera do Carnaval, Edcity cancela desfile no Circuito Barra-Ondina: 'Muita Tristeza'

Na véspera do Carnaval, Edcity cancela desfile no Circuito Barra-Ondina: 'Muita Tristeza'
Imagem - Sala de imprensa do Carnaval de Salvador vai homenagear Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO

Sala de imprensa do Carnaval de Salvador vai homenagear Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO
Imagem - De artista da Globo ao técnico da Seleção: veja os famosos que confirmaram presença no Carnaval de Salvador

De artista da Globo ao técnico da Seleção: veja os famosos que confirmaram presença no Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos