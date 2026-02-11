TRANSPORTE

De graça! Prefeitura de Salvador lança nova linha de ônibus para o Carnaval

Iniciativa contempla as linhas C010 – Lapa x Calabar e a nova C011 – Lapa x Garibaldi

Millena Marques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:19

Buzu da Folia Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) anunciou a criação do Buzu da Folia, serviço gratuito de transporte durante o Carnaval 2026. A iniciativa contempla as linhas C010 – Lapa x Calabar e a nova C011 – Lapa x Garibaldi.

De acordo com a pasta municipal, o serviço conta com identificação lateral e frontal dos ônibus, além da bandeira dos coletivos que terão o nome da linha e do serviço.

Ao todo, 136 veículos serão empregados nas duas linhas, com funcionamento 24 horas por dia, a partir das 12h do dia 12 de fevereiro até as 12h da Quarta-feira de Cinzas, em 18 de fevereiro.

A nova linha C011 – Lapa x Garibaldi foi criada com o objetivo de facilitar a saída dos foliões que encerram o desfile no Circuito Dodô (Barra–Ondina), ampliando as opções de deslocamento e reduzindo a sobrecarga em outros modais ao final dos desfiles.

Estrutura

O ponto de embarque e desembarque da C011 será instalado na saída da Avenida Milton Santos para a Avenida Garibaldi, em local estratégico para atender o fluxo de público que deixa o circuito. Já o da linha C010 ficará na Avenida Centenário nas proximidades da entrada do Calabar. Na Estação da Lapa, o ponto de embarque vai funcionar no subsolo e o de desembarque será no térreo do terminal.

A operação da C011 também contará com estrutura especial de pré-embarque no ponto localizado na saída da Av. Milton Santos. Os locais terão instalação de toldos e uso de gradis organizadores para orientar o fluxo de passageiros, garantindo mais segurança, conforto e agilidade no acesso aos ônibus, especialmente nos períodos de maior movimento. A medida busca melhorar a experiência dos foliões, reduzir aglomerações e tornar o embarque mais ordenado durante todo o funcionamento do serviço.