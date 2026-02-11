PREPARATIVOS PARA A FOLIA

Carnaval impulsiona vendas de fantasias e acessórios em Salvador

Às vésperas da folia, lojas registram aumento na procura por tiaras, perucas e adereços

Maria Raquel Brito

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 05:00

Busca por fantasias e adereços aumenta nos dias Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Todo ano é assim: a semana de Carnaval chega e o comércio vê o movimento saltar. Nas lojas de artigos de festa, que exibem perucas, saias de tules, fantasias das mais diversas e, claro, as famosas plaquinhas e tiaras temáticas, nenhum produto fica parado por muito tempo.

Louise Dantas acompanha isso de perto. Gerente da loja Mix Festas, em Nazaré, ela sabe que a procura pelas fantasias engata mesmo quando a folia já está batendo na porta. “Dá duas semanas antes do Carnaval e fica uma loucura. É sempre assim, o pessoal corre atrás sempre em cima da hora. É o jeitinho brasileiro”, afirmou. Segundo ela, alguns dos itens com mais saída têm sido os kits com plaquinha e tiara, que custam a partir de R$ 17,99, e plaquinhas personalizadas à escolha do cliente, por R$ 34,99.

O vigilante Erickson Rodrigues, de 38 anos, foi uma das pessoas que usaram a tarde desta terça-feira (10) para garantir os acessórios que usará nas Muquiranas. Em uma só loja, encontrou tudo: peruca, glitter, leque e, de quebra, espuma para levar para as crianças. Por conta do trabalho, foi difícil encontrar um tempo livre para fazer as compras. Mas, para tudo tem um jeito.

“Eu vim direto nessa loja, nem gastei muito tempo. Estava conversando com alguém daqui pelo WhatsApp e já me disseram o que tinha, os preços e tudo certinho. Aí já foi”, disse.

A poucas seções de distância, Jessica Santos, de 35 anos, encontrava a tiara de sereia que a filha tanto queria. A operadora de caixa aproveitou o dia de folga para resolver tudo que faltava na fantasia da pequena. Já havia encontrado a peruca. Os últimos itens da lista eram a tiara e um traje com direito a cauda e tudo – este, Jessica ainda estava procurando. Tudo nos conformes para que a saída atrás do Bloco Happy, no sábado, seja perfeita.

“Nos horários que eu saio, o comércio já fechou. Então hoje vim direto pra cá, porque já sabia que teria tudo”, contou. E foi lá mesmo que encontrou os preços que considerou bons, depois de pesquisar nos arredores. Nas lojas mais centrais, na Avenida Sete, achou a mesma tiara que comprou a R$ 8,99 por R$ 25. “Tem lugares que estão metendo a faca. O negócio é descer e subir umas três vezes até achar um preço melhor.”

Na loja em questão, o Supermercado da Festa, os clientes podem encontrar produtos populares como tiaras a partir de R$6,99, plaquinhas a partir de R$ 17,99 e ombreiras com fita de cetim R$ 44,99.

O casal Juliana Souza, 26, e Mirela Nery, 29, também encaixou a busca pelas fantasias perfeitas na rotina corrida. As duas saíram rumo à Avenida Sete com uma responsabilidade grande: achar as próprias fantasias e as dos amigos que não puderam ir comprar.

“Estou aqui nessa labuta, mandei mensagem e estou esperando o pessoal responder, dizer o que quer pra gente levar. Estamos com a mente aberta, vendo coisas variadas. Tiara de sol, saia de filó, saia de brilho, glitter…”, disse Juliana.

Apesar da disposição, uma coisa era certa: as plaquinhas não vão fazer parte da fantasia das duas. “Chega de plaquinha, gente. Já passou. Vamos mudar, fazer outras coisas. Com 30 minutos eu perco, ela vai sair do meu pescoço e ninguém sabe mais do que eu estou vestida, acabou a fantasia”, completou a jovem.

Na Val Festas, dois tipos de produtos têm se destacado neste Carnaval. Os primeiros são os apetrechos de Odalisca, Cleópatra e acessórios que remetem à cultura egípcia, sempre populares na loja. Em 2026, porém, outra categoria assumiu a liderança: tudo que pode ser associado a vampiros. O motivo é ela, Ivete Sangalo. Ou melhor, sua aposta para o Carnaval, “Vampirinha”.

“Aqui, os acessórios dourados sempre chamam mais atenção. Mas este ano, nunca vi. Tudo de vampira está saindo muito”, disse a vendedora Stephanie Conceição. Segundo ela, mesmo sabendo que a procura aumenta consideravelmente, a loja não costuma aumentar os preços no período que antecede o Carnaval. “A concorrência é grande. Se a gente aumentar, não vai vender. Só não consegue baixar tanto, mas no caixa sempre dão desconto.”

Por lá, uma tiara com chapeuzinho escrito “vou te chupar”, em referência à música de Ivete, sai por R$ 30. As tiaras de Odalisca, por sua vez, custam a partir de R$ 20.