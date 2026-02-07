Acesse sua conta
Guia do Carnaval de Salvador: atrações imperdíveis da Barra a Cajazeiras

Folia soteropolitana tem programação no centro e nos bairros; confira datas, circuitos e principais atrações

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 06:00

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador Crédito: Valter Pontes/Secom PMS/Divulgação

Do asfalto da Barra às ladeiras do Centro Histórico, basta fevereiro chegar para Salvador entrar em ebulição. A programação do Carnaval soteropolitano mistura tradição, potência popular e apostas em nomes que ainda estão surgindo.

Entre pipocas históricas, blocos disputados, palcos nos bairros e a força dos afros e do samba, nomes como BaianaSystem, Ivete Sangalo, Léo Santana, Margareth Menezes, Saulo e Daniela Mercury conduzem uma folia que se espalha por todos os cantos da cidade.

Programação do Carnaval 2026

Atrações do Furdunço

No ano em que é celebrado o 110º aniversário do samba, vale uma atenção especial à homenagem ao estilo musical no Carnaval de Salvador. Com o tema “O Samba Nasceu Aqui”, a abertura da maior festa de rua do mundo ocorrerá no dia 12 de fevereiro, no Circuito Osmar (Campo Grande) e vai contar com o espetáculo A Rota do Samba, dirigido por Larissa Luz e estrelado por nomes como Nelson Rufino, Juliana Ribeiro, Ju Moraes, Mariene de Castro e Ganhadeiras de Itapuã.

Esta curadoria reúne o que não se pode perder na festa que transforma Salvador no maior palco a céu aberto do país: um roteiro essencial para quem quer viver o Carnaval além do óbvio, com diversidade, identidade e muita música.

O melhor da Barra

BaianaSystem - O Navio Pirata abre as atividades do circuito Orlando Tapajós, da Ondina à Barra, em grande estilo, no Furdunço, neste sábado (7). Uma das atrações mais aguardadas da folia soteropolitana, o BaianaSystem volta à Barra na sexta-feira de Carnaval (13).

Xanddy Harmonia - Ícone do Carnaval, Xanddy desfila no circuito Dodô em três dias este ano. Começa com a tradicional Melhor Segunda-feira do Mundo, no dia 9, e segue com dois blocos inéditos: o Bloco da Torcida (dia 15) e o Bloco da Segunda (16).

Léo Santana - Com duas músicas entre as concorrentes ao hit de Carnaval do Troféu Correio Folia, Léo Santana mostra mais uma vez que está em casa na folia momesca. Para ouvir os sucessos do Gigante de perto no circuito Barra-Ondina, o leitor tem muitas opções: nesta terça-feira (10) acontece o Pipoco. No dia 12, é a vez da Pipoca do GG sair. Nos dias 13 e 14, desfila o Bloco Nana e, para finalizar, o Arrastão do Gigante toma as ruas no dia 17.

Edcity - O primeiro Carnaval desde o retorno de Edcity ao Fantasmão promete abalar os fãs apaixonados do grupo, que revolucionou o pagodão baiano com letras repletas de denúncias sociais e um estilo único. O encontro acontece na quinta-feira de Carnaval (12), a partir das 22h.

Margareth Menezes - Dona de alguns dos maiores sucessos da folia de Salvador, Maga celebra um marco especial este ano: 25 anos do álbum e do movimento Afropopbrasileiro. A comemoração inclui o retorno ao comando do tradicional bloco Os Mascarados, depois de dez anos afastada. O trio toma as ruas do circuito Dodô no dia 12, quinta-feira de Carnaval.

Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas pelo Governo no circuito Barra-Ondina

Quinta-feira (12): abertura do Carnaval no circuito Barra-Ondina terá shows de Os Mascarados, Cheiro de Amor, Ludmilla, Carlinhos Brown, Tatau e Thiago Aquino.

O melhor do Campo Grande

Saulo - É impossível falar do Carnaval no Campo Grande sem lembrar de Saulo e de suas famosas pipocas. A programação do cantor começa na sexta-feira (13), com a “Pipoca da Bênção”, em que a orientação é ir de branco. No domingo (15), ele retorna às ruas do Campo Grande, com “Pipoca. Povo. Presente” – nesta, o pedido é que os foliões vão de fantasia.

Ivete Sangalo - Rainha da Bahia, Veveta está com tudo. Este ano, ela surpreendeu o público ao anunciar que não teria pipoca no circuito Barra-Ondina, mas os foliões que desejarem ir atrás do trio da vampira na agonia gostosa da pipoca podem ir se preparando para desfilar com ela no circuito Osmar, na terça-feira de Carnaval (17).

Tony Salles - Dono do sucesso Panamera, Tony Salles comanda as Muquiranas na terça-feira (17). Esta será a segunda vez consecutiva que Tony comanda o desfile das Muquiranas em carreira solo.

Daniela Mercury - Daniela, que completou 40 anos de carreira em 2025, traz toda a sua energia para a folia de Salvador desde a abertura, no dia 12, com a Pipoca da Rainha. A cantora retorna ao circuito Dodô no dia 17.

Carla Perez - Para aqueles que querem levar seus pequenos para a folia, a Pipoca Doce de Carla Perez é a escolha ideal. Tradicional trio infantil, ele chega este ano à última edição e acontece nos dias 14 e 15. A despedida conta com a participação de nomes como Xanddy Harmonia e a dupla de palhaços Patati e Patatá.

Carnaval 2026: confira atrações confirmadas pelo Governo no circuito Osmar, no Campo Grande

O melhor do Centro Histórico

Larissa Luz (Palco Castro Alves, Praça Castro Alves) - Diretora artística da abertura do Carnaval deste ano, Larissa Luz também vai agraciar o público com sua voz durante a folia. A apresentação da cantora acontece no dia 14.

J Eskine (Palco Multicutural, Praça Municipal) - Não existe um soteropolitano que não tenha escutado ao menos uma vez a Resenha do Arrocha em 2025, um trechinho que seja. Este ano, J Eskine traz mais uma vez esse e outros sucessos para a folia.

Rachel Reis - A sereiona também tem seu lugar no Carnaval. Ou melhor, lugares: quem quer assistir aos shows de Rachel Reis na folia do Centro Histórico pode escolher a melhor data. A cantora se apresenta no Largo do Pelourinho na sexta-feira (13) e no Palco Multicultural na terça-feira (17).

Sambaiana (Palco Arena do Samba, Praça da Cruz Caída) - Em meio à festa momesca, o grupo Sambaiana leva a potência do samba feminino e independente para o Centro Histórico, numa arena toda voltada para esse ritmo.

Marcia Short (Palco Axé Pelô, Largo da Tieta) - Veterana do axé, Márcia Short, que marcou história no auge do gênero musical tanto na Bamdamel como na Bândabah e deu voz a sucessos como “Faraó” e “Crença e Fé”, também traz sua música para o Carnaval do centro. Ela se apresenta no dia 12.

Confira algumas das atrações do carnaval no Centro Histórico

O melhor dos bairros

Timbalada (Cajazeiras) - Marca registrada do Carnaval de Salvador, a Timbalada é uma das atrações que se apresentam nos bairros. O grupo se apresenta em Cajazeiras no sábado (14).

Lazzo Matumbi (Liberdade) - Outro gigante, Lazzo Matumbi leva sua música para a festa momesca da Liberdade na segunda-feira (16).

Marcia Castro (Boca do Rio) - Marcia Castro é um dos nomes que se destacam entre as atrações da Boca do Rio. Já familiar ao palco do bairro de outros carnavais, a cantora se apresenta por lá na terça-feira (17).

É o Tchan (Periperi) - Em Periperi, uma das atrações imperdíveis é o grupo É o Tchan, que leva todo seu suingue para o Carnaval do bairro. A data ainda não foi confirmada.

Majur (Rio Vermelho) - No Rio Vermelho, a cantora Majur traz seu afropop para a folia baiana e prova que o Carnaval é, de fato, uma mistura de ritmos.

Carnaval do Nordeste de Amaralina

Carnaval do Nordeste de Amaralina

O melhor dos blocos afro e afoxés

Ilê Aiyê

  • Sábado (14), Circuito Osmar

  • Segunda-feira (16), Circuito Osmar

  • Terça-feira (17), Circuito Osmar

Filhos de Gandhy

  • Domingo (15), Avenida

  • Segunda-feira (16), Circuito Dodô

Terça-feira (17), Avenida

Cortejo Afro

  • Sexta-feira (13), Circuito Osmar

  • Domingo (15), Circuito Dodô

  • Segunda-feira (16), Circuito Dodô

Didá

  • Sábado (14), Circuito Osmar

  • Segunda-feira (16), Circuito Osmar

Olodum

  • Sexta-feira (13), Circuito Osmar

  • Domingo (15), Circuito Dodô

  • Segunda-feira (16), Circuito Osmar

  • Terça-feira (17), Circuito Osmar

20 momentos mais icônicos do Carnaval de Salvador

Primeiro desfile do Olodum no Carnaval de Salvador (1980)

O melhor do samba

Mariene de Castro - Palco Axé Music 40 Anos (Praça das Artes), sexta-feira (13)

Nelson Rufino - Circuito Osmar, quinta-feira (12)

Gal do Beco - Circuito Osmar, quinta-feira (12), e Palco Arena do Samba, na Praça da Cruz Caída

Ganhadeiras de Itapuã - Circuito Osmar, quinta-feira (12)

Bloco Alvorada - Circuito Osmar, sexta-feira (13)

Os 12 sambas mais bombados de Salvador em janeiro

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

