NOSSA MOANA

A rainha tem o molho: conheça a nativa de Jauá, coroada majestade do maior carnaval do planeta

Duda, 21 anos, é estudante de nutrição, surfista, come pinaúna crua, faz acarajé e ama o mar

Moyses Suzart

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 05:00

Duda, como uma Moana, saiu de Jauá para desbravar novos mares e se lançou ao posto de rainha do Carnaval 2026; com 21 anos e o mundo para conquistar, tem no mar de Jauá seu porto seguro Crédito: Sora Maia

Nativa da praia Jauá, no Litoral Norte, em Camaçari, Duda exibe com orgulho sua coroa conquistada com méritos, sua faixa que diz “Rainha do Carnaval 2026” e um vestido da cor de um pôr do sol no Porto da Barra. Ela é diferente, sem dúvida. Sua beleza é pacificada e traria paz em qualquer guerra. O sorriso é de majestade e a postura já demonstra que se trata de uma rainha. Contudo, esta rainha tem o molho, não é qualquer uma. É a realeza do carnaval de Salvador, o maior do mundo. Mas toda esta pompa real não ofusca seu jeito simples como o grão de poesia.

Basta seu amigo Siri chegar com uma pinaúna crua, que acabou de ser retirada dos corais de Jauá, ainda com gosto de sargaço, para ela largar o que está fazendo, esquecer a entrevista, dispensar qualquer etiqueta de sangue azul e se lambuzar com a iguaria, bebendo a ova como se estivesse consumindo água gelada, sujando o vestido e deixando apenas os espinhos. Tudo isso enquanto olha o mar: “estou morrendo de vontade de surfar”, decreta, limpando a boca com as costas da mão.

Eleita para ser a rainha do carnaval 2026, Maria Eduarda Nunes vai além da corte real, dividida com as princesas Maria Lúcia e Maviniê Hebe. Ela é estudante de nutrição, surfista, lutadora de boxe, influencer com mais de 280 mil seguidores no Instagram (@adudanuza), tem uma marca própria de biquíni, faz acarajé na barraca da mãe e, claro, como toda nativa de Jauá, come pinaúna crua, fresquinha, tirada das pedras. Tudo isso com 21 anos…

“Eu pertenço ao mar. Com 12 dias de vida, minha mãe já me deu um banho de mar aqui em Jauá. Meu pai é ex-Salvamar, me deixava nas pedras para voltar nadando sozinha, ainda pequena. Minha família sempre teve barraca de praia, faço biquíni, surfo… Meu reinado, sem dúvida, tem a cara do mar, pois minha história sempre esteve ligada à água salgada”, conta Duda, que ama seu principado Jauá, mas sabe que seu reinado agora pertence aos circuitos do carnaval de Salvador.

Sempre sorridente, ela conta que não consegue ficar muito longe da praia, mas desde que foi eleita, na última segunda-feira (2), não está conseguindo sequer fazer o que mais gosta, que é surfar, seu hobby favorito há quatro anos e que já lhe deu alegrias também. No último campeonato de surf que participou, ficou em segundo lugar. “Como rainha, não posso mentir para vocês. Na verdade, só foram duas mulheres concorrendo na minha categoria, eu e Bia (gargalhadas). Mas guardo com muito carinho minha medalha”, conta.

Se ela não ficou ainda em primeiro com a prancha, conquistar o posto de rainha do carnaval foi uma vitória que parou Jauá. Como rainha, ela conseguiu até juntar inimigos no distrito de Camaçari, que se reuniram em paz coletiva para eleger a filha ilustre como rainha da folia soteropolitana. Curiosamente, dois dias antes da final, houve a lavagem de Jauá. E lá ela já era tratada como a rainha do carnaval, antes mesmo do decreto oficial. O povo de lá já tinha colocado a coroa nela.

“Eu ainda não tinha sido coroada e já me colocaram em cima do trio como celebridade. Guilherme, cantor da União do Gueto (uma banda local), anunciou que eu seria a Rainha do Carnaval, e eu toda tímida pensando que ainda nem tinha chegado a final e o povo gritando ‘já ganhou, já ganhou’, eu morta de vergonha. Mesmo assim, fiquei muito feliz. Agradeci pelos votos, porque foram 4.215 pessoas votando em mim, um voto por CPF, e depois isso foi somado à avaliação dos jurados e consolidou o resultado. Foi tudo mágico”, lembra.

Duda conta que sempre gostou de câmera, de holofotes, deste glamour de rainha. Ela quase se inscrevia para ser a majestade do carnaval de 2025. “Ano passado, quando saiu a corte de 2025, a rainha e as princesas, isso acendeu uma faísca em mim”, conta, depois de ter visto a coroação passada. Foi aí que ela fez uma promessa de se inscrever no ano seguinte. Mas quase não se inscreve. Com receio de não ganhar, só decidiu se inscrever nos últimos dias antes do encerramento das inscrições. E o nervosismo também a acompanhou nos primeiros passos do concurso.

“No dia da seleção foi surreal, parecia que eu não estava preparada, era viver o novo mesmo. Quase travo. Fui com medo, pensando em desistir, mas falei para mim mesma que, se eu estava com medo, eu iria com medo, porque aquilo podia abrir novas portas para mim. E graças a Deus que eu fui”, lembra. Foi aí que Jauá entrou ‘de com força’, a começar pelos seus pais.

Duda, a rainha do carnaval de Salvador Crédito: Sora Maia

“O que me deu força foi o apoio da minha família, principalmente dos meus pais. Quando falei que ia me inscrever, meu pai mandou uma mensagem dizendo ‘você já ganhou’, e minha mãe falou para eu mandar o material que ela ia votar em mim e mandar para Deus e o mundo. Quando passei para a final, foi muito bonito, porque toda a comunidade me abraçou. Eu passava na rua e as pessoas diziam que tinham mandado meu nome para gente da Bahia, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Para mim, aquilo já era uma vitória, eu já tinha ganhado antes mesmo de ser coroada”.

No dia da final, Jauá ficou deserto. Foram ônibus cheios acompanhar o momento da coroação , realizada no Fiesta Bahia Hotel, no bairro de Itaigara, em Salvador. E lá, com toda turma reunida, o bichinho da confiança a picou e o medo acabou.

E seus súditos continuam a paparicar a rainha. O reduto do surf, sob o comando de Siri, ganhou uma reforma em sua homenagem. Onde passa, as pessoas de Jauá param para tirar foto com ela. “Votei em você, viu”, falam. E nem é muito difícil encontrar Duda em Jauá, ou pelo menos não era. Sua rotina sempre foi entrelaçada com sua terra. De manhã, faculdade. Depois, Duda trabalhava em uma loja de roupas em Vilas de Abrantes, a ‘Que Isso Hein Jogador!?’, que também fez campanha pesada em favor da sua colaboradora mais ilustre. Depois do trabalho, musculação e, logicamente, praia e surf. Nos finais de semana, ainda ajuda na barraca da mãe fazendo acarajé. Paz e sossego, mas com muita correria.

Contudo, desde que foi eleita, a rotina está toda mudada. Ela saiu da loja, não está conseguindo mais fazer acarajé, mal pega numa prancha para surfar. Sua agenda está cheia de compromissos antes mesmo do carnaval começar. Imagine a partir de quinta-feira (12), quando a bagaceira começa.

“Antes do Carnaval vão surgindo os eventos, mas para a festa em si já está tudo certo. Camarotes, encontros, hotel, porque nem aqui em Jauá eu vou poder ficar, ficaremos num hotel em Salvador. Eu e as meninas (as princesas) vamos passar o carnaval inteiro juntas. É perna, é pé, é salto, é puxado, viu? Vai ter que ter muita pinaúna, caldo de sururu, moqueca, acarajé, tudo reforçado para aguentar todos os dias de carnaval. Por trás desse reinado tem muito trabalho também. Eu faço acarajé, ajudo minha mãe na barraca de praia, então não é só o brilho da coroa, tem muita coisa atrás do reinado”, conta.

Mas, claro, ela sabe que sua rotina pode não ser a mesma de uma nativa de Jauá. Ela vê o reinado como uma oportunidade de alcançar outros objetivos, mas garante que não quer abrir mão do seu lugar.

“Eu vejo isso como uma oportunidade muito grande, porque vou estar em contato com muitas pessoas e representando Salvador para o mundo, junto com as princesas, levando o Carnaval da cidade da melhor forma possível. Sei que vou ter que encaixar muita coisa na minha vida, mas também vou tentar manter meus momentos aqui, sentar na rede, sentir a brisa, descansar, porque Jauá para mim é um refúgio”’, conta.

Duda, a rainha do carnaval de Salvador, e sua pinaúna Crédito: Sora Maia

Apesar do futuro estar cheio de expectativas e acontecimentos, ela já elegeu o momento mais emocionante, até aqui, dessa sua nova fase. Foi justamente a final, pois lá ela viu o quanto era amada. E o quanto seu reinado também já ‘uniu povos’. “Eu praticamente uni Jauá, vi gente que nem se falava mais e que, naquele momento, estava junta para me fazer Rainha do Carnaval. Na final, quando vi a torcida gritando meu nome, chegou um momento em que o medo acabou e veio a confiança. Quando vi minha mãe fechando um ônibus, levando a família e a galera cantando ‘Duda, Duda, a Rainha do Carnaval’, aquilo foi inesquecível. Agora tudo está mais fácil”, disse Duda, neste momento trocando seu sorriso fácil por lágrimas, emocionada.

Mas basta olhar o mar de Jauá para o sorriso voltar. Mesmo com 21 anos e o mundo para conquistar, parece que o mar de Jauá arrasta até os planejamentos e pensamentos futuros dela. Ela está amando poder curtir o carnaval, mil e uns planos, alegria de conhecer tudo de uma ótica única, empolgadíssima. Mas, do nada, ela olha pro marzão e volta. “Sei que talvez eu precise sair para crescer, e isso vai doer um pouco, mas tenho certeza de que meus últimos dias de vida vão ser aqui em Jauá. Ainda tem muito surfe, muito sol, muito banho de praia e muito reinado para viver”, completa.

Depois do papo com o CORREIO, foi a hora das fotos, com nossa fotógrafa Sora Maia. No primeiro convite para tirarmos uma fotografia que a traduzisse, Duda logo sugeriu. “Vamos pra água, olha para isso que beleza. Sora, porque não trouxe um biquíni, criatura? Vamos, vamos!”. Largou a água de coco que estava bebendo, carregou uma prancha verde e se picou. Não ligou se iria molhar o vestido e como peixe entrou na água, subiu nas pedras e começou a se exibir como uma rainha. A rainha do carnaval. Mas bem que poderia ser a rainha do mar…