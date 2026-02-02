Acesse sua conta
Quanto custa curtir o Carnaval de Salvador 2026? Veja preços de blocos e camarotes

Bloco mais barato na capital baiana custa R$ 240; veja lista

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:00

O Camarote Club celebra 8 anos no Carnaval 2026 com conceito astrológico, experiência all inclusive
Camarote Club, na Barra Crédito: Divulgação

Curtir o maior Carnaval de rua do mundo é um compromisso inegociável para muita gente. A duas semanas do início da folia, os valores dos blocos e camarotes em Salvador já movimentam as conversas entre os foliões. Com preços que vão do “dá pra encarar” ao “só parcelando”, curtir a festa com abadá nos circuitos ou com os serviços exclusivos dos camarotes virou um investimento. Este ano, um dia de folia na capital baiana pode passar de R$ 4 mil, mostra um levantamento feito pelo CORREIO.

A pesquisa levou em conta os serviços disponíveis em três das maiores plataformas da folia baiana: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia – entre blocos e camarotes. Nas três, o mais em conta é o bloco UAU - Chá da Alice, comandado por Mari Antunes, que sai na quinta-feira no circuito Barra-Ondina com abadás a R$ 240. O serviço mais caro, por sua vez, é a entrada masculina do Camarote Salvador no sábado de Carnaval, que custa R$ 4.235.

De acordo com Jamile Nery, diretora da vendedora de ingressos para blocos e camarotes Central do Carnaval, em 2026 a empresa atingiu o maior projeto desde que começou a atuar, há duas décadas. São 22 blocos e 16 camarotes no catálogo este ano, e as vendas cresceram 10% em relação ao mesmo período de 2025.

“Tradicionalmente iniciamos as vendas de alguns produtos para o Carnaval do ano seguinte ainda durante o Carnaval anterior. Temos uma venda forte neste período de lançamento, mas, claro, nada se compara aos últimos dias antes da folia, que é quando a maioria das pessoas decide comprar ou quem comprou antecipadamente decide acrescentar mais alguns dias ao seu Carnaval”, diz.

Em relação aos preços, houve este ano um leve aumento em quase todas as atrações, nas três empresas. Rodrigo Magalhães, diretor do Folia Bahia, calcula um reajuste médio em torno de 5%, devido “à inflação e ao aumento dos custos de produção, estrutura e contratação artística”.

Segundo ele, as experiências proporcionadas pelos blocos e camarotes do Carnaval de Salvador fazem os preços valerem a pena, mesmo com os aumentos. Nos camarotes, por exemplo, é comum encontrar serviços como salão de beleza e massoterapia, além dos tradicionais shows exclusivos.

“O modelo da festa, a energia do público e a vivência coletiva tornam o evento único e comparável a grandes experiências da vida, como um show de artista internacional e a emoção de assistir a um jogo do seu país na Copa do Mundo, por exemplo. A diferença é que, no Carnaval de Salvador, o consumidor não tem só direito ao acesso como nos demais eventos, e sim uma estrutura completa com bebida e alimentação de qualidade incluída no preço”, defende.

As mudanças, tanto nos preços como nas vendas, também foram registradas pelo Quero Abadá. A plataforma trabalha com 18 blocos e 11 camarotes, que variam de R$ 250 a R$ 4 mil. De acordo com Vitor Villas Bôas, diretor da empresa, as vendas cresceram 20% em relação a 2025, mesmo com um aumento médio de 10% nos preços.

“Já existe uma procura logo após o Carnaval anterior, mas o crescimento maior é nos 30 dias que antecedem a folia”, conta. Em relação ao público, ele afirma que 80% é formado por turistas, sendo 75% do Brasil e 5% de fora.

Entre os clientes do Folia Bahia, Rodrigo Magalhães percebe um equilíbrio maior, com 50% dos compradores locais e 50% turistas. Os blocos seguem essa tendência, com alguns sendo os queridinhos do público baiano e outros sendo as opções preferidas de quem vem de fora.

Na primeira categoria, se enquadram blocos como Frenesi e Timbalada, além dos estreantes Bloco da Segunda e Bloco da Torcida. Na segunda, estão Me Abraça, Largadinho, Coruja e Eva.

Além dos blocos e camarotes, a pipoca é outra opção clássica da folia soteropolitana. A festa fora das cordas é geralmente a pedida para quem quer curtir com mais economia. Com a consolidação do circuito Barra-Ondina há alguns anos, até aconteceu um esvaziamento dos blocos por conta da pipoca. Nos últimos três anos, porém, vem acontecendo um movimento inverso: o crescimento do número de blocos e da procura por eles.

É o que avalia Rodrigo Magalhães. “Exemplos disso são o fortalecimento do Bloco Frenesi, o retorno do Bloco Internacionais, dois dias de Xanddy na Barra e, em 2026, uma grade do Folia Bahia com 18 blocos, o que reforça a vitalidade desse modelo”, diz.

Confira preços de blocos e camarotes do Carnaval 2026:

Veja preços de blocos do Carnaval de Salvador

Fundado em 1978, o Bloco Camaleão é um dos mais emblemáticos do Carnaval de Salvador. Comandado por Bell Marques, o bloco desfila domingo, segunda e terça-feira no circuito Dodô (Barra-Ondina). É o bloco mais caro de toda a folia soteropolitana: R$ 1.610,00 (terça-feira), R$ 1.934 (segunda-feira) e R$ 2.150 (domingo), no Quero Abadá. Na Central do Carnaval e no Folia Bahia, os abadás saem por R$ 1.490 (terça), R$ 1.790 (segunda) e R$ 1.990 (domingo). O pacote com todos os dias custa R$ 5.270. por Arisson Marinho/ CORREIO
Criado em 1963 e comandado por Ivete Sangalo desde 2002, o Coruja é um dos blocos mais tradicionais da folia. Ao lado do Camaleão, o bloco é um dos mais caros da festa. Neste ano, o Coruja desfila no sábado e na segunda-feira no circuito Barra-Ondina. Os valores são de R$1.590 (sábado) e R$ 1.690 (segunda). Os acessos podem ser adquiridos na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. por Arisson Marinho/CORREIO
Criado por Bell Marques em 2014 após lançar carreira solo, o bloco Vumbora já é um dos mais queridos pelo público no circuito Barra-Ondina. Ele desfila na sexta e no sábado, e os valores variam nas três plataformas. Na Central do Carnaval, os acessos custam R$ 1.090 (sexta) e R$ 1.240 (sábado), com pacote de dois dias por R$ 2.330. No Quero Abadá, os ingressos saem, respectivamente, por R$ 1.178,00 e R$ 1.340. No Folia Bahia, por sua vez, custam R$1.070 e R$ 1.280. por Divulgação/Quero Abadá
Criado em 1985 na praia de Jaguaribe e comandado por Daniela Mercury, o Crocodilo desfila no domingo no circuito Dodô. O ingresso custa R$ 840 e pode ser adquirido no Quero Abadá. por Divulgação/Quero Abadá
Sob o comando do GG da Bahia, o cantor Léo Santana, o Nana desfila no circuito Barra-Ondina na sexta e no sábado. No primeiro dia, o abadá custa R$ 490. Já o acesso do segundo dia é vendido por R$ 590. O pacote com os dois dias custa R$ 1.080. O Nana também tem opção VIP, mas os dois dias estão esgotados. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Arisson Marinho/CORREIO
Comandado por Durval Lelys, vocalista do Asa de Águia por 27 anos, o bloco desfila dois dias no Carnaval de Salvador, domingo e segunda, no circuito Barra-Ondina. No primeiro dia, o acesso custa R$ 950. No segundo dia, os foliões podem adquirir o ingresso por R$ 900. A opção dos dois dias custa R$ 1.665. Também existe a opção VIP com open bar, esgotada na Central do Carnaval, mas ainda disponível no Quero Abadá para a segunda-feira, por R$ 1.800. Os acessos podem ser adquiridos na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. por Arisson Marinho/CORREIO
O mais recente bloco comandado por Bell Marques, o Bloco da Quinta foi lançado oficialmente no Carnaval de 2023 e desfila, como o próprio nome aponta, na quinta-feira, no circuito Dodô. O abadá pode ser encontrado por R$ 940 (Folia Bahia), R$ 990 (Central do Carnaval) e R$ 1.070 (Quero Abadá). por Arisson Marinho/CORREIO
Comandado por Cláudia Leitte, o bloco Largadinho desfila no domingo e na terça no circuito Barra-Ondina. Na Central do Carnaval e no Quero Abadá, a entrada custa R$ 790 em ambos os dias. No Folia Bahia, o abadá sai por R$ 780. Os foliões podem comprar o pacote com os dois dias no valor de R$ 1.380 (Folia Bahia) ou R$ 1.420 (Central do Carnaval). por Reprodução/Quero Abadá
O bloco Eva desfila no circuito Dodô no sábado, com a banda Eva. O abadá é vendido por R$ 490. Na Central do Carnaval, há ainda pacotes que incluem outros blocos: Eva + Me Abraça Seg (R$ 1.251), Eva + Me Abraça Dom (R$ 1.296) e Eva + Me Abraça Dom e Seg (R$ 2.106). Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Arisson Marinho/CORREIO
Criado no verão de 1994, o bloco Timbalada vai desfilar na sexta e no sábado do circuito Dodô no sábado de Carnaval. Na sexta, o comando é da Banda Timbalada. No sábado, o bloco será comandado pelo cacique Carlinhos Brown. Os abadás custam R$ 500. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Reprodução
O bloco UAU - Chá da Alice sai na quinta-feira no circuito Barra-Ondina. O abadá é o mais barato da folia, sendo vendido por R$ 240. A banda Babado Novo, sob o comando de Mari Antunes, é a atração que puxa o bloco, um dos mais recentes do Carnaval baiano. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá. por Fred Pontes e Riotur/Divulgação
Puxado pela banda Cheiro de Amor, comandada atualmente pela voz de Raquel Tombesi, o bloco desfila na sexta-feira, no circuito Dodô. Os abadás podem ser comprados por R$290 na Central do Carnaval e Folia Bahia, e R$ 340 no Quero Abadá. por Divulgação
Estreando no Carnaval de Salvador, o Bloco da Segunda toma o circuito Dodô na segunda-feira – como o nome sugere –, comandado por Xanddy Harmonia. O abadá custa R$ 280 e pode ser adquirido na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. por Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia
Outra novidade de Xanddy Harmonia, o Bloco da Torcida desfila no domingo no circuito Dodô. Os ingressos também custam R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução/Instagram
O bloco Praieiro desfila na Barra-Ondina na terça-feira, sob o comando da banda Jammil. Os abadás estão sendo vendidos por R$ 300 na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. Na Central do Carnaval, existem também opções de pacotes: um com dois abadás e dois bucket hats por R$ 480 e outro com três abadás e três bucket hats por R$ 649,98. por Divulgação
Com a banda Olodum, o bloco de mesmo nome desfila no domingo, no circuito Dodô. O abadá custa R$ 550. Local de venda: Central do Carnaval. por Cláudio Passos/ Divulgação
O bloco Fissura desfila na sexta e no sábado no circuito Dodô, comandado por Tomate. Os ingressos variam entre R$ 407 (sexta) e R$ 427 (sábado). O Fissura também oferece abadás VIP, que custam R$ 1.500 e R$ 1.700. Também há pacotes para os dois dias, que variam entre R$ 757 e R$ 3.200. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá. por Reprodução/Quero Abadá
O bloco Vem Comigo, sob o comando de Carla Cristina, desfila na segunda-feira, no circuito Dodô. Os abadás são vendidos por R$ 250. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Reprodução/Quero Abadá
Com o tema “Eu te conheço de outros carnavais”, Tatau comanda o Bloco Frenesi no domingo de Carnaval, no circuito Osmar. O abadá custa R$ 300 e pode ser adquirido no Folia Bahia. por Divulgação
Celebrando 65 carnavais este ano, o Bloco Os Internacionais desfila no domingo no Circuito Osmar, sob o comando da banda É O Tchan. O abadá custa R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Divulgação
Criado em 1975 por jovens estudantes, o Alvorada é o mais antigo bloco de samba a desfilar no Carnaval de Salvador. Com Marquinhos Sensação, Rogério Bambeia, Renato da Rocinha, Roberto Mendes, Morango, Banjo Novo e Ala de Canto, o bloco toma as ruas do tradicional Circuito Osmar na sexta-feira, com abadás a R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval. por Fafá M. Araújo
O Bloco Amor e Paixão, que tem mais de duas décadas de história, sai no Circuito Osmar na quinta-feira de Carnaval. Este ano, terá a participação de nomes como Nelson Rufino, Eduardinho (Fora da Mídia), Batifun e Rogério Bambeia. O acesso custa R$280 e pode ser adquirido na Central do Carnaval. por Arquivo CORREIO
O Bloco Happy desfila no sábado no circuito Osmar, comandado por Tio Paulinho e a banda Filhos de Jorge. Os abadás podem ser adquiridos na Central do Carnaval, com a unidade a R$ 350 e o kit família (dois adultos e uma criança) por R$ 450. por Divulgação
Confira preços e serviços dos camarotes de Salvador

Conhecido como o camarote dos famosos, o Camarote Salvador é o mais requisitado da festa soteropolitana. Situado no final do circuito Barra-Ondina, o espaço conta com três palcos: Palco Praia, Salvador Club e Palco Mirante. O Camarote Salvador funciona entre a quinta-feira e a terça-feira, das 19h às 6h. A programação este ano contará com shows exclusivos de Ne-Yo, Ivete Sangalo, BaianaSystem, João Gomes, Léo Santana, Bell Marques, Saulo, Nattan, e outros. O sistema do Camarote Salvador é All Inclusive, com lounges, estúdios de maquiagem, profissionais massoterapeutas, praça de alimentação, espaço gourmet, customização de abadás e Open Bar Premium.Os acessos variam de R$ 2.750 (feminino/quinta-feira) e R$ 4.235 (masculino/sábado). O Camarote também oferece pacote para os seis dias de R$ 14.300,00 (feminino) e R$ 19.890,00 (masculino). Os canais de vendas são Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Divulgação
Situado no Clube Espanhol, em Ondina, em frente ao Morro do Gato, o Camarote Brahma tem serviço All Inclusive. O Open Bar conta com whisky premium, vodka premium, gin premium, cerveja Brahma e um paredão de chopp, além de bebidas não alcoólicas: energético, refrigerante, tônica e água.A praça de alimentação oferece um buffet assinado por chefes de cozinha, restaurantes, lanchonetes e marcas renomadas da Bahia. Com horário de funcionamento de quinta a terça-feira, das 19h até 4:30h, a lista de atrações conta com nomes como Bell Marques, Timbalada, Léo Santana, Durval Lelys, Menos É Mais, Cláudia Leitte, Natanzinho Lima e mais.Os acessos ao Camarote Brahma, atualmente no 5º lote, custam entre R$ 1.700 (feminino/terça-feira) e R$ 2.500 (masculino/sábado). O primeiro dia está esgotado. Onde comprar: Central do Carnaval (até 8x sem juros), Quero Abadá (até 12x), Folia Bahia (até 12x sem juros). por Divulgação
Localizado no Clube Espanhol, em Ondina, o Camarote Club conta com serviço All Inclusive, Open Bar e Open Food, espaços de beleza, customização e massagem. Na line-up, predominam o axé e o pagode baiano. A lista de atrações tem nomes como Léo Santana, Timbalada, Alok, Xanddy Harmonia, Wesley Safadão, Sorriso Maroto e Claudia Leitte.Com funcionamento de quinta a terça-feira, das 18h às 5h, os valores variam entre R$ 1.250 (feminino/quinta) e R$ 1.920 (masculino/sexta). Os pacotes para todos os dias custam R$ 8.570 (feminino) e R$ 10.740 (masculino). Locais de venda: Central do Carnaval (até 8x sem juros), Quero Abadá (até 12x), Folia Bahia (até 12x sem juros). por Reprodução
Com uma grade de atrações composta predominantemente por artistas de Axé, o camarote Harém com serviço de bares e alimentação premium durante as 12 horas de cada noite. No Carnaval 2026, o Soho, junto com outras casas do grupo, será o grande parceiro do Camarote Harém, oferecendo um novo conceito de buffet no Carnaval de Salvador.Também oferece um mirante exclusivo de 180 graus e acesso exclusivo e tranquilo sem passar pela rua onde desfilam os trios. Passarão pelo espaço: Carlinhos Brown, Jau, Psirico, Peixe, Batifun, Timbalada e Armandinho, Dodô e Osmar.Os ingressos variam de R$ 1.019 (unissex/terça) a R$ 1.359 (unissex/segunda). Os foliões também têm a opção de comprar pacotes com dois abadás, com valores que variam entre R$ 1.698 (quinta e terça) e R$ 2.498 (sábado). Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução/Quero Abadá
Com mais de 60 horas de música em dois palcos ao longo de seis dias, além de dois mirantes, o Camarote Villa conta com serviços open bar, open food, espaços de beleza e SPA. O espaço é destaque com atrações de sertanejo e música eletrônica. Na line-up, estão confirmados nomes como Jorge e Mateus (que farão no camarote seus últimos shows antes de uma pausa na carreira), Nattan, Henry Freitas, Zé Vaqueiro e Menos é Mais. Bell Marques, Ivete Sangalo, Timbalada, Léo Santana e Xanddy Harmonia são os representantes do axé e do pagode baiano na programação.Os acessos ao Villa variam de R$ 1.300 (feminino/quinta) a R$ 2.640 (masculino/domingo). O camarote funciona de quinta a terça. Local de vendas: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução/Quero Abadá
Montado no antigo Othon Palace Hotel, em Ondina, o Planeta Band funcionará de quinta a terça, das 18h às 5h. O espaço contará com salão de beleza, área para customização de abadás, arena de shows, lounge e sala de bem-estar. Estão na grade de atrações: Péricles, Filhos de Jorge, Parangolé, Jau, Luiz Caldas, Olodum, Escandurras e mais.Os ingressos variam entre R$ 809 (quinta) e R$ 1.209 (sábado). O pacote com todos os dias custa R$ 5.944. Local de vendas: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução
Localizado no Clube Espanhol, em Ondina, o Camarote Glamour oferece serviços de open bar, com cerveja, gin, vodka, uísque, água e refrigerante. O espaço, que conta com espaços acessíveis para pessoas com deficiência e equipe preparada para atender necessidades especiais, também oferece uma área ‘relax’, com opções para descanso e relaxamento, além de make itinerante e espaços instagramáveis. O Glamour funcionará entre quinta e segunda, das 18h às 5h.Estão confirmados na grade da programação: Parangolé, Ludmilla, Tony Salles, Belo, Timbalada, Pagodart, Mumuzinho, Péricles, Uel e Sorriso Maroto. Os ingressos variam entre R$ 690 (terça) e R$ 830 (sábado). Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Lucas Leawry
Indo para sua terceira edição neste ano, o Camarote Ondina traz em 2026 uma novidade: serviço all inclusive, com open bar com bebidas como whisky 12 anos, vodka, gin, cerveja, refrigerantes e energéticos, além de um buffet com menu especial e estações de alimentação espalhadas pelo espaço.A grade oficial das atrações será divulgada em breve. O camarote funciona da quinta à segunda de Carnaval, das 18h às 5h.Os ingressos variam de R$ 750 (quinta/feminino) a R$ 1.030 (sábado). Locais de compra: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução
Pelo segundo ano no Carnaval soteropolitano, o Camarote Baiano estará localizado na Barra, no quarteirão onde fica o Hotel Monte Pascoal, incluindo o Centro de Convenções do hotel. O espaço funcionará durante os seis dias de festa, com 12 horas de música em cada dia. A grade de shows conta com Daniela Mercury, É O Tchan, Sambay, Bailinho de Quinta, Dubdogz Alinne Rosa e Márcia Freire. Os ingressos variam R$ 690 (unissex/segunda) e R$ 840 (unissex/quinta, domngo e terça). Há, também, pacotes para dois abadás, que custam entre R$ 1.180 (segunda) e R$ 1.530 (quinta, domingo e terça). Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução/Quero Abadá
Localizado no coração do Circuito Barra-Ondina, no Farol Barra Flat, o camarote Varanda da Barra oferece uma vista privilegiada para os desfiles dos trios e para o pôr do sol mais bonito da cidade. O camarote conta com open bar exclusivo das 15h às 01h, com cerveja Heineken, refrigerante e água, espaço de alimentação variado, com opções de comidas para todos os gostos (consumo à parte) e bar adicional com bebidas extras (cobrado à parte, opcional), além de shows ao vivo e DJ durante os intervalos dos trios. A entrada varia de R$ 390 (quinta e terça) a R$ 560 (sábado). Locais de venda: Central do Carnaval, Folia Bahia. por Reprodução/Folia Bahia
Com funcionamento em todos os dias da festa, o Camarote da Barra conta com áreas de descanso, mirante superview e open bar com cerveja, vodka, refrigerante e água, além de DJ comandando a pista todos os dias. O camarote funcionará das 16h às 2h, de quinta a terça.Os ingressos, que podem ser comprados na Quero Abadá, custam entre R$ 380 (quinta e terça) e R$ 560 (sábado). Também é possível comprar um pacote com todos os dias, por R$ 2.780. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá. por Reprodução
Já conhecido no Carnaval carioca, o Camarote MAR estreia este ano na folia baiana. Localizado na Avenida Oceânica, o camarote tem três andares de frente para o mar, com vista privilegiada para o circuito Dodô. Além disso, tem all inclusive premium, dez horas de open bar (das 16h às 2h) com marcas globais como Heineken, Grey Goose, Dewar’s, Bombay Sapphire e Salton, gastronomia pensada exclusivamente para a festa, e DJs nos intervalos dos trios.As entradas vão de R$ 790 (quinta e terça) a R$ 1.090 (sábado). Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Divulgação
No coração do circuito Barra-Ondina, o camarote RED oferece uma vista única para a orla da Barra. O camarote conta com Full Open Bar Premium, com drinks assinados pelo Purgatório (presente na lista dos melhores bares do mundo em 2025), licor Royal Charlotte, fonte de Aperol Spritz da Casa Iryna, Whisky Jack Daniel's, Jägermeister, vodka, gin, refrigerante e água. A alimentação, no entanto, não está inclusa no valor do ingresso.As entradas vão de R$ 524,85 (terça-feira) a R$ R$ 743,35 (sábado). Onde comprar: Central do Carnaval. por Divulgação
Chegando em 2026 ao seu quarto ano, o camarote Traz os Montes está localizado no Farol Praia Center, no início do circuito Barra-Ondina. O camarote funciona de 14h a 1h, com praça de alimentação variada e open bar até 00h. No serviço de open bar, os foliões terão acesso a Heineken e Amstel, água, refrigerante e vodka. Os ingressos custam R$ 299 (quinta, sexta, segunda e terça) e R$ 399 (sábado e domingo). Locais de venda: Central do Carnaval, Folia Bahia. por Reprodução/Instagram
Com capacidade para 1.800 pessoas, o camarote Cabana da Barra tem palco 360º, espaço exclusivo de beleza, praça de alimentação com diversidade gastronômica e Bar Premium,além de áreas instagramáveis e ativações de marcas. O camarote funciona das 14h às 2h.Outro diferencial é o ambiente voltado para as crianças, um Espaço Kids climatizado, com brinquedos e monitores dedicados às crianças. Crianças com até 11 anos, acompanhadas com seus responsáveis (pai e/ou mãe), tem entrada gratuita.As entradas vão de R$ 220 (quinta e terça) a R$ 280 (sábado). Locais de venda: Central do Carnaval, Folia Bahia. por Reprodução/Instagram
Com entrada pela Avenida Oceânica, o camarote Bradesco Pier oferece serviço All Inclusive Premium, que inclui cerveja, whisky e vodka importados, gin, espumante e buffet assinado pelos chefs Luciano Costa e Joelson Peixinho, com ilhas de massas, pizzas, temakis e sobremesas.O espaço tem ainda shows exclusivos, com uma atração por noite. Entre os artistas, estão Bailinho de Quinta, Faustão, Alexandre Leão, Pedro Chamusca e mais atrações a definir, além dos DJs Chamusca e Rico Chamusca, no comando dos intervalos.Outro ponto alto são os serviços de beleza e bem-estar: massagem relaxante, maquiagem profissional e customização de abadá no local.O camarote funcionará de sexta a terça-feira, das 15h30 à 1h. Os abadás, para qualquer dia, custam R$ 2.500. Atualmente, só há ingressos disponíveis para domingo, segunda e terça. Onde comprar: Central do Carnaval. por Reprodução
