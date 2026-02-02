CARNAVAL

Quanto custa curtir o Carnaval de Salvador 2026? Veja preços de blocos e camarotes

Bloco mais barato na capital baiana custa R$ 240; veja lista

Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:00

Curtir o maior Carnaval de rua do mundo é um compromisso inegociável para muita gente. A duas semanas do início da folia, os valores dos blocos e camarotes em Salvador já movimentam as conversas entre os foliões. Com preços que vão do “dá pra encarar” ao “só parcelando”, curtir a festa com abadá nos circuitos ou com os serviços exclusivos dos camarotes virou um investimento. Este ano, um dia de folia na capital baiana pode passar de R$ 4 mil, mostra um levantamento feito pelo CORREIO.

A pesquisa levou em conta os serviços disponíveis em três das maiores plataformas da folia baiana: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia – entre blocos e camarotes. Nas três, o mais em conta é o bloco UAU - Chá da Alice, comandado por Mari Antunes, que sai na quinta-feira no circuito Barra-Ondina com abadás a R$ 240. O serviço mais caro, por sua vez, é a entrada masculina do Camarote Salvador no sábado de Carnaval, que custa R$ 4.235.

De acordo com Jamile Nery, diretora da vendedora de ingressos para blocos e camarotes Central do Carnaval, em 2026 a empresa atingiu o maior projeto desde que começou a atuar, há duas décadas. São 22 blocos e 16 camarotes no catálogo este ano, e as vendas cresceram 10% em relação ao mesmo período de 2025.

“Tradicionalmente iniciamos as vendas de alguns produtos para o Carnaval do ano seguinte ainda durante o Carnaval anterior. Temos uma venda forte neste período de lançamento, mas, claro, nada se compara aos últimos dias antes da folia, que é quando a maioria das pessoas decide comprar ou quem comprou antecipadamente decide acrescentar mais alguns dias ao seu Carnaval”, diz.

Em relação aos preços, houve este ano um leve aumento em quase todas as atrações, nas três empresas. Rodrigo Magalhães, diretor do Folia Bahia, calcula um reajuste médio em torno de 5%, devido “à inflação e ao aumento dos custos de produção, estrutura e contratação artística”.

Segundo ele, as experiências proporcionadas pelos blocos e camarotes do Carnaval de Salvador fazem os preços valerem a pena, mesmo com os aumentos. Nos camarotes, por exemplo, é comum encontrar serviços como salão de beleza e massoterapia, além dos tradicionais shows exclusivos.

“O modelo da festa, a energia do público e a vivência coletiva tornam o evento único e comparável a grandes experiências da vida, como um show de artista internacional e a emoção de assistir a um jogo do seu país na Copa do Mundo, por exemplo. A diferença é que, no Carnaval de Salvador, o consumidor não tem só direito ao acesso como nos demais eventos, e sim uma estrutura completa com bebida e alimentação de qualidade incluída no preço”, defende.

As mudanças, tanto nos preços como nas vendas, também foram registradas pelo Quero Abadá. A plataforma trabalha com 18 blocos e 11 camarotes, que variam de R$ 250 a R$ 4 mil. De acordo com Vitor Villas Bôas, diretor da empresa, as vendas cresceram 20% em relação a 2025, mesmo com um aumento médio de 10% nos preços.

“Já existe uma procura logo após o Carnaval anterior, mas o crescimento maior é nos 30 dias que antecedem a folia”, conta. Em relação ao público, ele afirma que 80% é formado por turistas, sendo 75% do Brasil e 5% de fora.

Entre os clientes do Folia Bahia, Rodrigo Magalhães percebe um equilíbrio maior, com 50% dos compradores locais e 50% turistas. Os blocos seguem essa tendência, com alguns sendo os queridinhos do público baiano e outros sendo as opções preferidas de quem vem de fora.

Na primeira categoria, se enquadram blocos como Frenesi e Timbalada, além dos estreantes Bloco da Segunda e Bloco da Torcida. Na segunda, estão Me Abraça, Largadinho, Coruja e Eva.

Além dos blocos e camarotes, a pipoca é outra opção clássica da folia soteropolitana. A festa fora das cordas é geralmente a pedida para quem quer curtir com mais economia. Com a consolidação do circuito Barra-Ondina há alguns anos, até aconteceu um esvaziamento dos blocos por conta da pipoca. Nos últimos três anos, porém, vem acontecendo um movimento inverso: o crescimento do número de blocos e da procura por eles.

É o que avalia Rodrigo Magalhães. “Exemplos disso são o fortalecimento do Bloco Frenesi, o retorno do Bloco Internacionais, dois dias de Xanddy na Barra e, em 2026, uma grade do Folia Bahia com 18 blocos, o que reforça a vitalidade desse modelo”, diz.

Confira preços de blocos e camarotes do Carnaval 2026:

