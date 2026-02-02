FOLIA

Do econômico ao luxo: veja os camarotes do Carnaval de Salvador 2026

Com ingressos que variam de R$ 220 a R$ 4 mil, espaços oferecem open bar, serviços all inclusive e vistas privilegiadas do circuito

Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:30

Camarote Salvador Crédito: Divulgação

Os camarotes do Carnaval de Salvador 2026 prometem atender a diferentes perfis de foliões. Com ingressos que vão de R$ 220 a R$ 4 mil, os espaços oferecem experiências privilegiadas a quem quer curtir sem sufoco a festa soteropolitana.

Espalhados principalmente pelo circuito Barra-Ondina, os camarotes reúnem alternativas com open bar, serviço all inclusive, atrações exclusivas e vistas privilegiadas dos trios.

Segundo Rodrigo Magalhães, diretor da empresa de ingressos para blocos e camarotes Folia Bahia, as experiências proporcionadas pelos blocos e camarotes do Carnaval de Salvador fazem os preços valerem a pena. Nos camarotes, é comum encontrar serviços como salão de beleza e massoterapia, por exemplo, além dos tradicionais shows de artistas consagrados.

“O modelo da festa, a energia do público e a vivência coletiva tornam o evento único e comparável a grandes experiências da vida, como um show de artista internacional e a emoção de assistir a um jogo do seu país na Copa do Mundo, por exemplo. A diferença é que, no Carnaval de Salvador, o consumidor não tem só direito ao acesso como nos demais eventos, e sim uma estrutura completa com bebida e alimentação de qualidade incluída no preço”, defende.

Confira preços e serviços dos camarotes de Salvador