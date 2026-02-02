Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Do econômico ao luxo: veja os camarotes do Carnaval de Salvador 2026

Com ingressos que variam de R$ 220 a R$ 4 mil, espaços oferecem open bar, serviços all inclusive e vistas privilegiadas do circuito

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:30

Camarote Salvador
Camarote Salvador Crédito: Divulgação

Os camarotes do Carnaval de Salvador 2026 prometem atender a diferentes perfis de foliões. Com ingressos que vão de R$ 220 a R$ 4 mil, os espaços oferecem experiências privilegiadas a quem quer curtir sem sufoco a festa soteropolitana.

Espalhados principalmente pelo circuito Barra-Ondina, os camarotes reúnem alternativas com open bar, serviço all inclusive, atrações exclusivas e vistas privilegiadas dos trios.

Segundo Rodrigo Magalhães, diretor da empresa de ingressos para blocos e camarotes Folia Bahia, as experiências proporcionadas pelos blocos e camarotes do Carnaval de Salvador fazem os preços valerem a pena. Nos camarotes, é comum encontrar serviços como salão de beleza e massoterapia, por exemplo, além dos tradicionais shows de artistas consagrados.

“O modelo da festa, a energia do público e a vivência coletiva tornam o evento único e comparável a grandes experiências da vida, como um show de artista internacional e a emoção de assistir a um jogo do seu país na Copa do Mundo, por exemplo. A diferença é que, no Carnaval de Salvador, o consumidor não tem só direito ao acesso como nos demais eventos, e sim uma estrutura completa com bebida e alimentação de qualidade incluída no preço”, defende.

Confira preços e serviços dos camarotes de Salvador

Confira preços e serviços dos camarotes de Salvador

Conhecido como o camarote dos famosos, o Camarote Salvador é o mais requisitado da festa soteropolitana. Situado no final do circuito Barra-Ondina, o espaço conta com três palcos: Palco Praia, Salvador Club e Palco Mirante. O Camarote Salvador funciona entre a quinta-feira e a terça-feira, das 19h às 6h. A programação este ano contará com shows exclusivos de Ne-Yo, Ivete Sangalo, BaianaSystem, João Gomes, Léo Santana, Bell Marques, Saulo, Nattan, e outros. O sistema do Camarote Salvador é All Inclusive, com lounges, estúdios de maquiagem, profissionais massoterapeutas, praça de alimentação, espaço gourmet, customização de abadás e Open Bar Premium.Os acessos variam de R$ 2.750 (feminino/quinta-feira) e R$ 4.235 (masculino/sábado). O Camarote também oferece pacote para os seis dias de R$ 14.300,00 (feminino) e R$ 19.890,00 (masculino). Os canais de vendas são Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Divulgação
Situado no Clube Espanhol, em Ondina, em frente ao Morro do Gato, o Camarote Brahma tem serviço All Inclusive. O Open Bar conta com whisky premium, vodka premium, gin premium, cerveja Brahma e um paredão de chopp, além de bebidas não alcoólicas: energético, refrigerante, tônica e água.A praça de alimentação oferece um buffet assinado por chefes de cozinha, restaurantes, lanchonetes e marcas renomadas da Bahia. Com horário de funcionamento de quinta a terça-feira, das 19h até 4:30h, a lista de atrações conta com nomes como Bell Marques, Timbalada, Léo Santana, Durval Lelys, Menos É Mais, Cláudia Leitte, Natanzinho Lima e mais.Os acessos ao Camarote Brahma, atualmente no 5º lote, custam entre R$ 1.700 (feminino/terça-feira) e R$ 2.500 (masculino/sábado). O primeiro dia está esgotado. Onde comprar: Central do Carnaval (até 8x sem juros), Quero Abadá (até 12x), Folia Bahia (até 12x sem juros). por Divulgação
Localizado no Clube Espanhol, em Ondina, o Camarote Club conta com serviço All Inclusive, Open Bar e Open Food, espaços de beleza, customização e massagem. Na line-up, predominam o axé e o pagode baiano. A lista de atrações tem nomes como Léo Santana, Timbalada, Alok, Xanddy Harmonia, Wesley Safadão, Sorriso Maroto e Claudia Leitte.Com funcionamento de quinta a terça-feira, das 18h às 5h, os valores variam entre R$ 1.250 (feminino/quinta) e R$ 1.920 (masculino/sexta). Os pacotes para todos os dias custam R$ 8.570 (feminino) e R$ 10.740 (masculino). Locais de venda: Central do Carnaval (até 8x sem juros), Quero Abadá (até 12x), Folia Bahia (até 12x sem juros). por Reprodução
Com uma grade de atrações composta predominantemente por artistas de Axé, o camarote Harém com serviço de bares e alimentação premium durante as 12 horas de cada noite. No Carnaval 2026, o Soho, junto com outras casas do grupo, será o grande parceiro do Camarote Harém, oferecendo um novo conceito de buffet no Carnaval de Salvador.Também oferece um mirante exclusivo de 180 graus e acesso exclusivo e tranquilo sem passar pela rua onde desfilam os trios. Passarão pelo espaço: Carlinhos Brown, Jau, Psirico, Peixe, Batifun, Timbalada e Armandinho, Dodô e Osmar.Os ingressos variam de R$ 1.019 (unissex/terça) a R$ 1.359 (unissex/segunda). Os foliões também têm a opção de comprar pacotes com dois abadás, com valores que variam entre R$ 1.698 (quinta e terça) e R$ 2.498 (sábado). Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução/Quero Abadá
Com mais de 60 horas de música em dois palcos ao longo de seis dias, além de dois mirantes, o Camarote Villa conta com serviços open bar, open food, espaços de beleza e SPA. O espaço é destaque com atrações de sertanejo e música eletrônica. Na line-up, estão confirmados nomes como Jorge e Mateus (que farão no camarote seus últimos shows antes de uma pausa na carreira), Nattan, Henry Freitas, Zé Vaqueiro e Menos é Mais. Bell Marques, Ivete Sangalo, Timbalada, Léo Santana e Xanddy Harmonia são os representantes do axé e do pagode baiano na programação.Os acessos ao Villa variam de R$ 1.300 (feminino/quinta) a R$ 2.640 (masculino/domingo). O camarote funciona de quinta a terça. Local de vendas: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução/Quero Abadá
Montado no antigo Othon Palace Hotel, em Ondina, o Planeta Band funcionará de quinta a terça, das 18h às 5h. O espaço contará com salão de beleza, área para customização de abadás, arena de shows, lounge e sala de bem-estar. Estão na grade de atrações: Péricles, Filhos de Jorge, Parangolé, Jau, Luiz Caldas, Olodum, Escandurras e mais.Os ingressos variam entre R$ 809 (quinta) e R$ 1.209 (sábado). O pacote com todos os dias custa R$ 5.944. Local de vendas: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução
Localizado no Clube Espanhol, em Ondina, o Camarote Glamour oferece serviços de open bar, com cerveja, gin, vodka, uísque, água e refrigerante. O espaço, que conta com espaços acessíveis para pessoas com deficiência e equipe preparada para atender necessidades especiais, também oferece uma área ‘relax’, com opções para descanso e relaxamento, além de make itinerante e espaços instagramáveis. O Glamour funcionará entre quinta e segunda, das 18h às 5h.Estão confirmados na grade da programação: Parangolé, Ludmilla, Tony Salles, Belo, Timbalada, Pagodart, Mumuzinho, Péricles, Uel e Sorriso Maroto. Os ingressos variam entre R$ 690 (terça) e R$ 830 (sábado). Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Lucas Leawry
Indo para sua terceira edição neste ano, o Camarote Ondina traz em 2026 uma novidade: serviço all inclusive, com open bar com bebidas como whisky 12 anos, vodka, gin, cerveja, refrigerantes e energéticos, além de um buffet com menu especial e estações de alimentação espalhadas pelo espaço.A grade oficial das atrações será divulgada em breve. O camarote funciona da quinta à segunda de Carnaval, das 18h às 5h.Os ingressos variam de R$ 750 (quinta/feminino) a R$ 1.030 (sábado). Locais de compra: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução
Pelo segundo ano no Carnaval soteropolitano, o Camarote Baiano estará localizado na Barra, no quarteirão onde fica o Hotel Monte Pascoal, incluindo o Centro de Convenções do hotel. O espaço funcionará durante os seis dias de festa, com 12 horas de música em cada dia. A grade de shows conta com Daniela Mercury, É O Tchan, Sambay, Bailinho de Quinta, Dubdogz Alinne Rosa e Márcia Freire. Os ingressos variam R$ 690 (unissex/segunda) e R$ 840 (unissex/quinta, domngo e terça). Há, também, pacotes para dois abadás, que custam entre R$ 1.180 (segunda) e R$ 1.530 (quinta, domingo e terça). Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução/Quero Abadá
Localizado no coração do Circuito Barra-Ondina, no Farol Barra Flat, o camarote Varanda da Barra oferece uma vista privilegiada para os desfiles dos trios e para o pôr do sol mais bonito da cidade. O camarote conta com open bar exclusivo das 15h às 01h, com cerveja Heineken, refrigerante e água, espaço de alimentação variado, com opções de comidas para todos os gostos (consumo à parte) e bar adicional com bebidas extras (cobrado à parte, opcional), além de shows ao vivo e DJ durante os intervalos dos trios. A entrada varia de R$ 390 (quinta e terça) a R$ 560 (sábado). Locais de venda: Central do Carnaval, Folia Bahia. por Reprodução/Folia Bahia
Com funcionamento em todos os dias da festa, o Camarote da Barra conta com áreas de descanso, mirante superview e open bar com cerveja, vodka, refrigerante e água, além de DJ comandando a pista todos os dias. O camarote funcionará das 16h às 2h, de quinta a terça.Os ingressos, que podem ser comprados na Quero Abadá, custam entre R$ 380 (quinta e terça) e R$ 560 (sábado). Também é possível comprar um pacote com todos os dias, por R$ 2.780. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá. por Reprodução
Já conhecido no Carnaval carioca, o Camarote MAR estreia este ano na folia baiana. Localizado na Avenida Oceânica, o camarote tem três andares de frente para o mar, com vista privilegiada para o circuito Dodô. Além disso, tem all inclusive premium, dez horas de open bar (das 16h às 2h) com marcas globais como Heineken, Grey Goose, Dewar’s, Bombay Sapphire e Salton, gastronomia pensada exclusivamente para a festa, e DJs nos intervalos dos trios.As entradas vão de R$ 790 (quinta e terça) a R$ 1.090 (sábado). Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Divulgação
No coração do circuito Barra-Ondina, o camarote RED oferece uma vista única para a orla da Barra. O camarote conta com Full Open Bar Premium, com drinks assinados pelo Purgatório (presente na lista dos melhores bares do mundo em 2025), licor Royal Charlotte, fonte de Aperol Spritz da Casa Iryna, Whisky Jack Daniel's, Jägermeister, vodka, gin, refrigerante e água. A alimentação, no entanto, não está inclusa no valor do ingresso.As entradas vão de R$ 524,85 (terça-feira) a R$ R$ 743,35 (sábado). Onde comprar: Central do Carnaval. por Divulgação
Chegando em 2026 ao seu quarto ano, o camarote Traz os Montes está localizado no Farol Praia Center, no início do circuito Barra-Ondina. O camarote funciona de 14h a 1h, com praça de alimentação variada e open bar até 00h. No serviço de open bar, os foliões terão acesso a Heineken e Amstel, água, refrigerante e vodka. Os ingressos custam R$ 299 (quinta, sexta, segunda e terça) e R$ 399 (sábado e domingo). Locais de venda: Central do Carnaval, Folia Bahia. por Reprodução/Instagram
Com capacidade para 1.800 pessoas, o camarote Cabana da Barra tem palco 360º, espaço exclusivo de beleza, praça de alimentação com diversidade gastronômica e Bar Premium,além de áreas instagramáveis e ativações de marcas. O camarote funciona das 14h às 2h.Outro diferencial é o ambiente voltado para as crianças, um Espaço Kids climatizado, com brinquedos e monitores dedicados às crianças. Crianças com até 11 anos, acompanhadas com seus responsáveis (pai e/ou mãe), tem entrada gratuita.As entradas vão de R$ 220 (quinta e terça) a R$ 280 (sábado). Locais de venda: Central do Carnaval, Folia Bahia. por Reprodução/Instagram
Com entrada pela Avenida Oceânica, o camarote Bradesco Pier oferece serviço All Inclusive Premium, que inclui cerveja, whisky e vodka importados, gin, espumante e buffet assinado pelos chefs Luciano Costa e Joelson Peixinho, com ilhas de massas, pizzas, temakis e sobremesas.O espaço tem ainda shows exclusivos, com uma atração por noite. Entre os artistas, estão Bailinho de Quinta, Faustão, Alexandre Leão, Pedro Chamusca e mais atrações a definir, além dos DJs Chamusca e Rico Chamusca, no comando dos intervalos.Outro ponto alto são os serviços de beleza e bem-estar: massagem relaxante, maquiagem profissional e customização de abadá no local.O camarote funcionará de sexta a terça-feira, das 15h30 à 1h. Os abadás, para qualquer dia, custam R$ 2.500. Atualmente, só há ingressos disponíveis para domingo, segunda e terça. Onde comprar: Central do Carnaval. por Reprodução
1 de 16
Conhecido como o camarote dos famosos, o Camarote Salvador é o mais requisitado da festa soteropolitana. Situado no final do circuito Barra-Ondina, o espaço conta com três palcos: Palco Praia, Salvador Club e Palco Mirante. O Camarote Salvador funciona entre a quinta-feira e a terça-feira, das 19h às 6h. A programação este ano contará com shows exclusivos de Ne-Yo, Ivete Sangalo, BaianaSystem, João Gomes, Léo Santana, Bell Marques, Saulo, Nattan, e outros. O sistema do Camarote Salvador é All Inclusive, com lounges, estúdios de maquiagem, profissionais massoterapeutas, praça de alimentação, espaço gourmet, customização de abadás e Open Bar Premium.Os acessos variam de R$ 2.750 (feminino/quinta-feira) e R$ 4.235 (masculino/sábado). O Camarote também oferece pacote para os seis dias de R$ 14.300,00 (feminino) e R$ 19.890,00 (masculino). Os canais de vendas são Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Divulgação

Leia mais

Imagem - Quanto custa curtir o Carnaval de Salvador 2026? Veja preços de blocos e camarotes

Quanto custa curtir o Carnaval de Salvador 2026? Veja preços de blocos e camarotes

Imagem - Margareth Menezes celebra 25 anos do Afropopbrasileiro com agenda intensa de Carnaval

Margareth Menezes celebra 25 anos do Afropopbrasileiro com agenda intensa de Carnaval

Imagem - ‘No dia do Oscar, não sei o que vai ser de mim’, brinca Lázaro Ramos sobre indicação de Wagner Moura; veja vídeo

‘No dia do Oscar, não sei o que vai ser de mim’, brinca Lázaro Ramos sobre indicação de Wagner Moura; veja vídeo

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Camarote Salvador Camarotes

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador: veja 10 blocos com abadás até R$ 300

Carnaval de Salvador: veja 10 blocos com abadás até R$ 300
Imagem - De R$ 240 a R$ 2.150: quanto custa sair em bloco no Carnaval de Salvador

De R$ 240 a R$ 2.150: quanto custa sair em bloco no Carnaval de Salvador
Imagem - Quanto custa curtir o Carnaval de Salvador 2026? Veja preços de blocos e camarotes

Quanto custa curtir o Carnaval de Salvador 2026? Veja preços de blocos e camarotes

MAIS LIDAS

Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
01

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Imagem - Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A
02

Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A

Imagem - Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças
03

Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças

Imagem - A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores
04

A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores