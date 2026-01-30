Margareth Menezes celebra 25 anos do Afropopbrasileiro com agenda intensa de Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 22:13
No início de janeiro, Margareth Menezes declarou que não abre mão de participar do carnaval. Nesta sexta-feira (30), a cantora e ministra da Cultura oficializou isso, num evento realizado no Palacete Tirachapéu para divulgar sua agenda de verão.
Verão da Maga foi anunciado nesta sexta-feira (30)
Este ano, em que são celebrados 25 anos do Afropopbrasileiro, a programação momesca de Maga faz uma homenagem às bodas de prata do movimento e do álbum de mesmo nome, lançado por ela em 2001 com o objetivo de jogar luz nas possibilidades que existem dentro da música negra na Bahia.
“Foi desse lugar que surgiu a ideia de trazer esse questionamento. Se existe pop rock, como é que não existe afropop no Brasil? Se existe toda essa referência que nos diferencia diante do Brasil, diante do mundo, na nossa terra, por que é que também nos lugares de protagonismo dessa cultura não estão as caras das pessoas negras também?”, declarou.
Uma das principais novidades de 2026 é o retorno de Margareth no comando do bloco Os Mascarados, depois de dez anos afastada. Segundo a cantora, voltar a puxar o trio de um dos blocos mais tradicionais da folia baiana é um momento especial.
“Eu me afastei primeiro por dez anos, né? E depois, nos últimos cinco anos, me convidavam para fazer uma participação ou outra, mas esse ano eu resolvi ficar, aceitei a proposta", afirmou a artista.
Além dos Mascarados, Margareth Menezes também vai marcar presença no circuito Dodô, na Barra e em Ondina, com o Trio da Cultura, que toma as ruas no dia 14 de fevereiro, sábado de Carnaval. A cantora fez questão de destacar que o projeto não tem vínculo com o Ministério da Cultura – depois de reforçar que, acima de sua atuação na política, ela é da arte.
“Minha agenda artística se reduziu muito durante esses três anos, mas na hora do verão não tem como ficar fora, porque faz parte da minha construção, da minha carreira. A minha profissão é artista. Eu estou com um cargo, mas o que eu sou é artista, e é assim que é”, declarou Maga, que completa 40 anos de carreira em 2027.
Questionada sobre como a posição de ministra afetou sua postura como artista, Margareth confirmou que puxar o trio virou uma responsabilidade maior nos últimos três anos, mas ressaltou que, por isso, sempre tira férias nesse período.
No Trio da Cultura de 2026, as grandes convidadas são Josyara e Luedji Luna. Em vídeos reproduzidos durante o evento, as cantoras declararam a honra de participar do desfile com a veterana. “Esse disco [Afropopbrasileiro] me marcou e marcou gerações. Afirma a música preta, de rua, contemporânea. Estou indo com o coração aberto e muito agradecida”, disse Josyara.
Aliás, de convidados de peso a agenda de Margareth Menezes está cheia. Neste sábado (31), o Maga Convida, que acontece no Candyall Guetho Square a partir das 18h30, tem como participações especiais Gilberto Gil e Carlinhos Brown, além das representações dos blocos afros Muzenza, Ilê Aiyê, Malê Debalê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Olodum e Didá – que serão os grandes homenageados da edição. Estará presente também a cantora Nabiyah Be, filha baiana de Jimmy Cliff.
“Ela aceitou na hora, porque será o dia do aniversário dela. E a gente vai aproveitar e fazer também uma homenagem a Jimmy Cliff, porque ele viveu aqui na Bahia durante um tempo, fez uma participação numa música comigo, que foi Me Abraça e Me Beija, uma música de Lazzo Matumbi. Ele fez uma versão em inglês que nós gravamos aqui”, relembrou.
Com o Maga Convida, Margareth abre as atividades da estação, que seguem até o dia 21 de fevereiro, no Camarote Folia Tropical, no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, antes do Carnaval, a cantora participa da Enxaguada de Yemanjá nesta segunda-feira (2), da Benção do Olodum (3/2), do Ensaio do Cortejo Afro (9/2). Na folia, tem os Mascarados, o Trio da Cultura e o Trio Independente – este último no dia 17 de fevereiro –, além de uma participação no desfile da banda BaianaSystem no dia 13, no Circuito Barra-Ondina.