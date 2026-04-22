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Jurados se reúnem em Salvador para definir vencedores do 'Oscar do Carnaval baiano'

Encontro reúne especialistas para avaliar categorias como Hit do Carnaval, Melhor Bloco e Performance

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:53

Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo
Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo Crédito: Divulgação

Salvador recebe nesta quarta-feira (22) uma etapa central do retorno do chamado “Oscar do Carnaval baiano”. A Band Bahia promove o jantar de votação que reúne o corpo de jurados responsável por escolher os principais destaques do Carnaval de Salvador.

O encontro será realizado entre 19h e 22h, no restaurante Coco Bambu, em um ambiente reservado dedicado à avaliação técnica das categorias da premiação. Durante a programação, profissionais convidados analisam apresentações, produções e iniciativas que se destacaram na folia, seguindo critérios específicos definidos para cada segmento.

Premiação escolhe melhores do Carnaval

Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo por Divulgação
Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo por Divulgação
Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo por Divulgação
Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo por Divulgação
Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo por Divulgação
Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo por Divulgação
Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo por Divulgação
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Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo por Divulgação

Mais do que uma fase decisiva do processo de escolha dos vencedores, o jantar também simboliza a retomada de uma iniciativa voltada à valorização da criatividade, da diversidade e da força cultural do Carnaval. Sob direção artística de Fred Soares, o troféu reforça sua posição como uma das principais vitrines de reconhecimento da música e do entretenimento produzidos na Bahia.

A premiação contempla categorias como Hit do Carnaval, Melhor Bloco, Melhor Performance, Figurino e Pipoca. O resultado final combina avaliação técnica com participação do público para destacar artistas, projetos e experiências que contribuíram para o sucesso da maior festa popular do país.

Após um intervalo de dez anos, o evento retorna com novo nome - Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo - inaugurando uma fase de identidade renovada e maior sintonia com as transformações do Carnaval. A iniciativa também reafirma o papel histórico da festa e amplia a projeção da música baiana para públicos dentro e fora do Brasil.

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