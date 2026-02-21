Acesse sua conta
Liga RJ é denunciada por crime organizado após notas do Carnaval 2026

Instituição foi citada em um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e pode ser investigado

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 14:00

Imagens do desfile da Viradouro Crédito: Leo Franco / AgNews

A Liga RJ, responsável por organizar e conduzir as séries de acesso do Carnaval do Rio, poderá ser investigada pelos resultados dos desfiles em 2026. Reginaldo Gomes, presidente da Inocentes de Belford Roxo, escola rebaixada para a Série Prata, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra a instituição carioca.

Ele solicita que a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) investigue as ações do grupo. A Liga RJ foi muito criticada durante o Carnaval do Rio em 2026 por conta de uma apuração considerada suspeita nas diversas séries da folia carioca.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

