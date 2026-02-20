FOLIA

Prefeitura de Salvador fica em 1º lugar em interações nas redes sociais no Carnaval em todo o Brasil

Informação foi divulgada pela gestão municipal

Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 14:02

Prefeitura de Salvador fica em 1º lugar em engajamento Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador liderou o ranking de engajamento no Instagram entre perfis oficiais de governos do Brasil durante o Carnaval. A informação integra o levantamento da SocialMediaGov, que monitora métricas de interações digitais de instituições públicas em todo o país. O estudo, divulgado na quinta-feira (19), considera dados coletados entre os dias 12 e 18 de fevereiro.

De acordo com o levantamento, o perfil da Prefeitura de Salvador (@prefsalvador) somou 1,2 milhão de interações no período da folia, quase o dobro do segundo colocado, o Governo do Estado de São Paulo, que registrou 672 mil.

Veja imagens do Carnaval 1 de 124

Fechando o pódio, o Governo do Brasil aparece na terceira posição, com 660 mil interações. Já o Governo da Bahia ficou na nona colocação, com 221 mil interações — cerca de um milhão a menos que a Prefeitura de Salvador.

Durante o Carnaval, as redes oficiais da Prefeitura concentraram publicações sobre serviços municipais, programação da festa e ações voltadas ao público que trabalhou e participou do evento, como iniciativas direcionadas aos ambulantes, organização dos circuitos, mobilidade, limpeza urbana e orientações para os foliões.

O diretor de Comunicação Digital da Prefeitura, PV Bispo, atribui o desempenho ao planejamento das estratégias digitais adotadas para o período. “Os dados reforçam os resultados positivos da Prefeitura, sobretudo no foco no digital. A linguagem orgânica, alinhada ao jeito soteropolitano de curtir o Carnaval, fica evidente nos números", afirma.

Ranking de engajamento durante o Carnaval Crédito: Reprodução