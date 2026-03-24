ENTENDA

Funcionário de aeroporto acusado de bater ponto e ir embora reverte justa causa e é indenizado em R$ 15 mil

Auxiliar de rampa foi demitido após deixar o trabalho por enxaqueca

Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 17:01

Caso foi registrado em Aeroporto de Brasília Crédito: Divulgação

A Justiça do Trabalho considerou desproporcional a demissão por justa causa de um auxiliar de rampa do aeroporto de Brasília que deixou o trabalho durante uma crise de enxaqueca. A decisão foi mantida pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que rejeitou o recurso da empresa Swissport Brasil.

O homem trabalhava desde 2017 na empresa e foi demitido em março de 2023. Ele teria batido o ponto e ido embora sem avisar ao supervisor, o que caracterizaria insubordinação, de acordo com a Swissport. A empresa também disse, no curso do processo, que o trabalhador teria mais faltas injustificadas.

Já o empregado afirmou que passou mal durante o expediente, com uma crise de enxaqueca que o impediu de continuar trabalhando. Ele disse ainda que comunicou a situação e destacou seu histórico de mais de seis anos de serviço sem problemas graves.

Na primeira instância, a Justiça reverteu a justa causa e determinou o pagamento de R$ 15 mil por danos morais. Testemunhas confirmaram que o homem era alvo de apelidos pejorativos por parte de supervisores, que o chamavam de “preguiçoso” e “lerdo”.

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região manteve a decisão, de forma unânime. Para os desembargadores, mesmo que tenha havido falha, a conduta não configurou insubordinação, mas sim um problema de comunicação interna. Além disso, não ficou comprovada a repetição de faltas.