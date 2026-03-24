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Motoristas farão protesto na Av. Paralela contra preço dos combustíveis: 'A cidade vai parar'

Mobilização será nesta terça-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:43

Congestionamento na Avenida Paralela
Congestionamento na Avenida Paralela Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Motoristas, motoboys e trabalhadores que dependem do combustível para garantir renda realizam, nesta terça-feira (24), uma manifestação em Salvador contra os altos preços praticados nos postos. O ato está previsto para começar às 9h30, com saída da Avenida Heitor Dias em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A previsão é de que o trânsito fique lento ao longo do percurso, especialmente na região da Avenida Paralela. “Atenção, Salvador. A cidade vai parar”, diz comunicado divulgado pelos organizadores.

Sobre o protesto

Motoristas farão protesto na Av. Paralela contra preço dos combustíveis; 'A cidade vai parar' por Reprodução / Instagram
Motoristas farão protesto na Av. Paralela contra preço dos combustíveis; 'A cidade vai parar' por Reprodução / Instagram
Motoristas farão protesto na Av. Paralela contra preço dos combustíveis; 'A cidade vai parar' por Reprodução / Instagram
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Motoristas farão protesto na Av. Paralela contra preço dos combustíveis; 'A cidade vai parar' por Reprodução / Instagram

Segundo a organização, o movimento é motivado pelo aumento contínuo no valor dos combustíveis, considerado abusivo pela categoria. Os manifestantes também criticam a atuação dos órgãos fiscalizadores e cobram medidas mais efetivas do poder público.

Entre as principais reivindicações está a redução do ICMS sobre os combustíveis, imposto estadual que impacta diretamente no preço final ao consumidor. O grupo também pede maior fiscalização para coibir práticas consideradas abusivas nos postos.

“Estamos nas ruas por um motivo justo: o povo não aguenta mais pagar caro para trabalhar e sobreviver”, afirmam os organizadores.

O movimento ressalta que a mobilização será pacífica e não tem como objetivo causar transtornos ou prejuízos a outros trabalhadores.

Salvador entra em ranking das capitais com gasolina mais cara do país

Salvador está entre as capitais com a gasolina mais cara do Brasil. A cidade baiana ocupa a 9ª posição no ranking nacional, com preço médio de R$ 6,99, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Os dados foram coletados entre os dias 15 e 21 de março.

Na prática, porém, o valor já é ainda maior. Na manhã de segunda-feira (23), o litro da gasolina chegou a R$ 7,79 em Salvador, de acordo com registros do aplicativo Preço da Hora. Pelo menos quatro postos cobram esse valor, localizados na Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Professor Pinto de Aguiar, Avenida Professor Magalhães Neto e Estrada Campinas-Pirajá.

Segundo o Sindicato do Comércio de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis), o cenário internacional tem pressionado os preços. O conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã elevou as cotações do petróleo no mercado global. Antes da escalada do conflito internacional, iniciada em 28 de fevereiro, os preços da gasolina eram mais baixos e Salvador não aparecia entre as capitais mais caras do país.

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Protesto Avenida Paralela

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