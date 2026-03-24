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Mulher é vítima de tentativa de estupro, reage e é espancada a pauladas por suspeito na Bahia

Vítima foi atacada em galpão e agredida na cabeça após resistir ao crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de março de 2026 às 07:15

Caso foi registrado na Polícia Civil Crédito: Reprodução/Bahia Sul News

Uma mulher de 47 anos foi vítima de uma tentativa de estupro seguida de agressões na noite de domingo (22), no bairro Santa Cruz, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Após não conseguir consumar a violência sexual, o suspeito passou a atacar a vítima com golpes na cabeça.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, a mulher caminhava por uma rua da região quando foi surpreendida pelo homem. Ele a forçou a ir até um galpão, onde tentou cometer o estupro. Diante da resistência, o agressor iniciou as agressões com um objeto contundente, atingindo principalmente a cabeça da vítima.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu escapar do local e pedir ajuda a pessoas que passavam nas proximidades. O resgate foi acionado e o atendimento ocorreu ainda na via pública.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram chamadas para prestar socorro. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e acompanhamento psicológico. Ela teve alta na manhã desta segunda-feira (23).

Após o crime, policiais militares realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado até o momento. O caso mobilizou equipes de segurança, que seguem em diligência para identificar e prender o autor.

A investigação está sob responsabilidade do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher, que apura os crimes de tentativa de estupro e lesão corporal. Até agora, não há informações sobre a identidade do suspeito.

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