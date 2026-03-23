CRIME

Julgamento do caso Sara Freitas será retomado nesta terça-feira (24); saiba quem são os réus

Júri popular dos três acusados pelo homicídio da cantora gospel acontecerá em Dias d’Ávila

Maysa Polcri

Publicado em 23 de março de 2026 às 18:38

A cantora gospel Sara Mariano foi morta em outubro de 2023 Crédito: Reprodução

O julgamento dos acusados pelo assassinato da cantora gospel Sara Freitas será retomado nesta terça-feira (24), em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O júri deveria ter acontecido no dia 3 deste mês, mas foi adiado após uma decisão da Justiça. Em novembro do ano passado, a sessão foi suspensa depois que a defesa dos réus abandonou o fórum.

No banco dos réus estarão o ex-marido da cantora, Ederlan Santos Mariano, apontado como mandante do crime, além de Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como bispo Zadoque, e Victor Gabriel Oliveira Neves. Todos responderão pelos crimes de feminicídio executado por motivo torpe, meio cruel e sem possibilitar a defesa da vítima, de ocultação de cadáver e associação criminosa.

Sara Freitas foi morta com mais de 20 golpes de faca e teve o corpo carbonizado. A cantora foi encontrada morta no dia 27 de outubro de 2023, às margens da BA-093, na altura de Dias D’Ávila. Antes disso, ela ficou desaparecida por quatro dias.

Caso Sara Freitas 1 de 9

De acordo com as investigações, Ederlan Mariano teria encomendado a morte da então companheira, com quem teve uma filha. Weslen Pablo, o bispo Zadoque, foi quem esfaqueou a vítima, enquanto ela era segurada por Victor Gabriel.

Ederlan e Sara viviam uma relação abusiva, com a cantora sendo vítima de violência emocional. A filha do casal está sob cuidado da família paterna.

Além dos três que serão julgados, um outro homem foi condenado pela participação no crime. Trata-se de Gideão Duarte de Lima, responsável por atrair a cantora até o local onde ela foi emboscada e assassinada. Ele foi condenado em em abril do ano passado a 20 anos, 4 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa.

Adiamentos

Em novembro do ano passado, a sessão de julgamento foi suspensa depois que a defesa dos réus abandonou o Fórum Desembargador Gerson Pereira dos Santos, em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. A defesa alegou que o local não oferece condições adequadas para a realização do julgamento, por falta de segurança.

Outro adiamento ocorreu no início deste mês, quando a Justiça acatou o pedido da defesa. Segundo o advogado Rogério Matos, que representa a família de Sara Freitas, o adiamento foi uma decisão da Justiça e o julgamento segue mantido em Dias D’Ávila. Após a interrupção da sessão no ano passado, a defesa dos réus afirmou que solicitaria que a sessão fosse realizada no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, em um procedimento chamado de desaforamento.