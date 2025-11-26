SÓ EM 2026

Julgamento de acusados de matar cantora gospel Sara Freitas ganha nova data

Júri foi suspenso na terça-feira (25) appós defesa dos réus alegar falta de estrutura

Maysa Polcri

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 14:33

A cantora gospel Sara Mariano Crédito: Reprodução

O julgamento dos três acusados de participação no assassinato na cantora gospel Sara Freitas ganhou nova data para acontecer. O júri foi remarcado para o dia 24 de fevereiro de 2026, segundo informou o advogado de defesa dos réus, Otto Lopes. Na terça-feira (25), a sessão foi suspensa após a defesa alegar falta de estrutura do fórum em Dias d'Ávila.

A defesa dos acusados também vai solicitar que o tribunal do júri seja realizado no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, no processo chamado de desaforamento. O pedido ainda será analisado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). A decisão dos advogados de abandonar o júri foi criticada pela defesa da família de Sara Freitas de membros do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

No banco dos réus do caso estão o ex-marido da cantora, Ederlan Santos Mariano, apontado como mandante do crime, além de Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como bispo Zadoque, e Victor Gabriel Oliveira Neves. Todos respondem pelos crimes de feminicídio executado por motivo torpe, meio cruel e sem possibilitar a defesa da vítima, de ocultação de cadáver e associação criminosa.

Sara Freitas foi morta com mais de 20 golpes de faca e teve o corpo carbonizado. O corpo da cantora foi encontrado no dia 27 de outubro de 2023, às margens da BA-093, na altura de Dias D’Ávila. Antes disso, ela ficou desaparecida por quatro dias.

De acordo com as investigações, Ederlan Mariano teria encomendado a morte da então companheira, com quem teve uma filha. Ederlan e Sara viviam uma relação abusiva, com a cantora sendo vítima de violência emocional. A filha do casal está sob cuidado da família paterna. Weslen Pablo, o bispo Zadoque, foi quem esfaqueou a vítima, enquanto ela era segurada por Victor Gabriel.