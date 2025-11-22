Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$  5.557,54

Inscrições estão abertas até 12 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 19:00

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Ribeirão Grande, no interior de São Paulo, abriu as inscrições para o Concurso Público, com vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a até R$ 5.557,54.

As inscrições se encerram em 12 de dezembro de 2025, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Cultura e Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária (Indepac), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 35,00 para cargos de Ensino Fundamental, R$ 45,00 para Ensino Médio/Técnico e R$ 60,00 para Ensino Superior.

O concurso oferece vagas para diversos níveis de escolaridade. Para o Ensino Fundamental, as vagas incluem Auxiliar Administrativo (1 vaga, R$ 1.518,03) , Auxiliar de Serviços Diversos - ASD (1 vaga, R$ 1.518,03) , Merendeira (1 vaga, R$ 1.518,03) , Motorista (1 vaga, R$ 1.881,25) , Operador de Máquina (1 vaga, R$ 2.383,12) , e Pajem (1 vaga, R$ 1.518,03) , além de cadastro reserva (CR) para Calceteiro, Coletor de Lixo, e Coveiro.

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
1 de 5
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

No nível Médio/Técnico, há uma vaga para Agente Comunitário de Saúde (R$ 3.036,00) , e cadastro reserva para Agente de Endemias (R$ 3.036,00) , Auxiliar de Saúde Bucal (R$ 2.383,12) , Fiscal de Tributos (R$ 1.881,25) , Técnico Agropecuário (R$ 2.896,04) , Técnico de Enfermagem (R$ 3.150,00) e Técnico de Informática (R$ 2.896,04).

Para o Ensino Superior, está disponível uma vaga para Dentista (R$ 5.557,54) e uma para Professor de Educação Básica I (salário inicial de R$ 3.106,67 ou R$ 3.550,46, dependendo da área) , com cadastro reserva para Diretor de Escola (R$ 5.025,61) , Engenheiro Agrônomo (R$ 4.863,17) , Fisioterapeuta (R$ 4.169,14) , Fonoaudiólogo (R$ 4.169,14) , Professor de Educação Física (R$ 3.550,46) , Professor de Inglês (R$ 24,62 por hora-aula) , e Psicólogo (R$ 4.863,17).

A Prova Escrita Objetiva é a etapa principal para todos os cargos e está prevista para ser realizada na cidade de Ribeirão Grande/SP, na data de 18 de janeiro de 2026. A prova terá duração total de 3 horas. O candidato só será considerado habilitado se obtiver pontuação igual ou superior a 50 pontos

Tags:

Concurso

Mais recentes

Imagem - Prefeitura tem concurso aberto com 224 vagas e salários de até R$ 4,3 mil até segunda-feira (24)

Prefeitura tem concurso aberto com 224 vagas e salários de até R$ 4,3 mil até segunda-feira (24)
Imagem - Prefeitura oferece salários de até R$ 14.622,84 em concurso com vagas para todos os níveis

Prefeitura oferece salários de até R$ 14.622,84 em concurso com vagas para todos os níveis
Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 14,9 mil

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 14,9 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento
01

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento

Imagem - 3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar
02

3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista
03

Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você
04

Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você