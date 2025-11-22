OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$ 5.557,54

Inscrições estão abertas até 12 de dezembro

Yan Inácio

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 19:00

A Prefeitura de Ribeirão Grande, no interior de São Paulo, abriu as inscrições para o Concurso Público, com vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a até R$ 5.557,54.

As inscrições se encerram em 12 de dezembro de 2025, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Cultura e Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária (Indepac), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 35,00 para cargos de Ensino Fundamental, R$ 45,00 para Ensino Médio/Técnico e R$ 60,00 para Ensino Superior.

O concurso oferece vagas para diversos níveis de escolaridade. Para o Ensino Fundamental, as vagas incluem Auxiliar Administrativo (1 vaga, R$ 1.518,03) , Auxiliar de Serviços Diversos - ASD (1 vaga, R$ 1.518,03) , Merendeira (1 vaga, R$ 1.518,03) , Motorista (1 vaga, R$ 1.881,25) , Operador de Máquina (1 vaga, R$ 2.383,12) , e Pajem (1 vaga, R$ 1.518,03) , além de cadastro reserva (CR) para Calceteiro, Coletor de Lixo, e Coveiro.

No nível Médio/Técnico, há uma vaga para Agente Comunitário de Saúde (R$ 3.036,00) , e cadastro reserva para Agente de Endemias (R$ 3.036,00) , Auxiliar de Saúde Bucal (R$ 2.383,12) , Fiscal de Tributos (R$ 1.881,25) , Técnico Agropecuário (R$ 2.896,04) , Técnico de Enfermagem (R$ 3.150,00) e Técnico de Informática (R$ 2.896,04).

Para o Ensino Superior, está disponível uma vaga para Dentista (R$ 5.557,54) e uma para Professor de Educação Básica I (salário inicial de R$ 3.106,67 ou R$ 3.550,46, dependendo da área) , com cadastro reserva para Diretor de Escola (R$ 5.025,61) , Engenheiro Agrônomo (R$ 4.863,17) , Fisioterapeuta (R$ 4.169,14) , Fonoaudiólogo (R$ 4.169,14) , Professor de Educação Física (R$ 3.550,46) , Professor de Inglês (R$ 24,62 por hora-aula) , e Psicólogo (R$ 4.863,17).