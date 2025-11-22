CONFIRA VAGAS

Prefeitura oferece salários de até R$ 14.622,84 em concurso com vagas para todos os níveis

Inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de dezembro

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 06:00

David Canabarro, no estado do Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação/Prefeitura de David Canabarro

A Prefeitura de David Canabarro, no estado do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 23 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até às 18h do dia 18 de dezembro. Os salários chegam a R$ 14.622,84 e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle). A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 150,00 para nível médio/técnico; e R$ 180,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Isenção da taxa de inscrição

Têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos enquadrados como baixa renda, mediante comprovação via Cadastro Único emitido nos últimos 30 dias, e os doadores de medula óssea, com comprovação por meio de declaração do REDOME. A isenção pode ser solicitada até a próxima terça-feira (25).

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova teórico-objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 22 de fevereiro de 2026. A segunda etapa, também eliminatória e classificatória, será a prova de títulos destinada aos candidatos ao cargo de professor. A terceira etapa, de caráter classificatório, consiste em prova prática para cargos específicos e está prevista para o dia 5 de abril de 2026. Para o cargo de professor, o período de envio dos documentos referentes à prova de títulos vai até o dia 11 de fevereiro.