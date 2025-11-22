Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura oferece salários de até R$ 14.622,84 em concurso com vagas para todos os níveis

Inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 06:00

David Canabarro, no estado do Rio Grande do Sul
David Canabarro, no estado do Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação/Prefeitura de David Canabarro

A Prefeitura de David Canabarro, no estado do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 23 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até às 18h do dia 18 de dezembro. Os salários chegam a R$ 14.622,84 e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle). A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 150,00 para nível médio/técnico; e R$ 180,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Confira vagas do concurso da prefeitura de David Canabarro

Confira vagas por Reprodução
Confira vagas por Reprodução
Confira vagas por Reprodução
Confira vagas por Reprodução
Confira vagas por Reprodução
David Canabarro, no estado do Rio Grande do Sul por Divulgação/Prefeitura de David Canabarro
1 de 6
Confira vagas por Reprodução

Isenção da taxa de inscrição

Têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos enquadrados como baixa renda, mediante comprovação via Cadastro Único emitido nos últimos 30 dias, e os doadores de medula óssea, com comprovação por meio de declaração do REDOME. A isenção pode ser solicitada até a próxima terça-feira (25).

Leia mais

Imagem - Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 16,9 mil com vagas para todos os níveis

Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 16,9 mil com vagas para todos os níveis

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salário de até R$ 6,3 mil

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salário de até R$ 6,3 mil

Imagem - Quer ganhar até R$ 19 mil e VA de R$ 1,3 mil? Veja vagas no concurso do CRM

Quer ganhar até R$ 19 mil e VA de R$ 1,3 mil? Veja vagas no concurso do CRM

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova teórico-objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 22 de fevereiro de 2026. A segunda etapa, também eliminatória e classificatória, será a prova de títulos destinada aos candidatos ao cargo de professor. A terceira etapa, de caráter classificatório, consiste em prova prática para cargos específicos e está prevista para o dia 5 de abril de 2026. Para o cargo de professor, o período de envio dos documentos referentes à prova de títulos vai até o dia 11 de fevereiro.

O processo seletivo terá validade de dois anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual perío

Veja o edital completo.

Tags:

Emprego Concurso Concursos Concurso Público Empregos

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 14,9 mil

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 14,9 mil
Imagem - Água de coco e manteiga de cacau: veja os produtos baianos que saíram do tarifaço de Trump

Água de coco e manteiga de cacau: veja os produtos baianos que saíram do tarifaço de Trump
Imagem - Startup baiana é reconhecida entre as Top 3 Cleantechs que mais inovam com grandes corporações na América Latina

Startup baiana é reconhecida entre as Top 3 Cleantechs que mais inovam com grandes corporações na América Latina

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6883, desta sexta-feira (21)
01

Resultado da Quina 6883, desta sexta-feira (21)

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem
02

Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem

Imagem - Cidade da Bahia registra maior volume de chuva do Brasil; Salvador aparece em 3º
03

Cidade da Bahia registra maior volume de chuva do Brasil; Salvador aparece em 3º

Imagem - Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento
04

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento