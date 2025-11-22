CRIME

Casal é encontrado morto dentro de carro em estacionamento de supermercado na Bahia

Denúncia inicial recebida pela PM aponta que o homem teria matado a companheira e, em seguida, tirado a própria vida

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 10:22

Um casal foi encontrado morto dentro de um carro no estacionamento de um supermercado no bairro Cia I, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde da sexta-feira (21).

Ao chegar ao local, policiais militares encontraram o veículo travado. Foi necessário quebrar um dos vidros para recuperar os corpos das vítimas. Uma pistola foi encontrada no carro, informou a PM em nota.

O homem foi identificado como Luiz Mateus Santos Reis, de 28 anos, já mulher ainda não teve a identidade reconhecida. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e a Polícia Civil informou que investiga o caso.