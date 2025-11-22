Acesse sua conta
Casal é encontrado morto dentro de carro em estacionamento de supermercado na Bahia

Denúncia inicial recebida pela PM aponta que o homem teria matado a companheira e, em seguida, tirado a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 10:22

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Um casal foi encontrado morto dentro de um carro no estacionamento de um supermercado no bairro Cia I, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde da sexta-feira (21).

Ao chegar ao local, policiais militares encontraram o veículo travado. Foi necessário quebrar um dos vidros para recuperar os corpos das vítimas. Uma pistola foi encontrada no carro, informou a PM em nota.

O homem foi identificado como Luiz Mateus Santos Reis, de 28 anos, já mulher ainda não teve a identidade reconhecida. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e a Polícia Civil informou que investiga o caso.

A denúncia inicial recebida pela PM aponta que o homem teria matado a companheira e, em seguida, tirado a própria vida.

Tags:

Feminicídio

