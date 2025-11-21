Acesse sua conta
Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro

Não foram constatados ferimentos no corpo da vítima

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 06:42

Advogado é encontrado morto dentro de carro
Advogado é encontrado morto dentro de carro Crédito: Reprodução

O advogado Rodrigo Bonfim Jaime, de 47 anos, foi encontrado morto, na madrugada de quinta-feira (20), dentro do próprio carro em Anápolis, na região central de Goiás, segundo a Polícia Civil.

A irmã dele, Simone Jaime, afirmou que, devido ao histórico familiar e do próprio Rodrigo, a suspeita dos parentes é de que ele tenha sofrido um infarto. A causa da morte ainda será confirmada.

O advogado foi encontrado no cruzamento da Rua José Neto Paranhos com a Visconde de Taunay. De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma testemunha que estava em uma distribuidora próxima ouviu o momento em que o carro bateu em algo e foi verificar.

Dentro do veículo, a testemunha relatou aos policiais que Rodrigo estava sem roupas e respirava com dificuldade. Ela o cobriu com uma blusa de frio enquanto aguardava socorro. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas a morte foi confirmada ainda no local pelos socorristas.

O delegado Manoel Vanderick esteve no local e, segundo o documento, não foram constatados ferimentos no corpo da vítima. A família aguarda a confirmação da causa da morte.

Rodrigo atuava na área cível e deixa dois filhos. O velório e o enterro foram realizados na tarde desta quinta-feira (20).

Com informações do g1 GO.

