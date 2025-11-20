BELÉM

Vídeo mostra início de incêndio em pavilhão da COP30; treze pessoas foram hospitalizadas

Chamas começaram por volta das 14h; ainda não se sabe a causa do incêndio

Yan Inácio

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 20:05

Chamas atingiram blue zona, espaço de negociação entre países da ONU Crédito: Reprodução

Um vídeo de câmeras de segurança mostra o início do incêndio de grandes proporções que atingiu um pavilhão da COP30, em Belém, no Pará, na tarde desta quinta-feira (20). Nas imagens, é possível ver que as chamas começam a se espalhar exatamente às 14h03. O fogo se alastra rapidamente e causa correria entre as pessoas que transitavam pelo local.

O incêndio aconteceu na blue zone, espaço onde acontecem as negociações entre países, a Cúpula de Líderes e as atividades diplomáticas organizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, foi contido em cerca de 15 minutos pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe a causa das chamas.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 13 pessoas foram atendidas por inalação de fumaça no local. "Seus estados de saúde seguem sendo monitorados e o suporte médico apropriado foi fornecido", diz o comunicado.

O governo brasileiro e a ONU decidiram, conjuntamente, fechar temporariamente a Zona Azul enquanto o Corpo de Bombeiros realiza uma avaliação completa de segurança. Uma nova comunicação oficial será divulgada às 20h desta quinta, após a conclusão da análise dos bombeiros.

Sabino afirmou ainda que o material usado para forrar os galpões é antichamas e que o ocorrido não "mancha" a imagem da COP30, em sua visão. Questionado se os carpetes do local também têm tratamento anti-incêndio, ele disse não saber.