Vídeo mostra início de incêndio em pavilhão da COP30; treze pessoas foram hospitalizadas

Chamas começaram por volta das 14h; ainda não se sabe a causa do incêndio

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 20:05

Chamas atingiram blue zona, espaço de negociação entre países da ONU
Chamas atingiram blue zona, espaço de negociação entre países da ONU Crédito: Reprodução

Um vídeo de câmeras de segurança mostra o início do incêndio de grandes proporções que atingiu um pavilhão da COP30, em Belém, no Pará, na tarde desta quinta-feira (20). Nas imagens, é possível ver que as chamas começam a se espalhar exatamente às 14h03. O fogo se alastra rapidamente e causa correria entre as pessoas que transitavam pelo local.

O incêndio aconteceu na blue zone, espaço onde acontecem as negociações entre países, a Cúpula de Líderes e as atividades diplomáticas organizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, foi contido em cerca de 15 minutos pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe a causa das chamas.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 13 pessoas foram atendidas por inalação de fumaça no local. "Seus estados de saúde seguem sendo monitorados e o suporte médico apropriado foi fornecido", diz o comunicado.

Chamas atingiram blue zona, espaço de negociação entre países da ONU

Chamas atingiram blue zona, espaço de negociação da ONU
Chamas atingiram blue zona, espaço de negociação da ONU por Reprodução
Chamas atingiram blue zona, espaço de negociação da ONU por Reprodução
Chamas atingiram blue zona, espaço de negociação da ONU por Reprodução
Chamas atingiram blue zona, espaço de negociação da ONU por Reprodução
1 de 5
Chamas atingiram blue zona, espaço de negociação da ONU por Reprodução

O governo brasileiro e a ONU decidiram, conjuntamente, fechar temporariamente a Zona Azul enquanto o Corpo de Bombeiros realiza uma avaliação completa de segurança. Uma nova comunicação oficial será divulgada às 20h desta quinta, após a conclusão da análise dos bombeiros.

Sabino afirmou ainda que o material usado para forrar os galpões é antichamas e que o ocorrido não "mancha" a imagem da COP30, em sua visão. Questionado se os carpetes do local também têm tratamento anti-incêndio, ele disse não saber.

