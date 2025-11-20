BAHIA

Prefeita de cidade baiana faz apelo após fortes chuvas: 'Situação terrível'

Araci, no nordeste da Bahia, registra alagamentos, famílias desabrigadas e prejuízos por causa do temporal

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:02

A cidade de Araci, no nordeste da Bahia, está sofrendo com as fortes chuvas desde o início da semana. Na quarta-feira (20), a prefeita Keinha Jesus (PDT) fez um vídeo pedindo ajuda ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) para drenar a água da comunidade do Coqueiro.

No registro publicado nas redes oficiais da gestora, ela aparece na comunidade, uma das áreas mais afetadas da cidade. “Há muitos anos eu vi isso aqui com muita água, mas da forma de hoje é assustador", diz a prefeita.

Ela faz um apelo ao governador da Bahia e ao ministro da Casa Civil, Rui Costa. "Vou pedir ao nosso governador Jerônimo Rodrigues e ao nosso ministro da Casa Civil, Rui Costa, que nos ajude. Nós temos famílias que vêm perdendo seus bens materiais. Graças a Deus não temos vítimas, mas a situação aqui é terrível”, afirmou a prefeita no vídeo.

Em nota, a Prefeitura de Araci informou que está trabalhando para amenizar os efeitos causados pelas fortes chuvas. As equipes da Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil Municipal, Guarda Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão realizando as ações emergenciais em áreas de risco.

"Informamos ainda que, com o apoio das secretarias municipais, estamos prestando assistência às pessoas desabrigadas ou em situação de risco", diz trecho da nota. O Centro Paroquial da cidade e a Escola Erasmo são pontos de apoio para os afetados pela chuva na cidade.

A prefeitura também informou que concurso o intermunicipal de Bandas e Fanfarras, que acontecia no próximo domingo (23), foi cancelado por causa das chuvas.

Alerta

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou, nesta quarta-feira (19), que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva, válido das 15h de quarta-feira (19) até às 18h desta quinta-feira (20). O aviso abrange diferentes regiões do estado e indica a possibilidade de chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.



As regiões Sul, Recôncavo, Nordeste, Centro-Norte e Centro-Sul da Bahia estão entre as áreas que podem ser afetadas pelo acumulado de chuva previsto para o período. Esses índices elevam o risco de alagamentos em áreas urbanas, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios e córregos, especialmente em municípios que já apresentam histórico de vulnerabilidade a eventos climáticos extremos.