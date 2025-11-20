Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeita de cidade baiana faz apelo após fortes chuvas: 'Situação terrível'

Araci, no nordeste da Bahia, registra alagamentos, famílias desabrigadas e prejuízos por causa do temporal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:02

Keinha Jesus (PDT) faz apelo nas redes sociais
Keinha Jesus (PDT) faz apelo nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes sociais

A cidade de Araci, no nordeste da Bahia, está sofrendo com as fortes chuvas desde o início da semana. Na quarta-feira (20), a prefeita Keinha Jesus (PDT) fez um vídeo pedindo ajuda ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) para drenar a água da comunidade do Coqueiro.

No registro publicado nas redes oficiais da gestora, ela aparece na comunidade, uma das áreas mais afetadas da cidade. “Há muitos anos eu vi isso aqui com muita água, mas da forma de hoje é assustador", diz a prefeita.

Ela faz um apelo ao governador da Bahia e ao ministro da Casa Civil, Rui Costa. "Vou pedir ao nosso governador Jerônimo Rodrigues e ao nosso ministro da Casa Civil, Rui Costa, que nos ajude. Nós temos famílias que vêm perdendo seus bens materiais. Graças a Deus não temos vítimas, mas a situação aqui é terrível”, afirmou a prefeita no vídeo.

Em nota, a Prefeitura de Araci informou que está trabalhando para amenizar os efeitos causados pelas fortes chuvas. As equipes da Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil Municipal, Guarda Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão realizando as ações emergenciais em áreas de risco.

"Informamos ainda que, com o apoio das secretarias municipais, estamos prestando assistência às pessoas desabrigadas ou em situação de risco", diz trecho da nota. O Centro Paroquial da cidade e a Escola Erasmo são pontos de apoio para os afetados pela chuva na cidade. 

A prefeitura também informou que concurso o intermunicipal de Bandas e Fanfarras, que acontecia no próximo domingo (23), foi cancelado por causa das chuvas.

Chuvas em Araci

Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais
1 de 8
Chuvas em Araci por Reprodução/Redes sociais

Alerta

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou, nesta quarta-feira (19), que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva, válido das 15h de quarta-feira (19) até às 18h desta quinta-feira (20). O aviso abrange diferentes regiões do estado e indica a possibilidade de chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.

As regiões Sul, Recôncavo, Nordeste, Centro-Norte e Centro-Sul da Bahia estão entre as áreas que podem ser afetadas pelo acumulado de chuva previsto para o período. Esses índices elevam o risco de alagamentos em áreas urbanas, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios e córregos, especialmente em municípios que já apresentam histórico de vulnerabilidade a eventos climáticos extremos.

Leia mais

Imagem - Defesa Civil emite alerta para risco de acumulado de chuva em diversas regiões da Bahia

Defesa Civil emite alerta para risco de acumulado de chuva em diversas regiões da Bahia

Imagem - Frente fria chega na Bahia e Inmet expande alerta de chuva para todo o estado

Frente fria chega na Bahia e Inmet expande alerta de chuva para todo o estado

A Sudec orienta que a população adote medidas preventivas, como evitar exposição ao mau tempo, observar mudanças em encostas próximas e, sempre que possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro de energia das residências. Em caso de risco de inundação, recomenda-se proteger móveis e documentos com sacos plásticos. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

Tags:

Jerônimo Chuvas Araci

Mais recentes

Imagem - 5 benefícios do jiu-jítsu para mulheres

5 benefícios do jiu-jítsu para mulheres
Imagem - Adolescente é apreendido suspeito de envolvimento na morte de jovem do Nordeste de Amaralina

Adolescente é apreendido suspeito de envolvimento na morte de jovem do Nordeste de Amaralina
Imagem - Ladrão preso por matar jovem durante emboscada em falsa compra é transferido da Bahia para SP

Ladrão preso por matar jovem durante emboscada em falsa compra é transferido da Bahia para SP

MAIS LIDAS

Imagem - O dia de hoje (20 de novembro) promete estabilidade emocional e financeira para alguns signos; veja como aproveitar essa energia
01

O dia de hoje (20 de novembro) promete estabilidade emocional e financeira para alguns signos; veja como aproveitar essa energia

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim
02

Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
03

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Criança que morreu em incêndio em Praia do Forte é neta de dono do Boteco do França
04

Criança que morreu em incêndio em Praia do Forte é neta de dono do Boteco do França