QUALIFICAÇÃO

Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever

Inscrições estão abertas até o dia 7 de dezembro

Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15:42

Vagas estão distribuídas em cinco municípios Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para cinco novas turmas da Escola de Eletricistas da Neoenergia Coelba. Ao todo, são 135 vagas, distribuídas entre os municípios de Ipiaú, Jacobina, Luís Eduardo Magalhães, Remanso e Porto Seguro.

O curso é gratuito e os interessados têm até o dia 7 de dezembro para se inscrever no site da companhia elétrica.

As cidades de Ipiaú, Jacobina e Porto Seguro vão ter turmas exclusivas para mulheres. Nas demais cidades, as turmas serão mistas. Cada unidade ofertará 27 vagas, com aulas previstas para iniciar em março, sempre no turno da noite, totalizando 540 horas de formação.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). Ao concluir o curso, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia.