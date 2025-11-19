Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 com bolsas de até R$ 2,4 mil; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:55
Quatro grandes companhias anunciam a abertura de inscrições para seus Programas de Estágio 2026, com oportunidades em diferentes estados e áreas de atuação. As oportunidades são para a EssilorLuxottica, CNH, Hypera Pharma e Brainfarma. As vagas incluem modelos presencial e híbrido, benefícios amplos e bolsas- auxílio que chegam a R$ 2.400, com prazos de inscrição abertos até o início de dezembro.
Os programas oferecem oportunidades nos seguintes municípios: São Paulo (SP), Campinas (SP), Barueri (SP), Osasco (SP), Sumaré (SP), Itapecerica da Serra (SP), Jundiaí (SP), Piracicaba (SP), Sorocaba (SP), Rio de Janeiro (RJ), Duque de Caxias (RJ), Porto Alegre (RS), Pinhais (PR), Curitiba (PR), Contagem (MG), Goiânia (GO), Anápolis (GO) e Manaus (AM).
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026
Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes. Confira os detalhes sobre cada programa.