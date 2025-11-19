OPORTUNIDADE

Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 com bolsas de até R$ 2,4 mil; confira

O valor das bolsas varia R$ 1,5 mil a R$2,4 mil e as inscrições seguem abertas até dezembro

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:55

Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 Crédito: Divulgação

Quatro grandes companhias anunciam a abertura de inscrições para seus Programas de Estágio 2026, com oportunidades em diferentes estados e áreas de atuação. As oportunidades são para a EssilorLuxottica, CNH, Hypera Pharma e Brainfarma. As vagas incluem modelos presencial e híbrido, benefícios amplos e bolsas- auxílio que chegam a R$ 2.400, com prazos de inscrição abertos até o início de dezembro.

Os programas oferecem oportunidades nos seguintes municípios: São Paulo (SP), Campinas (SP), Barueri (SP), Osasco (SP), Sumaré (SP), Itapecerica da Serra (SP), Jundiaí (SP), Piracicaba (SP), Sorocaba (SP), Rio de Janeiro (RJ), Duque de Caxias (RJ), Porto Alegre (RS), Pinhais (PR), Curitiba (PR), Contagem (MG), Goiânia (GO), Anápolis (GO) e Manaus (AM).

Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes. Confira os detalhes sobre cada programa.

ESSILORLUXOTTICA



A EssilorLuxottica, referência global no design, fabricação e distribuição de produtos avançados para cuidados com a visão, óculos e soluções de med-tech, anuncia a abertura de inscrições para seu Programa de Estágio 2026. Com cerca de 80 vagas disponíveis, as oportunidades estão distribuídas por diversas regiões do Brasil, incluindo São Paulo (SP), Campinas (SP), Barueri (SP), Osasco (SP), Sumaré (SP), Duque de Caxias (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Pinhais (PR) e Manaus (AM).

As posições contemplam curso superior de diferentes áreas, como Marketing, Administração, Economia, E-commerce, Engenharia, Tecnologia, Supply Chain, Financeiro, Controladoria, Recursos Humanos, Jurídico, Qualidade, Design, Projetos, Compras, Comunicação, Laboratórios e Vendas.

Os benefícios oferecidos incluem: desconto em produtos, plano de saúde e odontológico, ticket restaurante e/ou alimentação no local, vale-transporte e/ou fretado, programa “Conte Comigo” e acesso a cursos de idiomas.



R$ 1.900,00 Prazo de inscrição: 14/12/2025



14/12/2025 Link de inscrição

CNH



A CNH, companhia que desenvolve e fabrica máquinas e tecnologias para agricultura e construção, que possui as marcas Case IH, New Holland Agriculture, CASE Construction Equipment, New Holland Construction e Banco CNH, acaba de abrir as inscrições para o Programa de Estágio CNH 2026. As vagas oferecidas estão nos municípios de Contagem (MG), Curitiba (PR), Piracicaba (SP) e Sorocaba (SP). Há oportunidades em modelo híbrido e presencial.

São considerados elegíveis os candidatos matriculados em um curso superior, com previsão de formação a partir de dezembro de 2027. Conhecimento de inglês é um diferencial. As vagas são para atuar em diversas áreas da empresa: Administração, Compras, Engenharias, Finanças, Jurídico, Logística, Manufatura, Recursos Humanos, Sistemas de Informação, entre outras. Os benefícios oferecidos são: assistência médica e odontológica (também para dependentes), benefícios de transporte conforme a localidade, seguro de vida, Wellhub, cesta de natal, alimentação no local e programas de descontos e parcerias.



compatível com o mercado Prazo de inscrição: 01/12/2025



01/12/2025 Link de inscrição

HYPERA PHARMA

A Hypera Pharma, uma das maiores e mais diversificadas empresas farmacêuticas do Brasil, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026, com 33 vagas distribuídas entre São Paulo (SP) e Goiânia (GO). Para concorrer, os candidatos devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028 e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O modelo de trabalho é presencial.

O programa oferece trilhas de desenvolvimento, mentorias e treinamentos técnicos e comportamentais, com foco em preparar jovens talentos para atuar em projetos estratégicos, estimular o protagonismo e o aprendizado contínuo dos estagiários. As oportunidades abrangem diversas áreas, entre elas Inovação, TI & Digital, Inteligência de Mercado e Produtividade, Gente & Gestão, Agência In House, Projetos & Planejamento Estratégico, Financeiro, Supply Chain, Logística, Marketing e Trade Marketing.

Reforçando seu compromisso com a Diversidade e a Inclusão, o programa conta com vagas afirmativas para pessoas pretas (em Gente & Gestão) e mulheres (nas áreas de Digital e P&D), em sinergia com o Programa de Inclusão e Diversidade da Companhia. Os benefícios oferecidos são: assistência médica, telemedicina, vale-transporte, fretado ou estacionamento, vale-refeição ou refeitório, farmácia interna, recesso remunerado, Wellhub, clube de vantagens e desconto de 40% em dermocosméticos e vitaminas.



R$ 2.400,00 (SP) e R$ 1.800,00 (GO) Prazo de inscrição: 12/12



12/12 Link de inscrição