Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Cerca de 4 mil pães e aproximadamente 600 quilos de massa foram tirados do mercado

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 00:17

Crédito: Divulgação/ Visa

Na manhã desta segunda-feira (17), a Vigilância Sanitária (Visa) de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, apreendeu aproximadamente 8.000 quilos de produtos, entre pães, bolos, panetones e massas prontas para produção,  em uma panificadora. O empreendimento, localizado na Rua dos Fonsecas, foi interditado.

O coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares, apontou que o estado do estabelecimento era considerado crítico, sem detalhar as irregularidades encontradas no local. A empresa funcionava sem alvará sanitário. “A nossa ação de hoje foi em uma panificadora aqui de Vitória da Conquista, onde apreendemos cerca de 4 mil pães e aproximadamente 600 quilos de massa já pronta para produção", afirmou. "O local foi interditado e já esperamos a adequação dos proprietários”, acrescentou.

A ação de fiscalização ocorreu após uma denúncia anônima. As denúncias são recebidas pela Ouvidoria Municipal e repassadas à Visa, que desenvolve o planejamento das ações. "Ao constatar que realmente existe o local, a Visa chega e faz a abordagem, sempre devidamente identificada. Se comprovado que há risco sanitário, iniciamos os procedimentos de interdição e eliminação do risco, com descarte do produto", explicou o coordenador.

No último ano, cerca de 17.000 quilos de produtos do ramo da panificação foram apreendidos na cidade devido a irregularidades como armazenamento inadequado, ausência de procedência e condições impróprias para consumo. Nos últimos 45 dias, a Visa realizou inspeções em 3 panificadoras, 7 padarias e cerca de 350 supermercados e lojas de conveniência. As irregularidades encontradas incluíram falhas na manipulação, problemas estruturais e falta de controle sanitário.

Tags:

Vitória da Conquista

