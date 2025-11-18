ESTADO CRÍTICO

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Cerca de 4 mil pães e aproximadamente 600 quilos de massa foram tirados do mercado

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 00:17

Padaria foi interditada Crédito: Divulgação/ Visa

Na manhã desta segunda-feira (17), a Vigilância Sanitária (Visa) de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, apreendeu aproximadamente 8.000 quilos de produtos, entre pães, bolos, panetones e massas prontas para produção, em uma panificadora. O empreendimento, localizado na Rua dos Fonsecas, foi interditado.



O coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares, apontou que o estado do estabelecimento era considerado crítico, sem detalhar as irregularidades encontradas no local. A empresa funcionava sem alvará sanitário. “A nossa ação de hoje foi em uma panificadora aqui de Vitória da Conquista, onde apreendemos cerca de 4 mil pães e aproximadamente 600 quilos de massa já pronta para produção", afirmou. "O local foi interditado e já esperamos a adequação dos proprietários”, acrescentou.

A ação de fiscalização ocorreu após uma denúncia anônima. As denúncias são recebidas pela Ouvidoria Municipal e repassadas à Visa, que desenvolve o planejamento das ações. "Ao constatar que realmente existe o local, a Visa chega e faz a abordagem, sempre devidamente identificada. Se comprovado que há risco sanitário, iniciamos os procedimentos de interdição e eliminação do risco, com descarte do produto", explicou o coordenador.