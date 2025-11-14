IMPRÓPRIO PARA CONSUMO

Risco: 600 kg de produtos vencidos são retirados de mercado em cidade baiana

Neste ano, a Vigilância Sanitária já apreendeu ao menos 7 mil quilos de produtos vencidos

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 20:25

Produtos apreendidos Crédito: Divulgação

Cerca de 600 quilos de produtos foram apreendidos em um mercado de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. Segundo a Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) do município, os alimentos estavam com data de validade vencida e, portanto, impróprios para o consumo.

A apreensão ocorreu na quinta-feira (13), em estabelecimento na zona urbana do município. Durante a ação, a Vigilância Sanitária recolheu tanto itens alimentícios quanto produtos de limpeza.

“A equipe de alimentos da Vigilância Sanitária continua diariamente com as inspeções a padarias, supermercados e distribuidoras de bebidas. Durante essa semana, intensificamos a atuação porque continuamos recebendo denúncias. A população tem ajudado, se preocupado muito com as nossas divulgações. Infelizmente, ainda estamos encontrando alimentos e também produtos, inclusive de higiene, vencidos nas prateleiras dos supermercados”, destacou o coordenador da Visa, Maico Mares.

Maico também ressalta a responsabilização dos estabelecimentos que comercializam produtos impróprios para consumo e utilização, e reforça o pedido para que a população esteja atenta ao realizar suas compras. “O dono do estabelecimento também é responsável pela venda desses produtos. Uma vez que tenha causado algum problema, ele vai responder por isso. Tem que haver responsabilidade, cuidado e ética em tudo que ele está fazendo. A população deve olhar os produtos antes de comprar, reclamar perante o próprio responsável pelo estabelecimento e fazer a denúncia na Vigilância Sanitária”, afirmou o gestor.

Segundo dados do órgão fiscalizador, só este ano, já foram apreendidos cerca de 7 mil quilos de produtos vencidos, nas zonas urbana e rural.