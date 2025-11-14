Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Risco: 600 kg de produtos vencidos são retirados de mercado em cidade baiana

Neste ano, a Vigilância Sanitária já apreendeu ao menos 7 mil quilos de produtos vencidos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 20:25

Produtos apreendidos
Produtos apreendidos Crédito: Divulgação

Cerca de 600 quilos de produtos foram apreendidos em um mercado de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. Segundo a Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) do município, os alimentos estavam com data de validade vencida e, portanto, impróprios para o consumo. 

A apreensão ocorreu na quinta-feira (13), em estabelecimento na zona urbana do município. Durante a ação, a Vigilância Sanitária recolheu tanto itens alimentícios quanto produtos de limpeza.

600 kg de produtos vencidos são retirados de mercado em Vitória da Conquista

Produtos apreendidos por Divulgação
Produtos apreendidos por Divulgação
Produtos apreendidos por Divulgação
Produtos apreendidos por Divulgação
Produtos apreendidos por Divulgação
1 de 5
Produtos apreendidos por Divulgação

“A equipe de alimentos da Vigilância Sanitária continua diariamente com as inspeções a padarias, supermercados e distribuidoras de bebidas. Durante essa semana, intensificamos a atuação porque continuamos recebendo denúncias. A população tem ajudado, se preocupado muito com as nossas divulgações. Infelizmente, ainda estamos encontrando alimentos e também produtos, inclusive de higiene, vencidos nas prateleiras dos supermercados”, destacou o coordenador da Visa, Maico Mares.

Maico também ressalta a responsabilização dos estabelecimentos que comercializam produtos impróprios para consumo e utilização, e reforça o pedido para que a população esteja atenta ao realizar suas compras. “O dono do estabelecimento também é responsável pela venda desses produtos. Uma vez que tenha causado algum problema, ele vai responder por isso. Tem que haver responsabilidade, cuidado e ética em tudo que ele está fazendo. A população deve olhar os produtos antes de comprar, reclamar perante o próprio responsável pelo estabelecimento e fazer a denúncia na Vigilância Sanitária”, afirmou o gestor.

Leia mais

Imagem - Reações graves: Anvisa proíbe suplemente usado para emagrecer após produto causar vômitos e diarreia

Reações graves: Anvisa proíbe suplemente usado para emagrecer após produto causar vômitos e diarreia

Imagem - Duas fábricas clandestinas são fechadas e mais de 11 mil litros de bebidas são recolhidos

Duas fábricas clandestinas são fechadas e mais de 11 mil litros de bebidas são recolhidos

Imagem - Anvisa proíbe marca de whey, e produto será recolhido do mercado

Anvisa proíbe marca de whey, e produto será recolhido do mercado

Segundo dados do órgão fiscalizador, só este ano, já foram apreendidos cerca de 7 mil quilos de produtos vencidos, nas zonas urbana e rural.

Denúncias podem ser feitas na Ouvidoria Municipal por meio do telefone (77) 3229-3480; pelo e-mail ouvidoriageral@pmvc.ba.gov.br; ou pelo site oficial.

Tags:

Bahia Vitória da Conquista Alimentação

Mais recentes

Imagem - Salvador recebe evento de cultura coreana; confira as atrações

Salvador recebe evento de cultura coreana; confira as atrações
Imagem - Criança de 4 anos morre após ser atropelada no colo da mãe por motorista embriagado

Criança de 4 anos morre após ser atropelada no colo da mãe por motorista embriagado
Imagem - Número de policiais baleados em Salvador e RMS sobe para 23

Número de policiais baleados em Salvador e RMS sobe para 23

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional
01

Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2940, desta sexta-feira (14)
02

Resultado da Mega-Sena 2940, desta sexta-feira (14)

Imagem - Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas
03

Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas

Imagem - Concursos públicos com inscrições até sexta (14) têm 1.144 vagas e salários até R$ 44 mil
04

Concursos públicos com inscrições até sexta (14) têm 1.144 vagas e salários até R$ 44 mil