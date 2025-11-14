Risco: 600 kg de produtos vencidos são retirados de mercado em cidade baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 20:25
Cerca de 600 quilos de produtos foram apreendidos em um mercado de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. Segundo a Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) do município, os alimentos estavam com data de validade vencida e, portanto, impróprios para o consumo.
A apreensão ocorreu na quinta-feira (13), em estabelecimento na zona urbana do município. Durante a ação, a Vigilância Sanitária recolheu tanto itens alimentícios quanto produtos de limpeza.
600 kg de produtos vencidos são retirados de mercado em Vitória da Conquista
“A equipe de alimentos da Vigilância Sanitária continua diariamente com as inspeções a padarias, supermercados e distribuidoras de bebidas. Durante essa semana, intensificamos a atuação porque continuamos recebendo denúncias. A população tem ajudado, se preocupado muito com as nossas divulgações. Infelizmente, ainda estamos encontrando alimentos e também produtos, inclusive de higiene, vencidos nas prateleiras dos supermercados”, destacou o coordenador da Visa, Maico Mares.
Maico também ressalta a responsabilização dos estabelecimentos que comercializam produtos impróprios para consumo e utilização, e reforça o pedido para que a população esteja atenta ao realizar suas compras. “O dono do estabelecimento também é responsável pela venda desses produtos. Uma vez que tenha causado algum problema, ele vai responder por isso. Tem que haver responsabilidade, cuidado e ética em tudo que ele está fazendo. A população deve olhar os produtos antes de comprar, reclamar perante o próprio responsável pelo estabelecimento e fazer a denúncia na Vigilância Sanitária”, afirmou o gestor.
Segundo dados do órgão fiscalizador, só este ano, já foram apreendidos cerca de 7 mil quilos de produtos vencidos, nas zonas urbana e rural.
Denúncias podem ser feitas na Ouvidoria Municipal por meio do telefone (77) 3229-3480; pelo e-mail ouvidoriageral@pmvc.ba.gov.br; ou pelo site oficial.