Reações graves: Anvisa proíbe suplemente usado para emagrecer após produto causar vômitos e diarreia

Elaine Sanoli
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:20
Mais um suplemento alimentar foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O alvo do órgão regulatório, desta vez, foi um produto utilizado para o emagrecimento. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última quarta-feira (12).
Com a medida, a Anvisa determinou a apreensão do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo, produzido por empresa desconhecida. A propaganda do produto aponta que ele pode ser usado para o emagrecimento, pois teria o poder de acelerar o metabolismo, queimando gorduras mais rapidamente. "A divulgação do produto é irregular, pois associa o seu consumo a falsos benefícios terapêuticos, sugerindo ação medicamentosa não comprovada", afirmou o comunicado da Anvisa.
Segundo o órgão, o suplemento tem composição desconhecida. Além disso, houveram relatos de efeitos adversos graves após o seu uso, como: taquicardia, desconforto do tipo compressivo no tórax, epigastralgia (dor na parte superior do abdômen), náuseas, vômitos e diarreia. A Agência também proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a divulgação e o consumo do produto.
A medida não atinge o suplemento com o mesmo nome (Ki-Fit-Turbo) fabricado pela empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares Ltda. Me e distribuído pela Fórmula Commerce Digital Ltda, que também chegou a ser proibido em setembro deste ano, mas foi liberado nesta quarta, após esclarecimentos prestados pela empresa.