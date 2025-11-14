Acesse sua conta
Reações graves: Anvisa proíbe suplemente usado para emagrecer após produto causar vômitos e diarreia

Medida foi publicada na última quarta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:20

Suplemento alimentar
Suplemento alimentar Crédito: Pexels

Mais um suplemento alimentar foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O alvo do órgão regulatório, desta vez, foi um produto utilizado para o emagrecimento. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última quarta-feira (12). 

Com a medida, a Anvisa determinou a apreensão do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo, produzido por empresa desconhecida. A propaganda do produto aponta que ele pode ser usado para o emagrecimento, pois teria o poder de acelerar o metabolismo, queimando gorduras mais rapidamente. "A divulgação do produto é irregular, pois associa o seu consumo a falsos benefícios terapêuticos, sugerindo ação medicamentosa não comprovada", afirmou o comunicado da Anvisa.

Segundo o órgão, o suplemento tem composição desconhecida. Além disso, houveram relatos de efeitos adversos graves após o seu uso, como: taquicardia, desconforto do tipo compressivo no tórax, epigastralgia (dor na parte superior do abdômen), náuseas, vômitos e diarreia. A Agência também proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a divulgação e o consumo do produto.

A medida não atinge o suplemento com o mesmo nome (Ki-Fit-Turbo) fabricado pela empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares Ltda. Me e distribuído pela Fórmula Commerce Digital Ltda, que também chegou a ser proibido em setembro deste ano, mas foi liberado nesta quarta, após esclarecimentos prestados pela empresa.

Anvisa Saúde Alimentação

