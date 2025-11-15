Acesse sua conta
Vereador 'mais votado' preso em operação contra o CV é solto após pagar fiança

Parlamentar havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma durante uma operação contra a expansão do Comando Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 17:15

O vereador e o irmão dele que é um dos alvos da operação
O vereador e o irmão dele que é um dos alvos da operação Crédito: Reprodução

O vereador Marcos Henrique Matos de Aquino (Republicanos), o mais votado de São João de Meriti na última eleição, foi solto após pagar fiança na tarde dessa sexta-feira (14).

Ele havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma durante uma operação da Polícia Civil contra a expansão do Comando Vermelho na Baixada Fluminense.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

