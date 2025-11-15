Vereador 'mais votado' preso em operação contra o CV é solto após pagar fiança

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 17:15
O vereador Marcos Henrique Matos de Aquino (Republicanos), o mais votado de São João de Meriti na última eleição, foi solto após pagar fiança na tarde dessa sexta-feira (14).
Vereador campeão de votos é preso transportando arma em nome de outra pessoa em carro oficial
Ele havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma durante uma operação da Polícia Civil contra a expansão do Comando Vermelho na Baixada Fluminense.
Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.