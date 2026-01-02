PRÊMIO

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Irmão do ex-presidente afirmou que eles ganharam a quadra do sorteio

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:48

Bolsonaro ganhou na Mega da Virada com o irmão Crédito: Luis Nova/Metrópoles e Redes sociais

Com o prêmio recorde, praticamente ninguém ficou de fora da Mega da Virada, nem mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou faturando uma pequena parcela do valor milionário. O prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º).

Renato Bolsonaro, irmão de Jair, afirmou que participou de um bolão da Mega da Virada ao lado do ex-presidente e de um aliado, e que o grupo acertou a quadra no sorteio, com quatro acertos. Segundo Renato, ele, Jair Bolsonaro e Mosart Aragão Pereira, ex-assessor do ex-presidente, acertaram quatro dos números sorteados, entre eles o 13, número associado ao PT nas urnas. A informação foi divulgada pelo próprio Renato em suas redes sociais.

