Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Elaine Sanoli
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:48
Com o prêmio recorde, praticamente ninguém ficou de fora da Mega da Virada, nem mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou faturando uma pequena parcela do valor milionário. O prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º).
Renato Bolsonaro, irmão de Jair, afirmou que participou de um bolão da Mega da Virada ao lado do ex-presidente e de um aliado, e que o grupo acertou a quadra no sorteio, com quatro acertos. Segundo Renato, ele, Jair Bolsonaro e Mosart Aragão Pereira, ex-assessor do ex-presidente, acertaram quatro dos números sorteados, entre eles o 13, número associado ao PT nas urnas. A informação foi divulgada pelo próprio Renato em suas redes sociais.
Bolsonaro está preso em Brasília
Ao todo, 308.315 apostas acertaram a quadra da Mega da Virada neste ano. Cada uma delas levou para casa o valor de R$ 216,76. Dessa forma, cada um dos três participantes do bolão deve receber cerca de R$ 72,25.