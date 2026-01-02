Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Irmão do ex-presidente afirmou que eles ganharam a quadra do sorteio

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:48

Bolsonaro ganhou na Mega da Virada com o irmão
Bolsonaro ganhou na Mega da Virada com o irmão Crédito: Luis Nova/Metrópoles e Redes sociais

Com o prêmio recorde, praticamente ninguém ficou de fora da Mega da Virada, nem mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou faturando uma pequena parcela do valor milionário. O prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º).

Renato Bolsonaro, irmão de Jair, afirmou que participou de um bolão da Mega da Virada ao lado do ex-presidente e de um aliado, e que o grupo acertou a quadra no sorteio, com quatro acertos. Segundo Renato, ele, Jair Bolsonaro e Mosart Aragão Pereira, ex-assessor do ex-presidente, acertaram quatro dos números sorteados, entre eles o 13, número associado ao PT nas urnas. A informação foi divulgada pelo próprio Renato em suas redes sociais.

Bolsonaro está preso em Brasília

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles
Jair Bolsonaro ao lado do filho mais velho, Flávio por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro está preso em Brasília por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/Metrópoles
Bolsonaro foi levado para hospital por Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova
1 de 5
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles

Ao todo, 308.315 apostas acertaram a quadra da Mega da Virada neste ano. Cada uma delas levou para casa o valor de R$ 216,76. Dessa forma, cada um dos três participantes do bolão deve receber cerca de R$ 72,25.

Tags:

Jair Bolsonaro Prisão Dinheiro Mega-sena Prêmio Mega da Virada

Mais recentes

Imagem - 'Corre, corre': influenciador conta tensão durante cruzeiro que inclinou com ventania no Réveillon

'Corre, corre': influenciador conta tensão durante cruzeiro que inclinou com ventania no Réveillon
Imagem - Grupo que gastou R$ 13 milhões na Mega da Virada e não levou a Sena vira sucesso e tem 4 mil interessados na fila

Grupo que gastou R$ 13 milhões na Mega da Virada e não levou a Sena vira sucesso e tem 4 mil interessados na fila
Imagem - Grupo que apostou R$ 13 milhões e teve prejuízo na Mega da Virada surpreende pelo tamanho

Grupo que apostou R$ 13 milhões e teve prejuízo na Mega da Virada surpreende pelo tamanho

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026