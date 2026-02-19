IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 21:02
O programa "IPTU Bom Pagador" pretende incentivar o pagamento pontual do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por meio de sorteios de veículos zero quilômetro e premiações mensais em dinheiro. A Prefeitura de Apucarana (PR) protocolou no Legislativo o projeto de lei inédito que transforma a regularidade fiscal em benefícios diretos para a população.
O maior benefício do programa é destinado aos contribuintes que optarem pela Cota Única. Quem quitar o imposto integralmente até o dia 10 de março terá como vantagens a redução de 5% no valor total do tributo e o direito a concorrer ao sorteio de um veículo hatch zero quilômetro.
A prefeitura ressalta que o benefício é retroativo: moradores que já anteciparam o pagamento da cota única estarão automaticamente aptos ao sorteio assim que a lei for sancionada.
O programa também contempla quem prefere dividir o imposto. Contribuintes que optarem pelo parcelamento e honrarem rigorosamente os vencimentos participarão de sorteios regulares de prêmios em dinheiro ao longo de todo o ano. Além disso, aqueles que chegarem a dezembro com todas as parcelas quitadas no prazo concorrerão a uma moto zero quilômetro no sorteio de encerramento do ciclo.
Para validar a participação nos sorteios, o contribuinte deve cumprir três requisitos fundamentais:
De acordo com a Secretaria da Fazenda, a medida busca aumentar a previsibilidade de receitas sem a criação de novos impostos, revertendo a arrecadação em obras e serviços para a cidade. Para garantir a lisura, uma Comissão de Administração será criada especificamente para gerir os sorteios.
Como medida de ética e transparência, o projeto estabelece que agentes políticos (prefeito, vereadores e secretários municipais) estão legalmente impedidos de participar de qualquer premiação do programa.