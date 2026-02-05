Prazo para pagamento de IPTU com 7% de desconto termina hoje (5)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06:00
Mais de 400 mil proprietários de imóveis devem realizar o pagamento da cota única ou da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até esta quinta-feira (5), segundo informações da Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador. Quem pagar em cota única terá 7% de desconto, desde que o valor seja quitado dentro do prazo de vencimento.
O pagamento pode ser efetuado por meio do site da Sefaz, utilizando a ferramenta Pague Fácil ou diretamente na página de emissão do boleto. Também é possível quitar o documento de arrecadação em agências bancárias, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e aplicativos bancários. Os contribuintes que não receberam o boleto podem emitir a segunda via no endereço eletrônico.
Para 2026, o IPTU foi corrigido em 4,46%, conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, a Prefeitura de Salvador manteve, pelo 12º ano consecutivo, o reajuste do imposto limitado à inflação oficial.
A Secretaria Municipal da Fazenda mantém 18 postos de atendimento distribuídos por todas as regiões da capital. A lista completa com endereços e horários de funcionamento está disponível no portal oficial da Sefaz