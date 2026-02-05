CONFRONTO

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia

Esposo da gestora municipal é delegado e estava na residência no momento da invasão

Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 07:01

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem foi morto a tiros após invadir a casa da prefeita Ana Paula Costa, no município de Mundo Novo, na borda da Chapada Diamantina, na noite de quarta-feira (5).

Segundo moradores da cidade, a invasão ocorreu por volta das 20h e foi percebida após os cachorros da residência começarem a latir. O marido da prefeita, identificado como o delegado Wagner Marinho, estava no local e entrou em confronto com o invasor.

Prefeita de Mundo Novo se pronunciou sobre invasão 1 de 5

O suspeito foi baleado e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. A suspeita inicial é de que o homem tenha invadido o imóvel com o objetivo de roubar pertences.

Em nota, a prefeita informou que ela e seus familiares, que estavam na residência no momento do ocorrido, estão bem e em segurança, apesar de abalados. A gestora afirmou ainda que as autoridades policiais foram acionadas imediatamente e que todas as medidas preliminares já foram adotadas para a apuração rigorosa dos fatos.