Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia

Esposo da gestora municipal é delegado e estava na residência no momento da invasão

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 07:01

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia
Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem foi morto a tiros após invadir a casa da prefeita Ana Paula Costa, no município de Mundo Novo, na borda da Chapada Diamantina, na noite de quarta-feira (5).

Segundo moradores da cidade, a invasão ocorreu por volta das 20h e foi percebida após os cachorros da residência começarem a latir. O marido da prefeita, identificado como o delegado Wagner Marinho, estava no local e entrou em confronto com o invasor.

Prefeita de Mundo Novo se pronunciou sobre invasão

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia por Reprodução
Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia por Reprodução
Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia por Reprodução
Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia por Reprodução
Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia por Reprodução
1 de 5
Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia por Reprodução

O suspeito foi baleado e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. A suspeita inicial é de que o homem tenha invadido o imóvel com o objetivo de roubar pertences.

Em nota, a prefeita informou que ela e seus familiares, que estavam na residência no momento do ocorrido, estão bem e em segurança, apesar de abalados. A gestora afirmou ainda que as autoridades policiais foram acionadas imediatamente e que todas as medidas preliminares já foram adotadas para a apuração rigorosa dos fatos.

A reportagem procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar em busca de mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.

Tags:

Polícia

Mais recentes

Imagem - Motociclista morre ao bater de frente com ônibus em Cajazeiras

Motociclista morre ao bater de frente com ônibus em Cajazeiras
Imagem - Embasa suspende fornecimento de água em cinco cidades baianas nesta quinta-feira (5)

Embasa suspende fornecimento de água em cinco cidades baianas nesta quinta-feira (5)
Imagem - Lavagem de Itapuã celebra 121 anos com cortejo cultural nesta quinta (05)

Lavagem de Itapuã celebra 121 anos com cortejo cultural nesta quinta (05)

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde
01

Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde

Imagem - Defensoria Pública da Bahia abre processo seletivo com 68 vagas imediatas; veja o edital
02

Defensoria Pública da Bahia abre processo seletivo com 68 vagas imediatas; veja o edital

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
03

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
04

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu