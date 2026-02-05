Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 07:01
Um homem foi morto a tiros após invadir a casa da prefeita Ana Paula Costa, no município de Mundo Novo, na borda da Chapada Diamantina, na noite de quarta-feira (5).
Segundo moradores da cidade, a invasão ocorreu por volta das 20h e foi percebida após os cachorros da residência começarem a latir. O marido da prefeita, identificado como o delegado Wagner Marinho, estava no local e entrou em confronto com o invasor.
Prefeita de Mundo Novo se pronunciou sobre invasão
O suspeito foi baleado e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. A suspeita inicial é de que o homem tenha invadido o imóvel com o objetivo de roubar pertences.
Em nota, a prefeita informou que ela e seus familiares, que estavam na residência no momento do ocorrido, estão bem e em segurança, apesar de abalados. A gestora afirmou ainda que as autoridades policiais foram acionadas imediatamente e que todas as medidas preliminares já foram adotadas para a apuração rigorosa dos fatos.
A reportagem procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar em busca de mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.