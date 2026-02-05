TRAGÉDIA

Mulher morre ao cair de carro em movimento durante discussão com ex-companheiro na Bahia

Ex-companheiro dirigia o veículo e prestou depoimento

Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08:56

Brisa morreu após cair de carro em movimento Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Brisa Carvalho do Carmo, 28 anos, morreu após cair de um carro em movimento durante uma discussão com o ex-companheiro, no município de Porto Seguro, no sul da Bahia. O caso foi registrado na madrugada de segunda-feira (2) e segue sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a causa da morte foi traumatismo craniano, provocado pela queda do veículo. Segundo informações da TV Santa Cruz, o ex-companheiro, que dirigia o carro no momento do ocorrido, afirmou que os dois passaram a tarde com familiares de Brisa em uma praia da cidade e, à noite, se encontraram novamente em uma festa.

Brisa morreu ao cair em carro de movimento 1 de 4

Por volta de 1h, deixaram o local no carro do homem, seguindo em direção ao bairro Parque Ecológico, onde residiam. Os dois estavam separados havia cerca de dois anos, mas mantinham contato frequente. Juntos, eles são pais de três crianças, com idades de 4, 5 e 12 anos. Após a separação, Brisa teria iniciado outro relacionamento, do qual nasceu um bebê de dois meses, e depois voltou a se aproximar do ex.

Durante o trajeto, os dois teriam iniciado uma discussão relacionada à possibilidade de reatar o relacionamento. O condutor afirmou que não havia tomado uma decisão sobre a reconciliação, citando a recente maternidade de Brisa e a resistência de familiares. O homem disse ainda que o veículo seguia a uma velocidade estimada entre 40 e 50 km/h quando Brisa abriu a porta e caiu do carro. Ele relatou que só conseguiu parar alguns metros à frente, no acostamento, para tentar prestar socorro.