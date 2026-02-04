Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por estuprar a própria filha em Amargosa

Abusos começaram quando a menina tinha 12 anos

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 21:49

Polícia Civil
Polícia Civil prendeu o suspeito na zona rural de Amargosa Crédito: Divulgação

Um homem de 34 anos foi preso preventivamente na última terça-feira (3), na zona rural de Amargosa, no interior da Bahia, suspeito de estuprar e importunar sexualmente a própria filha. A vítima, que hoje tem 15 anos, era alvo dos abusos desde 2022, quando tinha apenas 12 anos, segundo as investigações da Polícia Civil.

O caso foi detalhado após o relato da adolescente às autoridades, no qual descreveu traumas psicológicos profundos decorrentes dos crimes. De acordo com a polícia, o suspeito chegou a sair da residência da família após as primeiras denúncias, mas não interrompeu o contato com a vítima.

Mesmo afastado do convívio doméstico, o investigado continuou enviando mensagens à filha. Em uma das interações recentes, ele teria solicitado que a adolescente enviasse imagens íntimas, o que reforçou a necessidade da medida judicial.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi conduzido à Delegacia Territorial de Amargosa. Ele passou por exames de corpo de delito e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

Leia mais

Imagem - Ex-prefeito é denunciado por estupro de servidora pública

Ex-prefeito é denunciado por estupro de servidora pública

Imagem - STJ mantém condenação de Felipe Prior por estupro e pena de oito anos

STJ mantém condenação de Felipe Prior por estupro e pena de oito anos

Imagem - Idoso que trabalhava em projetos sociais é preso pelo estupro de um adolescente de 14 anos

Idoso que trabalhava em projetos sociais é preso pelo estupro de um adolescente de 14 anos

Tags:

Estupro Pai Filha Importunação Sexual Estupro de Vulnerável

Mais recentes

Imagem - Águia Branca anuncia descontos de até 80% em passagens

Águia Branca anuncia descontos de até 80% em passagens
Imagem - Bombeiro é condenado a 22 anos de prisão por matar ex a tiros na Bahia

Bombeiro é condenado a 22 anos de prisão por matar ex a tiros na Bahia
Imagem - Músicos protestam em Salvador após polêmicas sobre cachês

Músicos protestam em Salvador após polêmicas sobre cachês

MAIS LIDAS

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
01

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
02

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
03

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
04

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior