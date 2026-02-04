ABUSO SEXUAL

Homem é preso por estuprar a própria filha em Amargosa

Abusos começaram quando a menina tinha 12 anos

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 21:49

Polícia Civil prendeu o suspeito na zona rural de Amargosa Crédito: Divulgação

Um homem de 34 anos foi preso preventivamente na última terça-feira (3), na zona rural de Amargosa, no interior da Bahia, suspeito de estuprar e importunar sexualmente a própria filha. A vítima, que hoje tem 15 anos, era alvo dos abusos desde 2022, quando tinha apenas 12 anos, segundo as investigações da Polícia Civil.

O caso foi detalhado após o relato da adolescente às autoridades, no qual descreveu traumas psicológicos profundos decorrentes dos crimes. De acordo com a polícia, o suspeito chegou a sair da residência da família após as primeiras denúncias, mas não interrompeu o contato com a vítima.

Mesmo afastado do convívio doméstico, o investigado continuou enviando mensagens à filha. Em uma das interações recentes, ele teria solicitado que a adolescente enviasse imagens íntimas, o que reforçou a necessidade da medida judicial.