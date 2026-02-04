Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bombeiro é condenado a 22 anos de prisão por matar ex a tiros na Bahia

Emerson Souza matou a vítima pela não aceitação do fim do relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:17

Emerson de Souza Oliveira e Quemoly Luize de Sena Araújo
Ermeson de Souza Oliveira foi condenado pela morte de Quemoly Luize de Sena Araújo Crédito: Reprodução

Foi condenado a 22 anos e 10 meses de prisão o bombeiro militar que matou a ex-companheira na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Ermeson de Oliveira Souza foi julgado nesta terça-feira (3) pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro e condenado pelo crime de feminicídio.

A vítima é Quemoly Luize de Sena Araújo, de 25 anos. Ela foi morta a tiros na madrugada de 11 de março de 2024, no bairro Vila Tiradentes. O casal manteve um relacionamento por pelo menos quatro anos, marcado por idas e vindas e constantes brigas. Segundo a denúncia, Ermeson não aceitava o fim da relação nem o fato de Quemoly se relacionar com outras pessoas.

Jovem foi morta a tiros pelo ex em Juazeiro

Quemoly Luize de Sena Araújo por Reprodução
Jovem é morta a tiros pelo ex em Juazeiro por Reprodução
Ermeson de Souza Oliveira por Reprodução
Ermeson de Souza Oliveira e Quemoly Luize de Sena Araújo por Reprodução
1 de 4
Quemoly Luize de Sena Araújo por Reprodução

A filha do casal, uma menina de três anos à época do crime, estava na residência no momento do assassinato e ouviu o disparo que matou a mãe. No dia anterior, Ermeson foi até a casa de Quemoly, ajudou-a com demandas do trabalho e levou a filha para passar o dia com ele. À noite, retornou à residência, deixou a criança e ficou à espera da vítima, que foi atingida ao chegar em casa.

O Ministério Público da Bahia (MPBA) destacou na acusação que o crime foi cometido por razões da condição do sexo feminino, caracterizando feminicídio, uma vez que o agressor nutria sentimento de posse sobre a ex-companheira e não aceitava que ela reconstruísse sua vida afetiva. Testemunhos e áudios anexados aos autos indicaram, segundo a denúncia, que Ermeson teria planejado o assassinato e apresentava comportamento controlador e perseguidor em relação à vítima.

Ermeson cumprirá a pena, inicialmente, em regime fechado.

Tags:

Bahia Condenação Juazeiro Violência Contra A Mulher Feminicídio

Mais recentes

Imagem - Águia Branca anuncia descontos de até 80% em passagens

Águia Branca anuncia descontos de até 80% em passagens
Imagem - Músicos protestam em Salvador após polêmicas sobre cachês

Músicos protestam em Salvador após polêmicas sobre cachês
Imagem - Deputado acusa Jerônimo de aumentar valor do Planserv para pagar campanha eleitoral: 'Imoralidade'

Deputado acusa Jerônimo de aumentar valor do Planserv para pagar campanha eleitoral: 'Imoralidade'

MAIS LIDAS

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
01

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)
02

Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)

Imagem - Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’
03

Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’

Imagem - Banheiro insalubre perto da comida: fábrica de bolos é interditada por irregularidades sanitárias
04

Banheiro insalubre perto da comida: fábrica de bolos é interditada por irregularidades sanitárias