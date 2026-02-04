Bombeiro é condenado a 22 anos de prisão por matar ex a tiros na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:17
Foi condenado a 22 anos e 10 meses de prisão o bombeiro militar que matou a ex-companheira na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Ermeson de Oliveira Souza foi julgado nesta terça-feira (3) pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro e condenado pelo crime de feminicídio.
A vítima é Quemoly Luize de Sena Araújo, de 25 anos. Ela foi morta a tiros na madrugada de 11 de março de 2024, no bairro Vila Tiradentes. O casal manteve um relacionamento por pelo menos quatro anos, marcado por idas e vindas e constantes brigas. Segundo a denúncia, Ermeson não aceitava o fim da relação nem o fato de Quemoly se relacionar com outras pessoas.
Jovem foi morta a tiros pelo ex em Juazeiro
A filha do casal, uma menina de três anos à época do crime, estava na residência no momento do assassinato e ouviu o disparo que matou a mãe. No dia anterior, Ermeson foi até a casa de Quemoly, ajudou-a com demandas do trabalho e levou a filha para passar o dia com ele. À noite, retornou à residência, deixou a criança e ficou à espera da vítima, que foi atingida ao chegar em casa.
O Ministério Público da Bahia (MPBA) destacou na acusação que o crime foi cometido por razões da condição do sexo feminino, caracterizando feminicídio, uma vez que o agressor nutria sentimento de posse sobre a ex-companheira e não aceitava que ela reconstruísse sua vida afetiva. Testemunhos e áudios anexados aos autos indicaram, segundo a denúncia, que Ermeson teria planejado o assassinato e apresentava comportamento controlador e perseguidor em relação à vítima.
Ermeson cumprirá a pena, inicialmente, em regime fechado.