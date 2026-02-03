VIGILÂNCIA

Banheiro insalubre perto da comida: fábrica de bolos é interditada por irregularidades sanitárias

Responsável pelo estabelecimento foi notificado e poderá receber multa que varia entre R$ 180 e R$ 38 mil

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:33

Vigilância Sanitária interdita fábrica de bolos na Santa Lúcia Crédito: Divulgação/Visa/Maceió

Uma fábrica de bolos foi interditada pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa), no bairro Santa Lúcia, na capital alagoana. O local foi alvo de uma fiscalização que identificou diversas irregularidades sanitárias, como condições precárias de higiene.

De acordo com a Visa, o estabelecimento operava sem qualquer autorização sanitária, não possuía controle de pragas, apresentava ambiente insalubre, armazenamento inadequado de alimentos e tinha um banheiro localizado na área de manipulação dos produtos.

O responsável pelo estabelecimento foi notificado e poderá receber multa que varia entre R$ 180 e R$ 38 mil. Ele terá o prazo de 30 dias para readequar o ambiente e cumprir as normas exigidas pela Vigilância Sanitária, para que o empreendimento possa retomar o funcionamento.