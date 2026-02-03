QUADRO DE SAÚDE

Antes de internação na UTI, Mara Maravilha tomou chuva na caminhada de Nikolas Ferreira

Na ocasião, a apresentadora permaneceu debaixo de chuva por períodos prolongados

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 22:12

Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, neste domingo (1º), Mara Maravilha esteve presente na caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no final do último mês.

Na ocasião, a apresentadora permaneceu debaixo de chuva por períodos prolongados, o que passou a ser apontado por internautas como um possível fator de agravamento de seu estado de saúde, segundo informações da revista Veja.

Durante o ato, fortes chuvas atingiram a capital federal. A queda de raios chegou a atingir uma área próxima ao Memorial JK, no Eixo Monumental, onde apoiadores do deputado federal Nikolas Ferreira e do ex-presidente Jair Bolsonaro estavam reunidos. Ao menos 72 pessoas receberam atendimento médico após o incidente.

Apesar das especulações, a equipe da apresentadora não informou o motivo da internação no comunicado oficial. De acordo com a nota, Mara permanece sob cuidados médicos, realiza exames e recebe a medicação necessária, com acompanhamento constante da equipe responsável.

