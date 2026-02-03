Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Antes de internação na UTI, Mara Maravilha tomou chuva na caminhada de Nikolas Ferreira

Na ocasião, a apresentadora permaneceu debaixo de chuva por períodos prolongados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 22:12

Mara Maravilha
Mara Maravilha Crédito: Reprodução

Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, neste domingo (1º), Mara Maravilha esteve presente na caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no final do último mês.

Na ocasião, a apresentadora permaneceu debaixo de chuva por períodos prolongados, o que passou a ser apontado por internautas como um possível fator de agravamento de seu estado de saúde, segundo informações da revista Veja.

Mara Maravilha

Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
1 de 9
Mara Maravilha por Reprodução

Durante o ato, fortes chuvas atingiram a capital federal. A queda de raios chegou a atingir uma área próxima ao Memorial JK, no Eixo Monumental, onde apoiadores do deputado federal Nikolas Ferreira e do ex-presidente Jair Bolsonaro estavam reunidos. Ao menos 72 pessoas receberam atendimento médico após o incidente.

Apesar das especulações, a equipe da apresentadora não informou o motivo da internação no comunicado oficial. De acordo com a nota, Mara permanece sob cuidados médicos, realiza exames e recebe a medicação necessária, com acompanhamento constante da equipe responsável.

Mara Maravilha

Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação
Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação
Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação
Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação
Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação
Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação
Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação
Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação
Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação
Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação
Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação
Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação
1 de 12
Mara Maravilha por Reprodução e Divulgação

Até o momento, não há previsão de alta. A assessoria informou ainda que, por orientação médica, as visitas estão suspensas enquanto a apresentadora segue na UTI. A medida faz parte do protocolo adotado durante o período de observação intensiva.

Mais recentes

Imagem - Gás do Povo: Senado aprova criação do programa de recarga gratuita de botijão

Gás do Povo: Senado aprova criação do programa de recarga gratuita de botijão
Imagem - Banheiro insalubre perto da comida: fábrica de bolos é interditada por irregularidades sanitárias

Banheiro insalubre perto da comida: fábrica de bolos é interditada por irregularidades sanitárias
Imagem - 'Óbvio que votei contra', diz Nikolas Ferreira sobre projeto Gás do Povo

'Óbvio que votei contra', diz Nikolas Ferreira sobre projeto Gás do Povo

MAIS LIDAS

Imagem - Por que você deve cuidar do coração e da mente hoje? 5 signos precisam de atenção redobrada (3 de fevereiro)
01

Por que você deve cuidar do coração e da mente hoje? 5 signos precisam de atenção redobrada (3 de fevereiro)

Imagem - 'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP
02

'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP

Imagem - Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador
03

Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador

Imagem - Rede de academias fecha as portas em Salvador sem aviso prévio e não paga funcionários
04

Rede de academias fecha as portas em Salvador sem aviso prévio e não paga funcionários